L'horoscope du 14 avril 2020

publié le 14/04/2020 à 05:30

Bélier

Si vous êtes né avant le 2 avril, Mercure et Vénus seront toute la semaine en phase avec vous, augmentant vos chances d'améliorer vos relations avec ceux qui vous entourent. Elles seront plus légères, amusantes pour la plupart, vous aurez d'ailleurs envie de jouer avec vos sentiments, avec ceux de l'autre, mais attention tout de même à ne pas aller trop loin... Surtout que Vénus va s'attarder en Gémeaux et que ce jeu peut durer.



Taureau

3ème décan, né après le 10 mai, vous êtes à l'honneur aujourd'hui mais vous aurez certainement plus à vous occuper de ceux qui ne vont pas bien, que de vous-même. Vous avez en effet autour de vous, ou peut-être même à l'étranger, une personne mal en point et à qui vous aimeriez bien remonter le moral. Par ailleurs, il se peut aussi (né vers le 17 mai) que votre envie de sortir enfin de vos 4 murs se fasse pressante.



Gémeaux

Né avant le 6 juin, vous serez chanceux cette semaine, autant dans vos activités habituelles que dans le domaine affectif. On a vu que vos amours étaient au top. Vénus s'installe chez vous, dans votre 2ème décan à partir de mercredi et elle va y circuler jusqu'au 3 mai, où elle s'occupera alors du 3ème décan ; mais elle reviendra vers vous à partir du 23 mai et surtout du 11 au 26 juillet. Nous en reparlerons.



Cancer

C'est le premier quartier de Lune et il peut accentuer les aspects difficiles que le 3ème décan doit supporter ; cependant, ils commencent à se défaire, gardez confiance. Il est vrai que vous pouvez avoir perdu la foi en l'autre, et surtout la confiance que vous lui accordiez, ses comportements vous ayant beaucoup déçu, surtout né autour des 16, 17 juillet.



Lion

Comme je vous l'ai dit hier, les planètes sont positives pour vous, surtout Vénus et Mars si vous êtes du 2ème décan : vous attendez des nouvelles d'un ami et vous les aurez. Ça va se faire dans les prochains jours, le week-end des 18 et 19 étant très favorable grâce à l'alignement entre Mercure, Vénus et Mars. Et cela en dépit du fait que Mars se trouve face à vous ; cela peut signifier qu'une décision peut être prise, mais après réflexion !



Vierge

S'il y a des chanceux parmi vous, ce sont les natifs du 3ème décan ; Neptune, Pluton et Jupiter sont alignées avec vous et vous êtes devenu une sorte d'autorité morale. Vous sentez que vous avez une emprise intellectuelle sur ceux qui vous entourent, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez vous avez de la reconnaissance, surtout né après le 16 septembre.



Balance

Le 1er et le 2ème décan seront contents de leur vie sentimentale cette semaine, alors que le 3ème décan sera très sensible une histoire qui peut avoir un parfum de scandale. Cela dit, ce n'est pas nouveau et il se peut que ce soit derrière vous, mais même si c'est le cas, la situation a laissé des traces et peut-être même que votre réputation en a pris un coup. A moins que, plus prosaïquement, vous n'ayez des travaux de rénovation à faire chez vous.

Scorpion

Né après le 16 novembre, il semble que vous avez su prendre le pouvoir au bon moment, chacun à votre niveau, et vous avez pu battre vos adversaires à la loyale. Enfin, pas toujours, mais à la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas ? Vous qui êtes un adepte du " oeil pour oeil, dent pour dent ", vous avez peut-être rendu la pareille à ceux qui vous ont mal jugé ou qui vous ont carrément mis des bâtons dans les roues.





Sagittaire

Vous êtes déjà bien loti, 1er et 2ème décan, mais ce sera encore mieux en fin de semaine, surtout pour le 2ème décan. Votre culot se révélera payant dans tous les domaines. Osez, prenez des initiatives (à partir de demain) et vous ne serez pas déçu, à commencer par ceux qui sont nés vers le 2 décembre. Mais tout le 2ème décan va profiter de l'alignement bénéfique entre Mercure, Vénus et Mars qui aura lieu dimanche.



Capricorne

Le premier quartier se fait dans votre 3ème décan et éclaire la conjonction Jupiter/Pluton, en mauvaise posture aujourd'hui. Vous serez trop dur avec ceux qui vous entourent, vous aurez tendance à leur dicter leur conduite et à les engueuler s'ils ne font pas les choses comme vous l'avez décidé. Attention à ne pas vous conduire en despote... ou à ne pas subir vous-même le despotisme d'un conjoint.



Verseau

Né en janvier ou ascendant Verseau 1er décan, Saturne est chez vous et cela révèle que vous êtes dans la peur de ne pas faire le ou les bons choix pour votre avenir. Vous probablement décidé de quelque chose ou allez le faire prochainement et vous vous demandez avec angoisse ce que ça va donner. Cela dit, vous pouvez aussi être à la fin d'un cycle et prêt à en démarrer un nouveau, les cycles de Saturne étant de 28, 29 ans, reportez-vous à ce qu'il s'est passé, en 1991, 1992...



Poissons

Le premier quartier de Lune est favorable à ceux du 3ème décan, une relation professionnelle ou amicale pourrait vous être utile pour faire avancer un projet. Mais il faut y mettre du vôtre, ne pas attendre que les choses vous soient offertes sur un plateau. C'est en étant actif, c'est-à-dire en appelant vos contacts, en vous manifestant que vous aurez les meilleures chances que l'on vous propose de l'aide.