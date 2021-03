L'horoscope du 9 mars 2021

publié le 09/03/2021 à 05:30

Bélier

Né en mars, vous avez de beaux atouts en main, en particulier un bon aspect de Saturne qui vous confère force morale et sagesse. Vous êtes moins impatient, ou alors vous avez appris à canaliser cette impatience et cela vous sert à travailler sur vos projets, ou sur l'un d'entre eux en particulier. Par ailleurs, Mars est en phase avec vous et votre énergie semble démultipliée, de même que votre pouvoir de conviction. Si vous êtes dans la vente, vous mettrez les clients dans votre poche.

Taureau

Mercure passe en ce moment au zénith de votre zodiaque. Il se peut que vous ayez un important rendez-vous ou une démarche à faire et que cela vous inquiète. Soit parce que beaucoup de choses dépendent de ce rendez-vous, soit parce ce que cette démarche est également importante. Cela dit, on peut aussi se demander si ces obligations (ou d'autres) ne vous casseront pas particulièrement les pieds, vous y serez un peu réfractaire aujourd'hui, surtout si vous êtes né fin avril, début mai.

Gémeaux

Votre besoin de liberté est très accentué par la conjoncture, vous n'aurez qu'une envie : pouvoir enfreindre les règles et agir en rebelle. Mais à mon avis ce sera plus dans votre tête que dans la réalité, quoiqu'avec Mars conjointe à votre Soleil (1er décan), vous pourriez vous lancer tête baissée sans réfléchir. A éviter, si possible, car vous pourriez vous faire taper sur les doigts. Ce soir, la Lune étant en phase avec Saturne, vous serez content d'avoir été raisonnable.

Cancer

C'est peut-être aujourd'hui, 1er décan, que vous pourrez récupérer une somme qu'on vous doit et que vous avez été obligé de réclamer. Toutefois, certains pourraient aussi faire un petit bénéfice dans une affaire, ou toucher des heures supplémentaires. Il pourrait aussi y avoir une très passagère crise familiale, quelque chose qui vous énerve et qui n'est pas nouveau, c'est même un peu trop répétitif à votre goût et vous aimeriez bien que cela cesse.

Lion

Les autres auront tendance à vous énerver aujourd'hui, vous trouverez qu'ils ne respectent pas votre espace personnel. Né début août, vous avez peut-être un problème de couple en ce moment, ou alors avec un associé professionnel et vous vous trouvez face à quelqu'un qui n'est plus du tout au diapason, qui est en train de s'éloigner de vous, si ce n'est pas déjà fait. Autre éventualité : il vous est imposé de renoncer à l'un de vos avantages, soi-disant au profit du bien commun.

Vierge

On pourrait vous demander un travail de dernière minute, ou un service, et ce sera un stress pour vous car vous penserez ne pas avoir assez de temps devant vous, ou que vous n'allez pas y arriver... Essayez de vous calmer, il est tout de même rare que vous ratiez votre cible, vous savez ce que vous faites. Mais il semble que l'on vous met la pression (1er décan surtout) et c'est généralement ce qui vous perturbe le plus. Essayez de ne pas y céder et de garder la tête froide.

Balance

Une bonne journée vous attend, on vous fera des compliments, vous aurez même l'impression qu'on vous flatte 1er décan. Mais est-ce que ce sera sincère et désintéressé ? Ne pensez pas automatiquement qu'on vous manipule, qu'on cherche à obtenir quelque chose de vous. Il y a toujours cette création dont il est question depuis le début de cette année et qui semble être appréciée par ceux à qui elle s'adresse. Vous avez de multiples raisons de croire encore davantage en vous.

Scorpion

C'est quelqu'un de la famille qui vous perturbera, ou à propos de votre famille qu'on risque de vous stresser aujourd'hui. Un événement passé revient régulièrement dans le présent et vous déstabilise. C'est un des effets de la présence de Saturne dans le 4ème secteur depuis fin décembre (1er décan). On peut penser que, peu à peu, les choses vont se calmer puisque Saturne va provisoirement ne plus être en aspect avec vous : elle vous " lâchera " à partir de la semaine prochaine mais elle reviendra en août.

Sagittaire

Le conflit dont je vous parlais hier est encore d'actualité pour le 1er décan, et surtout ceux nés entre le 23 et le 27 novembre. L'un de vos proches vous agace sérieusement, l'un de vos frères et soeurs par exemple, ou un voisin. Quoi qu'il en soit, vous aimeriez bien avoir le dessus dans ce conflit, mais malheureusement, pour le moment, il vaut mieux que vous adoptiez un profil bas. 2ème décan, né autour du 2 décembre, Saturne vous voit très raisonnable et plus rigoureux.

Capricorne

Vous n'échapperez pas à l'énervement ambiant, mais pour vous ce sera à cause de l'argent et de la manière dont il est distribué ; je parle des aides de l'état auxquelles vous auriez pu avoir accès et qui, pour certains, leur ont été refusées. Ou alors, elles étaient tellement peu en rapport avec ce dont vous avez besoin... Et ce qui vous énerve également, c'est que vous ne pouvez rien faire pour changer les choses ou pour les accélérer ; vous êtes obligé d'attendre, tout en espérant...



Verseau

La Lune sera toute la journée dans votre 1er décan et réveillera tout ce qui vous révolte dans votre situation actuelle. Vous serez un peu trop dans le " zéro tolérance " vis-à-vis de ceux qui prennent des décisions et qui, selon vous, changent d'avis toutes les cinq minutes. Vous aurez peut-être raison mais est-ce que cela changera quelque chose de vous mettre dans tous vos états ? Surveillez votre tension, elle pourrait monter tellement vous vous stressez.

Poissons

2ème décan, vous êtes plutôt verni, Vénus est conjointe à votre Soleil jusqu'à dimanche. Selon ses états dans votre thème natal, vous pouvez très bien être dans un délicieux rêve amoureux, être réellement amoureux ou encore, dans un registre différent, voir de l'argent arriver sur votre compte. A moins que vous ne vous offriez un petit plaisir, ou que vous ne fassiez plaisir à l'élu/e de votre coeur. Aujourd'hui, les plus concernés sont ceux nés les 5 et 6 mars.