L'horoscope du 14 décembre 2020

publié le 14/12/2020 à 05:30

Bélier

Si la nouvelle Lune de ce lundi est positive et décuple votre énergie, certains d'entre vous, natifs du 3ème décan, auront la volonté d'agir mais se heurteront à un mur. Toute entreprise risque d'être empêchée et ça ne sera pas de votre faute. Mais attention aussi à une sorte de révolte qui pourrait venir du fait qu'on vous impose quelque chose dont vous ne voulez pas et vous avez l'impression que vous êtes en dictature... Mais un événement violent pourrait aussi se produire dans le monde.

Taureau

La nouvelle Lune parle d'argent et de dépenses liées aux fêtes, mais elle parle aussi d'argent à recevoir. En effet, un dédommagement pourrait vous être offert. Que ce soit en réparation d'un dommage que vous avez subi, ou suite au Covid. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas mécontent, même si vous avez toujours beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne la crise sanitaire. Ou alors vous aurez peur du virus, pour vous et pour vos proches.

Gémeaux

C'est face à vous que se joue la nouvelle Lune, elle met l'accent sur vos relations avec les autres et sur le fait que les restrictions sociales sont frustrantes pour vous. Peut-être que vous compensez grâce aux réseaux sociaux et aux réunions virtuelles, mais vous êtes essentiellement un être de communication et l'ambiance agitée d'un open space pourrait vous manquer - si toutefois nous sommes toujours confinés et, pour la plupart, en télétravail (ces prévisions sont écrites le 9/11).

Cancer

Une semaine un peu rude pour le 3ème décan, vos rapports avec l'autorité seront en question. Vous aurez affaire à des interlocuteurs totalement inflexibles, sur lesquels vous sentirez que vous n'avez aucune influence. Sinon, il y a une nouvelle Lune ce lundi et elle se situe, pour vous, dans un secteur relatif au travail et à la forme. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a attrapé le virus et que vous vous inquiétez pour lui ou pour elle ? Ou alors c'est vous qui avez peur de l'attraper ?

Lion

La nouvelle Lune vous est très favorable, elle indique que vous saurez vous imposer et vous faire apprécier, autant dans votre travail que dans votre vie privée. C'est le contexte général qui ne sera pas terrible : Mars s'apprête à former une dissonance avec Pluton, elle est déjà active d'ailleurs, et elle peut produire quelques angoisses à la suite d'un événement violent. Mais c'est à prendre avec du recul, car cela peut n'être, pour vous, que la crainte d'attraper le virus, par exemple.

Vierge

Les histoires familiales sont en vedette avec la nouvelle Lune, qui est conjointe à Mercure. Il se peut que vous vous posiez des questions sur la santé d'un proche. C'est dans votre nature de vous inquiéter mais à cause de toutes ces planètes en Sagittaire, il se peut que votre inquiétude soit amplifiée par le climat qui règne et qui n'est pas très rassurant. Une dissonance entre Mars et Pluton s'est mise en place et il se pourrait que des mesures déplaisantes soient prises. Ou qu'il y ait un acte de violence.

Balance

1er décan, vous aurez la chance de recevoir de bons influx de Vénus à partir de demain, vous pourriez vous rapprocher d'un parent que vous aimez beaucoup, mais qui ne vit pas près de vous. La nouvelle Lune de ce lundi va d'ailleurs dans ce sens, celui du rapprochement et de la complicité avec ceux de vos proches que vous aimez le plus. Toutefois, Mars et Pluton entament une dissonance, il pourrait y avoir un événement violent, et cela vous angoissera (3ème décan).

Scorpion

La conjoncture indique que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, vous pourriez même avoir quelques angoisses, mais sont-elles très rationnelles ? On peut se le demander car la nouvelle Lune d'aujourd'hui est dans votre secteur 12 et Vénus entrera demain dans ce même secteur qui fait la part belle à l'imagination. Essayez de ne pas voir le pire, et si vous êtes un peu débordé émotionnellement, parlez-en avec un proche ; parler fait baisser les tensions.

Sagittaire

Une semaine nerveuse pour tout le monde, le Soleil est conjoint à Lune et Mercure et il y aura trop de choses à penser et à faire. Mais l'amour aura un effet calmant ! En effet, Vénus entrera dans votre signe ce mardi et si vous êtes né en novembre, elle adoucira votre quotidien ou fera rentrer l'argent plus facilement. Vous-même serez tellement charmant et charmeur qu'il sera difficile de vous refuser quelque chose. Vous séduirez tout le monde !

Capricorne

3ème décan, une semaine pas facile à cause de la dissonance Mars/Pluton dont je vous ai déjà parlé. Vous trouverez le climat un peu trop menaçant à votre goût. Vous aurez peur de quelque chose, ou c'est quelqu'un qui vous fera peur et il faudra attendre la fin du mois pour que vous puissiez vous sentir tranquille, vous et votre famille. Toutefois, il n'est pas impossible que qu'un problème lié à la météo ait fait des dégâts dans votre maison ; qu'il faudra réparer rapidement, bien sûr.

Verseau

Le contexte de cette semaine ne serait pas un peu trop lourd, vous passeriez de bons moments car l'un de vos projets est en train de prendre son envol, 1er décan surtout. L'arrivée de Vénus en Sagittaire, ce mardi, est de bon augure pour tout ce que vous avez prévu, ainsi que pour le ou les projets sur lesquels vous travaillez depuis des mois. En fait, depuis le confinement ou un peu avant. 3ème décan, vous aimeriez bien retrouver un vie sociale normale, c'est ce que dit la nouvelle Lune d'aujourd'hui.

Poissons

Chez vous ou ailleurs, votre travail et surtout les objectifs que vous poursuivez seront au premier plan des prochains jours, la nouvelle Lune met l'accent dessus, avec de bons résultats 1er décan. Vous recevrez en effet des influx de Vénus dans les prochains jours, logée dans votre secteur de carrière, et cela peut être satisfaisant. Vous pouvez aussi obtenir une réponse favorable à une demande, ou vous entendre avec votre boss pour mettre quelque chose sur pied. Cependant, l'argent sera un problème.