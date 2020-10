L'horoscope du 13 octobre 2020

publié le 13/10/2020 à 05:30

Bélier

Le plaisir du jour, indiqué par la rencontre Lune/Vénus, sera lié à votre travail et probablement à un bon résultat. Mais un collègue peut aussi vous faire soudain de l'oeil, ou alors c'est vous qui le/la verrez sous un autre jour et lui trouverez du charme. Vous serez sensible à cette conjoncture si vous êtes né début avril. En revanche, si vous êtes du 3ème décan, vous le savez, la dissonance entre Mars et Jupiter risque de vous mettre très en colère. Elle sera exacte vendredi.

Taureau

Une excellente conjoncture pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les natifs de début mai. Un compliment flattera votre amour-propre et vous valorisera, alors que vous avez peut-être face à vous un ou une partenaire qui tente de vous rabaisser, voire de vous manipuler. Pourtant, vous n'avez généralement aucune faiblesse de ce côté-là, sauf quand vous êtes très amoureux ! Et encore, vous vous méfiez le plus souvent de ceux qui semblent remplis de bonnes intentions.

Gémeaux

C'est du côté de la famille, la vôtre ou celle du boulot, que vous aurez une satisfaction aujourd'hui. Vous parviendrez assez facilement à détendre l'atmosphère, notamment si vous êtes né début juin. Votre humour, votre façon peut-être de dédramatiser les choses seront vos principaux atouts. Par ailleurs, certains pourraient avoir des nouvelles ou rencontrer quelqu'un de leur passé, probablement un ou une ex. qui a compté : vous aurez des émotions fortes !

Cancer

Une très bonne conjoncture pour vos échanges, en particulier né début juillet. Vous devriez avoir une bonne nouvelle, à moins qu'un rendez-vous ne vous apporte toute satisfaction ! Une affaire risque également de se conclure sans aucune complication, alors que vous pensiez le contraire : vous serez agréablement surpris. En revanche, comme nous l'avons vu hier, le 3ème décan n'est pas à la fête, certains sont même très en colère à cause d'une décision prise sans eux.

Lion

Apparemment, on va vous donner un bon conseil, qui vous sera très utile si vous l'écoutez. Mais est-ce que vous accepterez de recevoir un conseil, c'est une autre histoire... Cela concerne encore une fois les natifs de début août, aux prises avec un proche avec qui la communication passe mal... Cela dit, c'est peut-être vous qui aurez une bonne idée pour harmoniser la relation, mais il semble que cela n'aura pas l'effet escompté ; de toutes les façons, dans cette affaire le temps est votre allié.

Vierge

Une douce journée pour ceux de début septembre, la conjoncture vous fait un cadeau, probablement sur le plan professionnel : le plaisir et la joie seront au rendez-vous. C'est très passager bien sûr : vous pourriez réussir un entretien d'embauche par exemple, recevoir une proposition ou encore avoir de bonnes nouvelles d'une personne que vous aimez bien et sur laquelle vous avez des vues. C'est justement le bon moment pour lui envoyer un signal.

Balance

Lune et Vénus se rencontreront en fin de journée, et vous promettent une très agréable soirée de détente à deux, ou en famille. Mais je pense que l'ambiance sera plus amoureuse que familiale ! Vous serez plus intériorisé que d'habitude, vous ne montrerez pas ce que vous ressentez, mais cela ne diminuera pas vos sentiments, au contraire ! Si vous êtes célibataire, ne vous focalisez pas sur votre solitude, essayez d'y trouver un sens. Peut-être qu'un ancien amour vous gêne, que vous n'avez pas tourné la page ?

Scorpion

Si on vous demande un coup de main, vous n'hésiterez pas, et si c'est vous qui avez besoin d'un coup de pouce, ce sera encore mieux que ce que vous espériez ! En effet, il y a une rencontre Lune/Vénus en fin de journée, précisément dans votre secteur d'amitié et d'entraide ; c'est surtout le 2ème décan qui sera concerné, notamment ceux nés autour du 3 novembre : Mercure stationne d'ailleurs sur votre Soleil et un contact amoureux pourrait aussi vous réjouir.

Sagittaire

Vous serez un brin moralisateur aujourd'hui, mais vous aurez peut-être raison car vous semblez être entouré de personnes qui font ou disent un peu n'importe quoi... Et si votre but c'est de les impressionner, eh bien vous pourrez être content de vous à la fin de cette journée. Par ailleurs, votre relation avec un parent ou avec votre conjoint pourrait être plus tendre aujourd'hui, à moins que vous n'ayez un coup de coeur pour un supérieur.

Capricorne

Des dissonances perturbent le 3ème décan, mais alors c'est top pour les natifs de début janvier ! Un projet semble prendre bonne tournure et cela vous donne des ailes. Vous aurez du plaisir en fin de journée, soit parce que vous aurez pu avancer sur ce projet, soit parce que quelqu'un qui vit loin de vous peut vous appeler pour vous dire qu'il ou elle sera bientôt là. A moins qu'un de vos proches ne vous apprenne une bonne nouvelle, qu'il/elle a trouvé du travail par exemple.

Verseau

Une petite victoire sur vous-même, votre travail qui vous rapporte plus, un très léger problème de santé qui s'améliore ? En tout cas, vous aurez une bonne raison d'être content en fin de journée. Cela dit, étant donné que Lune et Vénus se rencontrent dans un secteur financier, il est aussi possible qu'on vous paye une somme que vous attendiez de pied ferme, ou qu'on vous promette une prime que vous toucherez bientôt.

Poissons

C'est face à vous qu'a lieu la rencontre Lune/Vénus, elle vous promet un moment plein de charme et de délicatesse avec votre partenaire, ou avec quelqu'un que vous avez rencontré. Cela ne veut pas dire que c'est votre âme sœur : canalisez votre imagination, ce n'est pas le moment de rêver mais plutôt d'avoir les pieds sur terre. Vous pouvez tomber sur quelqu'un dont l'unique but est de vous séduire. Mais si vous êtes en couple, l'autre pourrait être vraiment adorable.