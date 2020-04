L'horoscope du 13 avril 2020

publié le 13/04/2020 à 06:55

Bélier

Le Soleil, dans votre signe, active les dissonances de Jupiter et de Pluton, difficiles pour un 3ème décan qui supporte mal d'avoir à obéir aux ordres et de se sentir impuissant. C'est beaucoup moins dur pour les autres décans. Le 1er reçoit encore Mercure et Vénus ce lundi et il y a des chances pour que vous soyez satisfait de vos contacts téléphoniques ou du travail fait à domicile. Vous en aurez même.

Taureau

Une assez bonne semaine, sauf peut-être le 2ème décan qui reçoit un aspect dynamique de Mars ; il peut y avoir conflit avec l'un de vos parents ou avec un manager trop zélé, si vous êtes de ceux qui travaillent de chez eux. Apparemment, il/elle veut tout diriger, tout contrôler et vous a peut-être pris pour cible. Si vous êtes dans cette situation, ne réagissez pas, ne donnez pas de prise à cette personne.

Gémeaux

Le 2ème décan abritera la tendre Vénus à partir de mercredi et son bon aspect avec Mars peut avoir un effet très dynamique sur vos amours ; vous saurez les pimenter. En tout cas, il y aura des remous dans vos émotions et cela ne peut être que positif, sauf si Vénus n'était pas bien placée dans votre thème natal... Mais a priori, c'est une excellente conjoncture pour ceux qui cherchent à avoir une vie sentimentale plus savoureuse.

Cancer

Les signes cardinaux, comme le vôtre, et surtout votre 3ème décan, voient la conjoncture amplifiée par le passage du Soleil en Bélier. Mais à qui en voulez-vous autant ? Vous avez certainement de bonnes raisons d'être furieux contre votre conjoint, ou quelqu'un de la famille, mais il ne faut pas que cela se retourne contre vous, aussi n'exagérez rien ! Gardez votre sang-froid face à ceux qui tirent leur force de vos faiblesses.

Lion

Que des bons aspects pour vous cette semaine, surtout 1er décan : vous pourriez voir un projet prendre la tournure désirée car vous pourrez imposer votre point de vue. En revanche, 2ème décan, Mars a entamé une opposition avec vous et il va falloir mettre de l'eau dans votre vin si vous voulez éviter un conflit. Mais il est très possible aussi que vous soyez hésitant parce que vous avez un choix un peu difficile à faire.

Vierge

Vous développerez une stratégie pour ne pas dépenser ; vous estimez que l'argent sort trop vite et vous serez satisfait de votre idée... Mais vos proches vous trouveront radin, ce qui vous fera sourire. Car vous estimez que c'est vous qui savez mieux qu'eux... Essayez de lâcher un peu de lest : vous n'allez pas vous ruiner parce que vous achèterez pour une fois une bonne bouteille à déguster à l'apéro, par exemple.

Balance

Les loisirs, créatifs ou récréatifs sont au premier plan, surtout en milieu de semaine, on peut penser que vous serez plus détendu ou que vous prendrez enfin du temps pour vous ! Cela concernera surtout ceux du 2ème décan qui, cerise sur le gâteau, pourraient aussi faire une agréable, voire passionnante rencontre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un d'origine étrangère peut-être, ou qui n'est pas de votre milieu, voire de votre religion.

Scorpion

Vous serez débordant d'activité toute la semaine, 2ème décan, même parfois un peu trop, vous houspillerez souvent vos proches... Mais cela peut cacher une certaine anxiété. Né au début du décan, il est possible qu'un blocage vous déstabilise car vous ne savez pas à quoi cela va aboutir. Or, vous aimez contrôler les situations, ce que vous ne pouvez pas faire dans le cas présent. Au contraire, vous devez être dans le lâcher-prise et ça vous énerve.

Sagittaire

Au premier abord, ça se passe bien pour votre signe, si malmené l'année dernière, pour certains en tout cas. Là, il semble que tout va dans le sens de votre désir et de vos plaisirs. Le 1er décan est encore gâté jusqu'à mercredi, puis ce sera au tour du 2ème décan, avec l'opposition de Vénus et un bon aspect de Mars : vous pourrez rétablir l'équilibre dans votre couple, ou faire une rencontre sur un site spécialisé.

Capricorne

Pas en bonne posture, le 3ème décan : vous avez été trop autoritaire, trop dans le contrôle et il se peut qu'à présent ça se retourne contre vous. Faites amende honorable c'est la seule manière de vous faire pardonner. Cela dit, par esprit de contradiction vous pouvez donner un tour de vis supplémentaire, mais cela ne vous est pas conseillé. Reconnaissez que vous êtes allé trop loin et que vous avez retenu la leçon, sinon on vous en voudra encore plus.

Verseau

Vous serez très stimulé toute la semaine, 2ème décan, et il est possible que ce soit parce que vous êtes en train de prendre une décision qui pourrait tout changer dans votre vie. Il faudrait trouver quelqu'un à qui vous confier parce que vous aurez besoin de parler, c'est ce qui vous soulagera le plus et vous permettra de vous décharger d'un trop-plein d'énergie. 1er décan, vous disposez de Mercure jusqu'à vendredi, vous pourrez tirer profit d'une conversation ou d'une prise de contact.

Poissons

Une bonne semaine pour le 3ème décan, Neptune retourne dans votre 2ème décan, vous serez moins soumis au mauvais caractère d'un proche qui abuse de votre gentillesse. Peut-être aussi que vous l'idéaliserez moins et que vous vous rendrez compte que vous avez fait un mauvais choix... 2ème décan, né autour du 9 mars, attention à la future dissonance Vénus/Neptune (semaine prochaine), elle va durer et peut créer une situation affective très compliquée.