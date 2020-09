L'horoscope du 10 septembre 2020

publié le 10/09/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 15 avril, Mars est conjointe à votre Soleil et c'est un combat permanent pour certains d'entre vous. Cela va certainement se calmer jusqu'au 14 novembre. Le 2e décan reverra d'ailleurs Mars à partir du 18 octobre, et comme elle sera en dissonance avec Jupiter, vous aurez vous aussi à vous battre pour faire respecter vos droits, ou une décision de justice qui n'aurait pas été acceptée par la personne à qui elle s'adressait.

Taureau

Il est possible qu'avec Mars en Bélier, dans un secteur de santé, vous ayez eu mal quelque part, mais apparemment les choses vont se calmer rapidement. Peut-être aussi que vous vous fatiguiez à trop travailler et que vous ne dormiez pas bien... La rétrogradation de Mars jusqu'au 14 novembre indique que vous pourriez récupérer et retrouver votre énergie, ou la mettre au service de quelque chose qui vous " bouffe " moins.

Gémeaux

En raison des dissonances que Mars a formé récemment, il serait étonnant que vos projets, dans quelque domaine que ce soit, aient pu avancer, surtout 3ème décan. Donc il faut être patient et réfléchir peut-être à une nouvelle orientation, ou examiner un projet différent ; vous avez jusqu'au 14 novembre, à la suite de quoi Mars reprendra une marche directe (2e et 3e décan), et là il faudra assurer (dissonance Mars/Jupiter).

Cancer

Mars en Bélier, ce n'est pas une sinécure pour votre 3e décan. Nous l'avons vu, c'est pénible et il a pu y avoir des blocages. Ils vont s'alléger à partir d'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle c'est que Mars ne reformera plus de dissonance avec Saturne en Capricorne. Vous n'aurez donc qu'à être le plus possible dans l'action après le 14 novembre, de manière à redresser la barre ; 3ème décan ce sera en décembre.

Lion

La conjoncture est plutôt bonne pour vous, vous avez une sorte d'autoroute devant vous, sauf que la vitesse risque d'être limitée pendant quelques semaines. C'est ce que vous dit la rétrogradation de Mars, mais lui obéirez-vous ? Cette configuration dope votre énergie et votre détermination à n'en faire qu'à votre tête. Mais cela ne vous est pas conseillé quand Mars rétrograde car vos actions ne vont pas dans le bon sens. Acceptez de freiner un peu.

Vierge

À priori c'est une bonne nouvelle, Mars rétrograde à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 novembre. Les doutes et les colères qui vous habitent se feront plus discrets. Mais vous avez peut-être un problème d'argent sur le dos, une histoire de budget très serré et cela vous stresse... Quoi qu'il en soit, ce sera moins contrariant dans les deux mois qui viennent et vous règlerez le problème après la mi-novembre. Il peut aussi être question d'une opération.

Balance

Il semble que vous serez soulagé par la rétrogradation de Mars, surtout né après le 18 octobre, elle vous a placé dans un climat orageux depuis plus d'un mois. Elle rétrograde jusqu'au 14 novembre et retourne le 18 octobre dans le 2e décan du Bélier, face à votre 2e décan. Un conflit qui a pu naître entre juillet et août reviendra au premier plan et sera réglé définitivement en décembre. Cela se passe dans le domaine relationnel.

Scorpion

Pour votre signe, la rétrogradation de Mars va peut-être vous aider à respirer ; vous aurez moins de travail ou d'obligations au quotidien pour soutenir quelqu'un. D'une manière générale, vous vous sentirez plus libre, moins obligé d'en faire des tonnes pour vous faire accepter, ou pour qu'on vous considère comme quelqu'un sur qui on peut compter. Et cela autant dans votre travail que dans votre vie privée où vous attendez trop de l'autre.

Sagittaire

Certes, vous serez peut-être un peu moins rapide que ces derniers temps, certains pourraient même devoir faire une pause, mais ce sera nécessaire pour la suite des événements. Surtout si vous êtes sur un projet, une création, ou si vous avez des difficultés à vous entendre avec certains amis ou avec des relations professionnelles qui ne sont pas sur la même ligne que vous. Disons que ça va se calmer jusqu'en novembre.

Capricorne

Vous serez probablement soulagé de voir Mars prendre du recul, vous étiez face à une décision difficile ou à un climat vraiment compliqué dans votre travail. Cela ne concernait que le 3e décan depuis un mois, mais dans sa marche arrière, Mars va retourner dans le 2e décan du Bélier et votre 2e décan pourrait voir revenir un conflit, avec quelqu'un, ou entre vous et vous, à propos d'une décision à prendre (après le 18/10).

Verseau

Vous serez certainement moins nerveux dans les prochaines semaines, même si vous avez besoin d'adrénaline en ce moment, il faut recharger vos batteries, vous ne pouvez pas être en flux tendu en permanence (3e décan en particulier). Dans sa rétrogradation, Mars retourne le 18/10 dans le 2e décan du Bélier, en relation avec le vôtre, et une question datant de juillet/août pourrait revenir et vous serez obligé d'y réfléchir (un choix que vous aviez fait ?).

Poissons

Il apparaît que la rétrogradation de Mars va vous laisser un bon répit car vous travaillez d'arrache-pied depuis des semaines pour rattraper un retard, ou pour gagner plus afin de boucher un trou dans votre comptabilité. En outre, vous aurez peut-être moins à dépenser jusqu'à ce que Mars redevienne directe le 14 novembre. Vous pourrez ainsi, éventuellement, faire des économies, mais ce n'est pas gagné.