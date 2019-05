L'horoscope du 12 mai 2019

publié le 12/05/2019 à 05:10

Bélier

3e décan, on voit qu'Uranus n'est plus chez vous ! Vous êtes moins tendu, moins nerveux et surtout moins revendicatif. Né vers le 16 avril, on vous adore ! J'exagère peut-être, mais il est vrai qu'avec Vénus conjointe à votre Soleil vous vous sentirez aimé, ou encore mieux, vous vous aimerez vous-même. Toutefois, il n'est pas exclu que vous ayez fait une rencontre et que vous soyez très nerveux à l'idée de revoir cette personne ; un rendez-vous qui est possible dans la journée.

Taureau

Bon anniversaire si vous êtes né aujourd'hui, Saturne et Pluton sont en phase avec vous et le seront encore en 2020. Jupiter s'y ajoutant, vous vivrez le meilleur. Évidemment vous ne serez pas tous au même niveau de chance ou de développement personnel, professionnel, mais vous serez un des signes les mieux servis et de ceux qui pourront le plus profiter de la situation, même si elle n'est pas si positive que ça car une forte rigueur sera au rendez-vous de 2020 (3e décan).

Gémeaux

En accord avec votre Soleil, Vénus adoucit les moeurs et vous donne envie d'harmonie, de beauté et d'amour partagé. Mais ce sera votre désir pas la réalité. En effet, si Mars joue encore les trouble-fêtes (ce qui est très possible jusqu'à jeudi prochain) ce sera moins harmonieux que prévu car vos émotions seront fortes et si vous êtes en colère, vous le ferez savoir ! Même chose si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, vous ne tiendrez pas en place.

Cancer

La Lune entre en Vierge en fin d'après-midi et formera un bon aspect avec Uranus, donnant à votre relation avec un/e ami/e une tonalité un peu ambiguë. Je ne dis pas qu'il se passera quelque chose de précis, mais ce sera dans l'air parce qu'il ou elle vous enverra des signaux, ou alors il y aura une complicité entre vous qui vous laissera entrevoir une possibilité. Mais, comme souvent, vous serez inquiet, vous vous demanderez si vous ne vous faites pas des idées, tout en étant très excité !

Lion

1er décan du signe, ou ascendant Lion, Uranus sera activée dans les prochains jours par Vénus. La période sera tendue, une relation étant en plein remaniement. Vous ou votre partenaire parlerez même peut-être de vous séparer momentanément, à moins que ça ne soit déjà acté. Mais prenez du recul et projetez-vous dans le futur, imaginez ce que serait votre vie si elle changeait à ce point... Pour certains ce n'est pas l'amour le problème, c'est l'attachement à votre travail ou à vos objectifs.

Vierge

1er décan, avec l'entrée de la Lune dans votre signe ce soir, vous aurez une intuition aigue des progressions que vous allez accomplir dans les prochains mois. Cela peut même encore durer un an, grâce au bon aspect que vous envoie Uranus et qui ne touche pas encore tout le décan. Vous avez probablement un projet et vous pouvez être sûr que vous avez pris la bonne route ; d'ailleurs cela vous sera confirmé dans les faits à partir de la rentrée, et à l'arrivée de Jupiter en Capricorne (décembre).

Balance

Encore une bonne journée, qui vous changera bien les idées 3e décan, mais ce sera moins agréable pour le 1er décan. Rien d'important, juste de l'agacement. Né au tout début du signe vous pourriez en effet avoir déjà des échos de l'arrivée de Mars en Cancer, prévue pour jeudi prochain, et votre conjoint ou vos enfants auront le don de vous taper sur les nerfs pendant quelques jours parce que, comme d'habitude, ils vous demanderont beaucoup trop.

Scorpion

Né après le 2 novembre, Mercure s'opposera à vous jusqu'à jeudi prochain, ce sera le bon moment pour vous expliquer avec un proche ou négocier un accord. Mais, avec votre proche, vous serez dans l'après-coup, c'est-à-dire que vous n'aurez pas dit ce qu'il y avait à dire sur le moment ; vous aurez laissé l'autre mariner, selon votre bonne vieille technique qui consiste à inciter votre interlocuteur à imaginer tous les scénarios possibles et, parfois, à se culpabiliser pour ce qu'il/elle n'a pas fait.

Sagittaire

La journée sera top, surtout pour le 3e décan. En revanche, né en novembre, quelqu'un ou quelque chose vous contrariera ce soir et vous y penserez trop ; pourtant ce sera un détail, mais vous en ferez peut-être une montagne. Cela pourrait même empêcher certains de s'endormir normalement... 2e décan, Mercure vous envoie un rapide influx (né le 3 décembre) : vous serez très habile en paroles, de bon conseil, mais aussi très adroit de vos mains.

Capricorne

3e décan, si vous n'avez pas tourné la page sur d'anciennes amours, il est temps de le faire car cela empêche les nouvelles rencontres et la possibilité de reconstruire. Il arrive, surtout quand on est un signe de Terre comme le vôtre, qu'il soit très difficile de " passer à autre chose ", parce que vous vous attachez en profondeur et du coup, vous ne parvenez pas à faire vraiment le deuil. C'est pourtant la seule chose à faire si vous voulez une nouvelle vie : tout est possible quand on lâche prise.

Verseau

2e décan, entre aujourd'hui et jeudi prochain, il se peut que vous ayez des nouvelles d'un proche, ami ou parent, qui avait pratiquement disparu de la circulation. Vos échanges devraient être agréables et vous permettront d'évoquer certaines périodes de votre vie, mais sans nostalgie, avec amusement même. Mercure et Neptune étant en phase, autour de mercredi prochain, vous pourriez être amené à proposer une aide matérielle à quelqu'un de la famille ; ou c'est lui/elle qui demandera.

Poissons

Si vous avez une démarche à faire dans les prochains jours, 2e décan, ou si vous avez un rendez-vous de boulot, ne vous inquiétez pas, vous assurerez ! Dans ce genre de circonstance, vous avez toujours au fond de vous la crainte d'être mal apprécié, mal jugé, et c'est quelque chose dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser, même si vous avez très bien réussi dans votre vie. En fait, c'est l'enfant qui est en vous qui ressent cela, pas l'adulte.