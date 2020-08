L'horoscope du 15 août 2020

publié le 15/08/2020 à 05:30

Bélier

Né fin mars, il y en aura parmi vous qui pourraient se poser des questions, quelqu'un du passé, un ou une ex. ayant refait surface. Du coup, vous êtes troublé. Mais ce n'est apparemment qu'un moment, et seuls quelques-uns pourraient être tentés de remettre le couvert. Maintenant est-ce une bonne idée ?

Taureau

Aucun nuage dans votre ciel, surtout si vous êtes né au mois d'avril et début mai. Une visite inattendue ou un déplacement qui vous fait plaisir sont au menu. Peut-être est-ce la fin des vacances et vous êtes content de réintégrer vos pénates ? Ou alors c'est la visite de l'un de vos enfants qui vous réjouit.

Gémeaux

Tout vous tentera aujourd'hui, vous aurez autant envie de vous faire plaisir que d'offrir des petits cadeaux à vos proches. Mais mettez-vous quelques limites ! Avec vous, il peut ne pas y en avoir car vous êtes totalement investi dans le moment présent, le futur lui il peut attendre...

Cancer

La Lune et Vénus se rencontrent dans votre 1er décan, sous le regard coquin d'Uranus. Il pourrait se passer des choses inédites dans votre vie amoureuse. A deux, vous pourriez faire une nouvelle expérience, par exemple. Célibataire, une rencontre surprise n'est pas à exclure.

Lion

Reposez-vous ce week-end, ne vous imposez rien, et si vous êtes du 3ème décan, évitez de vous mettre en colère, c'est fatiguant pour vous et pour les autres. Il semble que l'une de vos volontés n'est pas respectée et cela vous met en rage. Pour l'instant, il y a un blocage, soyez patient...

Vierge

Un très sympathique week-end, surtout 1er décan aujourd'hui. Lune et Vénus se rencontrent et l'amour pourrait faire son apparition de manière étonnante. Je vous rappelle qu'Uranus s'en mêle et que c'est la planète de l'inattendu. Mais elle représente aussi vos espoirs, l'un d'entre eux pourrait donc se réaliser.

Balance

La jolie conjonction Lune/Vénus se fait au zénith pour le 1er décan, vous vous sentirez allégé de vos obligations habituelles et la journée sera peu banale. 3ème décan, Mercure et Mars entament un bon aspect, favorable aux petits coups de chance et aux aides dont vous pouvez avoir besoin.

Scorpion

Vous aussi vous allez aimer ce samedi, surtout si vous êtes d'octobre. Vous pourriez revoir l'un de vos proches qui habite loin de vous, vous en serez ravi. A moins que vous ne preniez des vacances en retard, ou qu'au contraire vous rentriez chez vous et que vous en soyez content.

Sagittaire

Laissez vos problèmes métaphysiques dans un tiroir et aérez-vous la tête en contemplant des paysages qui vous feront rêver, réellement ou virtuellement. Vous n'êtes pas un rêveur d'habitude, vous êtes plutôt idéaliste, mais il semble que rêver, imaginer, vous projeter ailleurs vous fera du bien.

Capricorne

C'est une bonne journée, excellente même, pour ceux nés en décembre. Les coups de coeur sont au programme, et pourtant ce n'est pas vraiment votre genre. Généralement vous avez besoin de temps, de bien connaître l'autre, mais là il se trouve que vous serez immédiatement séduit.

Verseau

Un 15 août un peu solitaire ? Si c'est votre cas, il semble que vous ne vous ennuierez pas. Vous bricolerez, travaillerez si nécessaire, bref vous serez occupé. Mais si vous n'êtes pas seul, essayez d'être aimable avec vos proches : votre esprit critique risque d'être un peu exacerbé aujourd'hui.

Poissons

Né en février, vous avez vous aussi droit à une belle fin de semaine, votre ego sera flatté par le regard admiratif que les autres, et vos proches auront sur vous. Vous n'y serez pour rien, vous dégagerez de la séduction et les autres y seront sensibles, quel que soit votre âge. On peut plaire à tous les âges !