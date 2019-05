L'horoscope du 11 mai 2019

publié le 11/05/2019 à 08:17

Bélier

Une journée lumineuse, surtout pour le 3e décan, même si Saturne semble vous déstabiliser sur le plan professionnel. Vous n'y penserez pas aujourd'hui, sauf si vous êtes de ceux qui manquent de distance et qui se font une montagne de tout. Né après le 14 avril, Vénus est encore conjointe à votre Soleil jusqu'à mercredi prochain et rien ne pourra vous atteindre, votre amour de la vie - ou pour quelqu'un - vous protègera des désagréments que vous pouvez rencontrer.

Taureau

Mercure occupe à présent votre 2e décan jusqu'à jeudi prochain, quelques jours où vous pourrez faire affaire, obtenir un entretien ou encore effectuer une démarche. Tout ce qui est lié à la communication sera favorisé, et parfois votre travail en bénéficiera beaucoup, peut-être parce que vous serez plus rapide, que vous aurez de bonnes idées... 3e décan : bon anniversaire ! Le Soleil vient d'entrer chez vous et forme un bon aspect avec Pluton, symbole de force et de pouvoir. Cela augure bien de votre année.

Gémeaux

Ça commence à se calmer pour ceux du 3e décan né après le 15 juin, mais il se peut que le problème ne soit pas réglé et qu'il refasse surface au mois d'octobre. A moins que ce soit un autre, du même genre, qui se présentera en octobre ; mais il sera nettement moins virulent étant donné que Mars sera alors en bon aspect avec votre signe, alors que ces derniers jours Mars était chez vous, ce qui donnait un tour beaucoup plus agressif et parfois très brusque à la situation.

Cancer

En bon aspect avec Pluton qui fait face à votre 3e décan, le Soleil pourrait servir de révélateur par rapport à une relation qui semble nuire à votre équilibre. Vous ne vouliez pas vous en détacher jusqu'à maintenant, ou vous ne pouviez pas, mais vous n'étiez pas vraiment conscient de ce qui se passait et du pouvoir que l'autre exerçait sur vous. A présent que les choses semblent s'être clarifiées, certains ont pu, ou vont pouvoir, y mettre un terme ; bien que ce soit compliqué.

Lion

Tout tourne autour du vous en ce moment, 3e décan, il est vrai que vous avez eu de belles réussites ou que vous vous êtes fait remarquer. Mais gare à la grosse tête. C'est souvent inéluctable avec un bon aspect de Jupiter : on est content de soi et on le fait savoir. En outre, c'est dans votre nature de vous vanter parce que vous pensez qu'on n'a pas fait assez attention à vos succès ; ce qui est en tout cas votre façon de voir les choses. Et c'est elle qui compte le plus.

Vierge

Aujourd'hui encore, vous vous mettrez volontiers en retrait, mais ce sera peut-être votre manière de vous ressourcer, même si votre mental est toujours surexcité. Vous ne pouvez malheureusement pas le mettre, lui, en retrait : pour la Vierge le " je pense donc je suis " s'applique parfaitement. Ne plus penser est inimaginable pour vous et c'est d'ailleurs ce qui peut avoir un impact sur votre sommeil, mais aussi booster beaucoup de vos qualités intellectuelles.

Balance

Je vous l'avais dit que ce week-end serait sympa. Vous êtes certainement bien entouré, vos relations amicales vous apportent beaucoup, surtout 3e décan. Peut-être passez-vous quelques jours chez de vieux amis, vu que c'était le 8 mai ? Mais peut-être aussi que vous avez décidé à la dernière minute d'aller quelque part avec votre chéri et que vous vivez des moments passionnés ? S'il/elle est jaloux, évitez de rentrer dans le jeu des questions-réponses : posez vous-même une question qui n'a rien à voir et qui appelle une réponse.

Scorpion

Heureusement, 1er décan, vous êtes moins sous pression que ces derniers jours et vos échanges vont s'améliorer. 2e décan, ce domaine sera même très positif jusqu'à jeudi prochain, grâce à l'opposition de Mercure. Vous pourrez discuter, faire valoir votre point de vue et en même temps écouter celui de vos interlocuteurs ; les échanges seront " équitables " ! Cela dit, vous pouvez aussi jouer un rôle d'intermédiaire dans une petite dispute en famille ou chez des amis.

Sagittaire

Pas de souci et de l'évasion au programme pour la majorité. Toutefois, né après le 17 décembre, il faudra mettre de l'eau dans votre vin pour éviter un conflit. On vous cherchera querelle mais vous n'aurez peut-être pas envie de riposter... A moins que vous n'ayez un choix à faire. Vous serez encore un peu ennuyé par la situation jusqu'à jeudi prochain, où Mars cessera de s'opposer à vous. 1er décan, son entrée en Cancer vous incitera alors à vous investir à fond et à être plus productif ; ou c'est ce qu'on vous demandera...

Capricorne

La jalousie est un poison lent, ne vous y laissez pas prendre ce n'est pas de l'amour. Et si l'autre est jaloux, ne rentrez pas dans son jeu, changez tout de suite de sujet. Et s'il ou elle y revient (en général c'est obsessionnel), vous lui posez plusieurs questions à la fois, histoire de lui embrouiller la tête. Il ne faut jamais se justifier face aux jaloux, on perd toujours parce qu'il y a un peu de vrai et beaucoup de faux dans ce qu'ils vous reprochent. Et vous vous culpabilisez pour un détail.

Verseau

3e décan, réfléchissez bien avant de vous engager, amoureusement ou professionnellement. Vous savez bien que votre liberté passe avant tout, or un engagement est une contrainte à long terme et je ne suis pas sûr que vous teniez le coup. Mais peut-être que ce qu'on vous propose correspond à ce que vous attendiez depuis longtemps et vous ne pensez pas aux contraintes que cela va occasionner. Réfléchissez-y quand même avant de dire oui.

Poissons

3e décan, Neptune commence à vous perturber et à mettre l'accent sur vos mauvais choix. Dans le rôle de Saturne, l'un de vos amis sera la voix de la raison. Écoutez ses conseils, ils vous guideront et vous empêcheront de dépasser les limites. Il peut s'agir aussi d'un spécialiste, un coach, un conseiller voire un thérapeute qui saura vous remettre sur votre droit chemin. Mais la tâche est rude et elle ne fait que commencer ; pour la plupart, vous n'êtes pas encore conscient du problème, enfin à moitié.