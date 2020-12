L'horoscope du 13 décembre 2020

publié le 13/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous, personnellement, en ce qui vous concerne, vous serez plutôt content et bien dans votre peau, peut-être parce que vous aurez l'occasion de vous évader, chacun à votre manière bien sûr et en fonction des possibilités. En tout cas, avec la Lune en Sagittaire, certains s'évaderont principalement en pensée et voyageront dans leur tête. Mais peut-être que vous préparez un vrai voyage ? Cependant, il est très possible que vous ne soyez libre de circuler que dans un périmètre restreint.

Taureau

Essayez de ne pas trop penser ni parler de vos problèmes d'argent car ils prendront soudain une importance qu'ils ont peut-être, mais que vous serez tenté d'exagérer. En effet, la Lune se trouve en Sagittaire aujourd'hui, le signe de Jupiter, et cela porte à l'exagération. Autant dans le côté pessimiste qu'optimiste, tout dépend de l'état de votre compte en banque. Mais peut-être aussi que vous aurez à vous plonger dans votre comptabilité à un moment ou à un autre de la journée.

Gémeaux

Votre manière d'être en relation avec les autres est au 1er plan, la nouvelle Lune de demain le confirme. Ne vous comparez pas à vos proches, ce n'est pas votre intérêt. Au contraire, ça peut vous déprimer parce que vous trouverez qu'ils sont mieux que vous et ce sera obligatoirement dévalorisant. A une exceptions près : si cela vous donne l'envie de dépasser cette ou ces personnes et que c'est donc quelque chose de stimulant pour vous. Mais vous ne serez pas tous boostés de cette manière...

Cancer

Vous ne vous reposerez probablement pas aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas vous aurez du boulot à la maison, des rangements ou du courrier en retard. Vos occupations ne seront probablement pas ennuyeuses, mais vous serez malgré tout tracassé par d'autres choses et ne serez pas concentré sur ce que vous faites. Il est vrai que la situation actuelle (dissonance Mars/Pluton dont nous avons parlé hier) a de quoi être préoccupante dans la mesure où elle est violente (attentat ?).

Lion

En tout cas et en dépit du contexte, vous serez d'humeur joyeuse et joueuse. Il faut se rapprocher de vous aujourd'hui car vous dégagerez de très bonnes ondes. Des ondes qui pourraient être optimistes ou donner de l'espoir, alors que nous traversons tous une épreuve liée à la dissonance Mars/Pluton dont je vous ai parlé hier. Qu'elle ait déjà agi ou pas encore, il y a de la violence dans l'air. Mais vous allez probablement entendre des paroles fortes de la part de l'exécutif.

Vierge

Que ce soit une contrainte ou non, vous aurez envie de rester chez vous aujourd'hui, être en famille vous procurera le sentiment de sécurité dont vous avez besoin. Avec la dissonance entre Mars et Pluton qui s'est mise en place, il sera difficile pour vous de vous sentir en sécurité pendant quelques jours. C'est une configuration qui peut se montrer violente et, en plus des questions liées au confinement, il peut aussi y avoir un attentat quelque part.

Balance

Le 1er et le 2ème décan seront en phase aujourd'hui, surtout avec leurs proches, les échanges iront bon train et vous apprendrez des choses qui vous intéresseront. Seul le 3ème décan peut avoir à se plaindre de la dissonance entre Mars et Pluton dont nous avons fait état hier. En plus de ce que je vous ai dit, il est possible qu'un événement violent se produise, comme un attentat par exemple. Et on sait à quel point vous êtes sensible à toute forme de violence : protégez-vous, n'écoutez pas trop les infos.

Scorpion

Trois planètes occupent votre voisin Sagittaire et parlent de vos biens, d'argent, de désir de posséder. Veillez à ne pas exagérer dans ce domaine de la possession, votre volonté d'emprise sur l'autre est souvent très forte, tout simplement parce que vous avez peur de le ou la perdre. Mais plus vous vous montrerez possessif, et plus l'autre aura envie de s'éloigner. Songez-y avant d'exprimer cette crainte de perdre en vous montrant trop intrusif et en surveillant l'autre à chaque instant.

Sagittaire

La Lune étant dans votre signe, vous serez un peu plus optimiste et communicatif que les autres jours. Mais votre besoin d'espace et de liberté ne sera pas satisfait, en tout cas pas totalement. Vous parviendrez certainement, grâce à vos activités, à vous changer les idées, ce qui vous fera beaucoup de bien et contribuera à augmenter votre optimisme. Mais la toile de fond n'est pas réjouissante à cause de la dissonance entre Mars et Pluton dont il a été question hier.

Capricorne

Vous serez plus enclin à vous préoccuper de ce qui se passe dans le monde environnant, dans notre pays par exemple, que par vos problèmes personnels. C'est-à-dire qu'en comparaison, ceux-ci vous paraîtront peut-être moins importants. Toutefois, la dissonance Mars/Pluton dont nous parlions hier et qui commence à se faire sentir, a un côté destructeur qui ne peut que vous inquiéter et créer des angoisses pour tout le monde.

Verseau

Vous vous sentirez bien si vous pouvez vous projeter dans le futur et imaginer un scénario où vous pourriez réaliser vos projets et où l'espoir ne serait pas vain. Parce qu'en ce moment, même si les planètes en Sagittaire sont bonnes pour vous et vous incitent à aller de l'avant, à vous faire peut-être de nouvelles relations, la toile de fond n'est pas géniale, on l'a vu hier avec la dissonance qui peut être violente entre Mars et Pluton. Il pourrait y avoir encore un attentat, par exemple.

Poissons

Vous aurez tendance à prendre la situation actuelle trop à coeur, mais il est dans votre nature de vibrer avec les autres et souvent avec ce qui se passe dans le monde. Or, nous avons vu hier qu'une dissonance entre Mars et Pluton se mettait en place et qu'elle pouvait générer de la violence (attentat par exemple), à moins qu'une forme de confinement ne nous soit imposée pour les fêtes, ce qui mettra tout le monde, et vous le premier, en colère.