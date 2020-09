L'horoscope du 13 septembre 2020

publié le 13/09/2020 à 05:30

Bélier

À priori, pas de gros problème, vous devez simplement faire attention aux petites erreurs dues à l'inattention. N'oubliez pas votre portefeuille, vos papiers, ou encore un objet dont vous avez besoin comme votre téléphone. La distraction est souvent le principal problème lors des dissonances Soleil/Neptune, surtout pour le Bélier, que ce soit votre signe solaire ou votre ascendant. Mais vous pouvez aussi être trop impatient et commettre une maladresse, faire un lapsus...

Taureau

Le Soleil et Neptune sont en phase avec vous. Vous vous sentirez fier de vous et surtout de la générosité dont vous pouvez faire preuve vis-à-vis des défavorisés. Vous n'êtes pas tous dans ce cas, d'autres ont un énorme projet sur les bras, auquel ils croient dur comme fer. Cela concerne le 3ème décan qui aura tout 2021, tout 2022 pour développer ce projet. Mais vous pourriez aussi vous mettre à croire en quelqu'un qui vous impressionne ou en certaines théories.

Gémeaux

3ème décan, Neptune crée de l'instabilité sur le plan professionnel, il faut vous y adapter parce que cela ne va pas s'arrêter tout de suite. Acceptez ce qu'on vous offre. Surveillez aussi les influences, parfois néfastes, que vous pourriez subir, à moins que vous ne soyez un peu (ou beaucoup) harcelé par votre hiérarchie et que vous pensiez ne pas avoir d'autre choix que d'accepter. Mais il y a des recours ; il faut en parler autour de vous, voire à la DRH.

Cancer

La conjoncture va permettre à certains natifs du 3ème décan de se reprendre, de ne plus croire en des idées fumeuses mais qui vous paraissaient nobles et généreuses. Vous avez ouvert les yeux, mais il n'est pas facile de changer son fusil d'épaule, de penser autrement quand on a pensé d'une certaine manière pendant des années. Cependant, cela pourrait vous ouvrir des portes et vous aider à vous introduire dans un autre milieu où vous vous sentirez à votre place (né vers le 12 juillet)

Lion

Né début août, la dissonance Vénus/Uranus est de plus en plus active, il pourrait y avoir une situation tendue avec votre partenaire, et éventuellement une cassure. Mais qui ne semble pas définitive puisqu'Uranus (qui est responsable) va faire de nombreux allers et retours et sera accompagnée par Saturne en 2021 : il y a une page à tourner et vous la tournerez à reculons car vous ne vouliez pas que ça se passe comme ça. A vous de voir s'il y a une autre voie...

Vierge

Le Soleil et Neptune sont en exacte opposition aujourd'hui, 3ème décan évitez de donner aux autres et à un autre en particulier, un pouvoir qu'il ne mérite pas. Vous pourriez être dans cette ambiance depuis quelques jours et être aussi très hésitant, très incertain, vous demandant si vous devez garder une relation ou lui tourner le dos. Certains, nés au début des années 80 sont probablement encore plus perturbés par cette conjoncture qui peut aussi créer des dépendances ou de fortes illusions.

Balance

Une dissonance se prépare entre Vénus, votre planète, et Uranus. Il se peut que vous ayez une situation imprévue à gérer, surtout lundi, rien de très important. C'est juste qu'il faudra reprendre rendez-vous, ou changer d'idée à la suite d'une discussion où on vous aura donné des éléments de réflexion très utiles à votre progression professionnelle. 1er décan, mine de rien, vous êtes en pleine ascension, vous le constaterez en fin d'année et début 2021.

Scorpion

La conjoncture est excellente pour le 3ème décan, l'un de vos projets personnels ou professionnels pourrait connaître une belle expansion dans les prochains mois. Si vous pensez à démarrer quelque chose de nouveau dans votre travail, tourner la page sur un boulot qui ne vous plaisait plus, vous pourrez le faire. De même que certains chercheront à déménager en 2021 et qu'ils ont des chances de trouver l'endroit parfait où ils se sentiront chez eux (mars, avril).

Sagittaire

Né après le 10 décembre, avec l'opposition Soleil/Neptune, vous pouvez faire un mauvais choix, mais vous pouvez aussi prendre conscience d'une relation toxique. Un choix fait dans le passé et que vous regrettez aujourd'hui car vous ne disposez plus totalement de votre liberté d'action. Cela peut concerner un parent que vous avez pris chez vous et qui envahit votre vie, au péril peut-être de votre couple, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière apparemment.

Capricorne

Vous faites partie de ceux qui apprécieront le Soleil et Neptune, 3ème décan né autour des 9, 10, 11 janvier. Peu à peu, vous éliminez de pesantes responsabilités, qui n'ont plus d'utilité et qui étaient encombrantes. Et cela vaut aussi pour ceux qui sont ascendant Capricorne (et c'est même peut-être plus visible, mieux ressenti). C'est peut-être quelqu'un parmi vos relations qui vous a servi d'exemple, vous vous êtes dit qu'il ou elle prenait la vie de manière très différente de vous et que ça lui réussissait.

Verseau

Nous l'avons vu hier, certains natifs pourraient être face à une sorte de cassure. Il va falloir tourner une page, mais soyez certain que ce sera pour en ouvrir une autre. Et là je ne parle pas d'Uranus, à l'origine de la " cassure ", mais de l'opposition de Saturne l'année prochaine. Cela dit, vous aurez le choix entre garder ce que vous avez mais qui n'est plus aussi intéressant ou stable, et lâcher prise pour partir vers de nouvelles aventures. Ce sera début 2021 pour ceux de janvier.

Poissons

3ème décan, Neptune étant chez vous, son opposition avec le Soleil devrait quand même vous ouvrir les yeux sur une croyance qui pourrait être une illusion. Une illusion que vous entretenez depuis des années et vous commencez à vous demander si vous ne devriez pas être moins dépendant de l'autre et de l'influence qu'il ou elle exerce sur vous. Cependant, en fonction de votre thème, vous pouvez aussi étendre votre propre influence sur les autres (si Neptune positive).