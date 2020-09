L'horoscope du 14 septembre 2020

publié le 14/09/2020 à 05:30

Bélier

Même si tout n'est pas rose, loin de là, vous pouvez vous attendre à une bonne semaine surtout 2ème décan. Un contrat, un accord, un engagement vous attendent. Il y aura juste un couac pour ceux qui sont nés autour des 6 et 7 avril, notamment si vous attendez un résultat d'examen ou si vous avez un entretien avec quelqu'un d'important. Surtout ne soyez pas trop entier, ne parlez pas trop fort, restez mesuré dans votre discours et ce sera alors plus facile.

Taureau

La nouvelle Lune de jeudi sera épanouissante pour ceux nés après le 7 mai. Surtout faites-vous confiance et n'hésitez pas à donner la vôtre, vous ne risquez rien. Vous êtes apparemment en cheville avec des personnes solides et fiables, ou dans une bonne entreprise qui fait du profit et... vous allez en profiter vous-même d'une manière ou d'une autre d'ici la fin de l'année. De plus, vous n'aurez pas tous les aléas que d'autres Taureau vont devoir supporter en 2021 (2ème décan surtout).

Gémeaux

La nouvelle Lune de jeudi vous dit d'avoir le sens du devoir et des responsabilités, 3ème décan. Et 2ème décan, vous allez adorer cette semaine remplie de bons contacts. Et même parfois de rencontres avec qui vous allez flirter ou vous amuser. Une ambiance très gaie, qui ne durera pas, mais ce sont des moments dont vous devez profiter car ils produisent de la détente, or vous êtes un signe nerveux qui a beaucoup de mal précisément à se détendre. Rien pour le 1er décan, pour l'instant.

Cancer

Vous penserez que les autres ont tout et que vous n'avez rien. Mais il semble que vous ne prendrez en compte que ce qui vous manque et pas ce que vous avez. Ne déconsidérez pas ce que vous avez acquis, que ce soit affectivement ou matériellement parce que quelque chose vous manque en ce moment ; ne vous fixez pas sur ce manque, il ne durera pas mais on conçoit que vous en soyez perturbé. Encore une fois, ce n'est pas une raison pour dévaloriser le passé.

Lion

Un peu de stress aujourd'hui et demain pour ceux de début août, mais ça se calmera très vite et le reste du 2ème décan sera aux anges grâce à une réussite, ou parce que vous vous sentirez aimé. Il n'est pas impossible aussi que vous fassiez une rencontre, Vénus étant conjointe à votre Soleil, 2ème décan à partir de mercredi. La nouvelle Lune de jeudi sera ressentie par le 3ème décan : il se peut qu'elle soit liée à une rentrée d'argent que vous attendiez depuis un certain temps, ou à une bonne affaire qui peut vous en apporter d'autres.

Vierge

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine. Vous êtes parmi les plus chanceux du zodiaque, avec 2 planètes à votre service, vous surpasserez tout le monde, mais gare au miroir aux alouettes ! D'abord il y a Pluton, qui vous donne maîtrise, contrôle et surtout pouvoir, influence sur les autres et ensuite Saturne qui vous assure une position stable. Mais il semble que Neptune va jeter ou jette déjà le trouble ou qu'un partenaire vous oblige à vous poser d'inutiles questions.

Balance

Le 2ème décan est à l'honneur toute la semaine, Mercure est chez vous et Vénus vous rend hommage. De nouvelles connaissances pourraient beaucoup vous plaire. Que ce soit dans le registre amoureux ou amical, vous serez très gâté. On va faire une petite exception pour ceux nés autour du 10 octobre, les tracasseries jupitériennes seront activées par mercure entre mercredi et vendredi. Il est possible que vous deviez parler à un avocat ou à un médiateur.

Scorpion

Le 3ème décan est encore à l'honneur toute la semaine avec les bons influx du Soleil qui boostent vos projets. L'un d'entre eux prendra bonne tournure grâce à une aide. A moins que ça ne soit votre avenir qui vous apparaisse plus lumineux, toujours grâce à une aide, peut-être amicale ou sociale. Vous vous sentirez bien dans votre peau parce que vous aurez l'impression de maîtriser votre situation et d'avancer en terrain solide. Vous n'avez rien à craindre pour votre avenir.

Sagittaire

Même si le boulot vous prend la tête, comme le dit la nouvelle Lune de jeudi, c'est une excellente semaine pour proposer une idée originale lors d'un rendez-vous. Mercure est votre alliée, 2ème décan, et vous aurez probablement un très bon contact avec un partenaire professionnel, ou votre employeur. Et comme vous aurez une foule d'idées, vous saurez trouver celle qui plaira à votre interlocuteur. Vénus sera également votre alliée et vos amours s'épanouiront.

Capricorne

3ème décan, c'est une semaine intéressante, vous allez trouver du positif dans une situation que ne l'est pas. Et c'est parce que vous saurez prendre du recul. Il est indispensable que vous ayez une vision globale de cette situation et que vous ne vous fixiez pas sur des détails. Grâce à ce recul, vous aurez plus d'espace dans votre tête et donc la possibilité de trouver des solutions à ce que Saturne et Pluton vous ont imposé et vous imposent encore de difficile, une vraie impasse pour certains.

Verseau

Prévoyez une bonne semaine, natif du 2ème décan, vos échanges seront positifs, vous obtiendrez ce que vous voulez grâce aux compromis que vous saurez faire. Mais cela ne vous demandera pas beaucoup d'efforts, vous saurez où est votre intérêt. Seuls ceux qui sont nés autour du 31 janvier risquent de ne pas apprécier ce lundi, ainsi que demain, il y a une déchirure en ce moment dans votre vie personnelle ou professionnelle et c'est difficile à vivre parce que répétitif.

Poissons

C'est l'heure du choix pour le 3ème décan qui sera sensible à la nouvelle Lune de jeudi. Ne vous laissez surtout pas influencer et vous serez heureux de ce choix. Heureux n'est peut-être pas le mot car il ne s'agit pas de quelque chose d'affectif, quoique... Vous recevrez une aide qui sera en quelque sorte providentielle et que vous ne pensiez pas recevoir un jour. Et si vous avez un projet en tête, vous n'hésiterez pas à vous lancer car vous saurez que vous êtes sur la bonne voie.