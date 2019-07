L'horoscope du 10 juillet 2019

publié le 10/07/2019 à 05:28

Bélier

Né fin mars, on dirait que vous êtes victime d'une forme de nostalgie, ou que des souvenirs s'imposent malgré vous à votre conscience et vous perturbent. Vous avez plus envie de les rejeter que de les accueillir et en l'absence de votre thème personnel, je ne peux que vous conseiller de considérer la possibilité de ne pas les refouler : pensez-y et essayez de transformer le négatif en positif : ne voyez pas que ce qui vous déplaisait dans la situation, n'oubliez pas qu'il y a aussi eu du bon.

Taureau

Les autres seront votre principal souci, et j'ai peur que vous vous y preniez de travers pour faire passer vos messages, natif d'avril. Ils seront mal interprétés. Cela dit, vous êtes déjà dans une ambiance difficile à supporter pour le pacifiste que vous êtes ; on dirait que vous êtes en guerre contre un membre de votre famille, et parfois même contre plusieurs d'entre eux qui font ou disent le contraire de ce que vous attendez. Vous aurez envie de les envoyer au diable.

Gémeaux

Ce n'est pas la dissonance Soleil/Saturne qui va vous démoraliser, il vous en faut plus. Ce qui peut vous déprimer, c'est si vous êtes à l'étroit financièrement. Cela peut arriver dans le domaine professionnel ou personnel et il y a des dépenses que vous ne pouvez pas vous autoriser. Mais est-ce que la raison vous a jamais arrêté ? Le vrai Gémeaux ne prend pas la vie très au sérieux, même quand elle lui envoie des avertissements. Mais il est vrai qu'il faut savoir/vouloir les entendre.

Cancer

Lune et Vénus seront en harmonie, une oasis de douceur pour ceux qui sont nés fin juin et sont susceptibles, jusqu'à vendredi, d'avoir un petit coup de coeur. Vous ne serez pas nombreux à être favorisés, la conjoncture est toujours tendue, surtout pour votre voisin Lion et si vous avez une planète dans ce signe, vous ressentirez vous aussi les pressions. Mais il y aura quand même des moments agréables aujourd'hui et demain, essayez d'en profiter au maximum.

Lion

1er décan, vous en avez ras-le-bol ? Je vous comprends, c'est difficile de supporter ces orages au-dessus de vos têtes. Vous ferez des efforts pour vous contrôler et vous aurez raison, il n'est pas question de faire n'importe quoi que vous ne pourriez pas arranger par la suite. Évitez toute forme de brutalité, en paroles, en gestes, même si vous pensez que cela va vous soulager... ou si vous ne réfléchissez pas avant d'agir. En dépit de leurs efforts, certains ne pourront pas se raisonner.

Vierge

Apparemment loin des remous et sensible à l'harmonie Lune/Vénus si vous êtes du 1er décan, on se confiera facilement à vous et vous serez de bon conseil. Comme toujours d'ailleurs, des conseils qui sont excellents pour les autres et que vous n'appliquez pas pour vous. Vous avez une facilité à être dans la tête des autres, mais la vôtre est souvent trop encombrée par des pensées parasites, ou trop de pensées, pour que vous puissiez être clairvoyant pour vous-même.

Balance

La décourageante dissonance de Saturne est toujours là pour le 2e décan, en revanche ceux de septembre ont de l'énergie à revendre, mais pour les autres ! Vous pourriez être très utile à un ou une amie avec qui vous aurez une conversation intéressante où vous lui direz des choses qui peuvent vraiment l'aider. Le problème est que vous ne serez pas sûr d'avoir été écouté ; vous vous demanderez si cela sert à quelque chose d'aider cette personne.

Scorpion

Votre côté parano pourrait ressortir et à juste titre : vous risquez de vous sentir attaqué pile là où ça fait mal par un partenaire, affectif ou professionnel, et vous vous direz que c'est la guerre. Toutefois, évitez de dramatiser, de monter les choses en épingle, au contraire il faut les remettre à leur niveau. Il se trouve que la Lune est dans votre 1er décan et forme plusieurs dissonances. Il semble que vous serez mieux dans votre monde imaginaire que dans une réalité trop dure.

Sagittaire

Aucune des dissonances ne vous atteint, 1er décan, au contraire les événements vous donnent l'occasion d'exprimer fermement des opinions très arrêtées. Ce sont soit des événements dans votre vie privée ou professionnelle, soit quelque chose à caractère plus général et qui sème la tempête, la révolte pourrait gronder, il pourrait y avoir une fronde... et pourtant la moitié du pays est en vacances. Une interprétation parmi d'autres : il pourrait y avoir des feux difficiles à maîtriser.

Capricorne

Le 1er décan se sentira bien aujourd'hui, l'amitié et la solidarité seront au rendez-vous et Lune/Vénus vous disent que vous ferez du bien à certains de vos amis. Vous serez un peu comme une béquille pour ceux qui sont dans la mouise et aider les autres vous fera du bien à vous aussi : c'est automatique, le bien qu'on fait aux autres on le fait aussi à soi-même, c'est une espèce de loi de symétrie que vous n'avez peut-être pas encore remarquée. Je vous engage à y être attentif.

Verseau

Vous aussi vous en avez ras-le-bol natif de janvier ? Votre monde relationnel ressemble à un champ de bataille ? Ça ira mieux après dimanche, promis. Pour plusieurs raisons : Mercure rétrograde, Mars se détache de sa dissonance avec Uranus et ce sera donc moins stressant pour vous. Mais vous serez véritablement débarrassé à partir de mercredi prochain, quand Mars s'opposera au 2e décan, qui n'aura pas tous les inconvénients du 1er, heureusement.

Poissons

Le Soleil et Neptune sont bien alignées, vous pourriez profiter d'une journée où votre créativité sera intense et si vous travaillez votre inspiration sera au top. Mais il ne faut pas négliger non plus le surplus d'intuition que cette configuration peut vous donner, vous " sentirez " tout, vous n'aurez aucune barrière. Cependant, si on vous envoie des ondes négatives, vous les sentirez aussi et pourriez en éprouver un vrai malaise. Mais cela fait partie du paquet-cadeau de Neptune.