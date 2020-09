L'horoscope du 12 septembre 2020

publié le 12/09/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, né début avril, Mercure s'oppose à vous jusqu'au 19, mais c'est un bon aspect pour négocier, trouver un accord ou même signer un contrat pour certains. Il faudra juste essayer d'être conciliant, de faire un compromis, même minime : si vous donnez un os à ronger à votre interlocuteur, il sera content et vous accordera ce que vous voulez. C'est franchement une meilleure technique que d'imposer votre façon de faire ou de penser, en refusant la discussion.

Taureau

Vous serez flatteur, vous ferez des compliments mais pas pour obtenir quelque chose des autres, tout simplement parce que vous aurez envie de faire plaisir. Cela s'adressera à vos proches, ou à l'un d'entre eux en particulier, peut-être parce que vous sentirez que quelque chose ne va pas, qu'il ou elle a besoin de réconfort. Seuls les natifs de début mai ne seront pas à l'aise, peut-être parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un choix difficile à faire, ou qu'on le fera pour eux.

Gémeaux

Ça s'agite dans votre tête, 2ème décan, votre activité mentale étant très forte en période Vierge, mais Mercure vous envoie un bon aspect qui va vous détendre. Il se peut que grâce à une conversation vos relations s'améliorent, surtout en famille... Si vous êtes né en fin de décan, vers les 9, 10 juin, Neptune et le Soleil sont en dissonance avec vous et la situation est compliquée, d'ailleurs, certains n'en dorment pas. Avec Mercure à vos côtés, des paroles pourraient vous apaiser.

Cancer

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Jupiter et si vous êtes du 2ème décan, vos pensées se fixeront sur un problème relationnel, surtout né vers le 9 juillet. Soit il est question de vous associer et ce n'est pas simple de faire votre choix, ça prend du temps de formaliser les choses, soit vous êtes en procès ou avez des problèmes avec l'administration et ça vous prend vraiment la tête. Soyez patient, Jupiter bougera à partir de mi-octobre.

Lion

2ème décan, vous attendez un courrier, vous avez une information à transmettre, une démarche à faire, un proche à contacter ? C'est le bon moment jusqu'au 19. Disons que tout ce qui est de l'ordre de l'information et de la transmission sera facilité par un bon aspect de Mercure, il faut en profiter. En outre, il est possible que vous ayez des nouvelles d'un frère/soeur, que vous lui téléphoniez ou qu'il vous appelle et que vous décidiez de vous voir.

Vierge

Le 2ème décan est en phase avec Mercure jusqu'au 19, profitez-en pour faire achat sans hésiter pendant des jours. Vous pourriez aussi recevoir une petite somme, pas grand-chose mais vous serez content parce que vous estimez qu'elle vous était due. Pour en revenir à votre achat, il sera nécessaire d'en discuter aussi avec vos proches et de vous mettre d'accord avec eux par rapport à ce que vous voulez dépenser. Dans l'idéal, il faudrait que tout le monde soit en phase.

Balance

Né après le 2 octobre vous héritez de Mercure pendant quelques jours, dans toute discussion vous pourrez faire la preuve de votre sens de la justice et de l'équité. D'ailleurs, toute injustice vous sautera à la figure et vous réagirez mal, surtout la semaine prochaine quand Mercure et Jupiter seront en dissonance. Vous qui d'habitude êtes très mesuré en paroles, vous direz des choses qui seront dictées par la colère et vous n'aurez pas de limites.

Scorpion

A part les natifs de début novembre, en pleine remise en question, vous passerez tous un très bon samedi, comme promis, il y aura comme un air de fête. Peut-être même que vous ferez réellement la fête avec des amis : nous sommes toujours en période Vierge et ce signe représente vos amitiés. Sinon, vous pouvez aussi avoir prévu quelque chose d'excitant pour ce week-end et qui vous change un peu de vos habitudes. N'hésitez pas face au changement !

Sagittaire

Né les premiers jours de décembre, Mercure vous envoie des signaux explicites : vous avez pensé à appeler l'un de vos amis, alors faites-le sans attendre. C'est quelqu'un qui peut vous aider si vous vous posez des questions par rapport à vos objectifs professionnels. Prenez rendez-vous, et parlez-lui franchement, il ou elle vous écoutera et aura probablement une ou des idées à partager avec vous. Il ou elle peut aussi vous donner des nouvelles d'autres amis perdus de vue.

Capricorne

Ça se corse pour le 2ème décan, la semaine prochaine pourrait être cruciale si vous êtes en procès ou si vous devez prendre une décision à propos d'une association. Vous y penserez beaucoup ce week-end, ou quelqu'un vous y fera penser et cette histoire tournera en boucle dans votre tête, notamment si vous êtes né autour du 8 janvier. Il est possible que les choses traînent parce que votre adversaire, ou votre éventuel partenaire, s'arrêtera sur des points de détail.

Verseau

Ce n'est pas un week-end facile, surtout né début février. Il se peut qu'il y ait une rupture dans l'air mais ce n'est pas du tout quelque chose de définitif. Rien n'est fait, c'est une étape dans un processus qui s'est mis en place cette année et qui vise à vous libérer de toute forme de dépendance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. L'aspect de ce week-end n'est pas essentiel, mais il peut vous créer quelques angoisses.

Poissons

Toujours de bonne humeur et prêt à tout pour faire plaisir à ceux que vous aimez, vous leur exprimerez très clairement votre amitié ou votre amour selon les cas. Vous aurez besoin que les autres ou l'autre sache que vous avez des sentiments et que si vous ne les montrez pas toujours, ils sont quand même là. Les relations avec les enfants seront également au premier plan, si vous êtes divorcé il est possible que ce soit votre week-end avec eux.