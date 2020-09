L'horoscope du 11 septembre 2020

publié le 11/09/2020 à 05:30

Bélier

Vous aurez des états d'âme, des hauts et des bas de l'humeur, et vous vous y laisserez aller peut-être parce que vous serez en sécurité, chez vous, en famille. Vous n'aurez pas à vous contrôler, à faire attention aux uns et aux autres, du coup vous laisserez vos émotions déborder. Mais n'oubliez pas, 3ème décan, que Mars est dans votre signe et que vous pourriez être un peu agressif et maladroit avec vos proches.

Taureau

Une très agréable fin de semaine, vos relations avec votre entourage seront fortes et rassurantes. En revanche, né fin avril, dimanche risque d'être mouvementé. En effet, Vénus (qui occupe votre secteur de la famille et de la maison) aura entamé une dissonance avec Uranus et un imprévu de dernière minute risque de vous contrarier. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'on vous traite ainsi, avec désinvolture.

Gémeaux

Occupez-vous de vous ce week-end, de votre bien-être, de vos besoins matériels, ne demandez pas aux autres d'y subvenir, vous vous sentiriez dépendant d'eux. Or, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être autonome, à moins d'un Soleil en 12 c'est-à-dire d'un ascendant Cancer... Si une question d'argent vous préoccupe, comme souvent, réfléchissez aux moyens dont vous disposez pour que cela ne se reproduise pas.

Cancer

La Lune passant le week-end dans votre signe, il est sûr que vous serez très sensible aux ondes émises par vos proches et que vos humeurs en seront affectées. Ne vous laissez pas manipuler par... vos peurs, vos craintes et tout ce que vous estimez devoir à ceux qui vous entourent. Il est temps de prendre du recul par rapport à certains d'entre eux qui exagèrent vraiment, surtout né début juillet.

Lion

Retirez-vous du jeu, provisoirement, juste ce week-end, le temps de vous ressourcer et pour ceux de début août de décompresser. Vous êtes trop stressé ! Il est vrai que Vénus et Uranus sont en bisbille à partir d'aujourd'hui et les tensions que vous avez déjà ressenties à plusieurs reprises cette année vont revenir, mais cela ne durera qu'une journée, deux au maximum. Si vous avez des craintes pour votre emploi, n'attendez pas que ça vous tombe dessus, préparez un plan B.

Vierge

Si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, vous serez surpris de voir le nombre d'amis qui vont se manifester. Mais on peut aussi vous faire une fête surprise, et encore une fois tous vos amis seront là. C'est en effet une journée marquée par l'amitié, la solidarité, l'entraide, des valeurs qui vous plaisent parce qu'elles vont dans votre sens ; vous adorez aider les autres et surtout les soigner. C'est votre manière d'aimer.

Balance

Ce n'est sûrement pas un week-end de repos, au contraire, vous aurez mille choses à faire et vous sentirez responsable de tout votre petit monde. Et même de vos parents s'ils sont encore là. Votre sens du devoir étant très accentué, vous prendrez les attentes des autres très au sérieux et comme d'habitude, vous ferez passer les besoins de vos proches avant les vôtres. Mais au moins vous aurez la conscience tranquille.

Scorpion

Prévoyez un bon week-end, vous aurez peut-être la possibilité de vous évader, de changer d'air, de retrouver un petit parfum de vacances et d'insouciance. Même si le Scorpion est rarement dans l'insouciance : quand tout va bien, et que vous pourriez éprouver une sorte de légèreté, votre esprit tourmenté trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Mais peut-être que j'exagère ? En tout cas, profitez à fond de cette fin de semaine.

Sagittaire

Très peu de temps pour vous en ce moment et même en cette fin de semaine, on ne peut pas dire que vous aurez l'occasion de vous détendre. Vous pensez trop ou alors vous laissez votre mental prendre le pouvoir alors que d'habitude vous le dominez. Mais quelque chose peut vous tracasser ce week-end, probablement rien de très important, mais c'est vous qui en ferez une montagne ; débrouillez-vous pour que ça ne retombe pas sur vos proches.

Capricorne

Les invitations ou les tendres duos sont au programme, en tout cas ce soir. Ne refusez pas de sortir car si vous êtes célibataire une rencontre peut vous amuser, 1er décan. Et peut-être 2ème décan aussi, en particulier si vous êtes né autour du 8 janvier, Jupiter stationne sur votre Soleil. Mais cette planète étant double, il est aussi possible que vous ayez un problème légal, juridique, à gérer jusqu'en octobre.

Verseau

Vous vous imposerez du boulot, plus que nécessaire, mais ce sera peut-être un prétexte pour éviter de répondre à une invitation où vous n'avez pas envie d'aller. Ou alors, au contraire, cette invitation aura de l'importance à vos yeux et votre " travail " sera de prendre soin de votre apparence physique et de ne jamais vous trouver assez séduisant/e ! Restez le plus naturel possible, c'est ce qu'il y a de mieux !

Poissons

Vous serez d'humeur à profiter de la vie et de ses plaisirs jusqu'à dimanche. Cela dit, vous serez en bonne compagnie, peut-être invité à une petite fête. En tout cas, il semble que vous ne serez pas seul et que si vous êtes en couple, votre tendre moitié se coupera en quatre pour vous. Surtout si vous lui faites vos yeux de velours... Vous pouvez être très charmeur en ce moment, et avec tout le monde !