L'horoscope du 10 mai 2019

publié le 10/05/2019 à 05:55

Bélier

Vous vous sentirez au top, valorisé, et parfois mis sur un piédestal si vous êtes né avant le 10 avril. Mais né après, votre vie n'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est la faute de Saturne, c'est-à-dire d'une situation où vous ne pouvez pas agir comme d'habitude, où vous n'avez pas la main. Saturne recule et c'est donc le moment de réfléchir à la meilleure façon d'agir ou de réagir ; vous avez jusqu'au mois de septembre pour faire le point - et cela inclut le 2e décan qui va aussi retrouver Saturne...

Taureau

On va se réunir pour votre anniversaire ? En tout cas la famille sera là, vous serez chaleureusement entouré avec juste un petit souci poil à gratter à l'arrière-plan, probablement une mésentente avec l'un de vos proches, rien de grave. En outre, vous disposez du bon aspect de Neptune qui vous fait le cœur plus grand et vous donne envie de vous rendre utile auprès des personnes malades ou en précarité. Saturne est également de la partie et vous procure une impression de stabilité.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour laisser libre cours à votre créativité concernant les petites blagues dont vous êtes friand. Vous adorerez faire rire les autres, et il est vrai que cela peut détendre l'atmosphère, dans la mesure où elle était plutôt tendue ces derniers jours (Mercure conjonction Uranus). Cela dit, il se peut qu'un progrès scientifique ou technologique fasse la Une et que cela vous interpelle. Ce qui est bien avec vous, c'est que tout semble toujours vous intéresser.

Cancer

Vous pourrez vous faire plaisir aujourd'hui, peut-être vous offrir un petit cadeau ou en chercher un pour l'anniversaire d'un ami ou d'un membre de la famille. Vous serez content de votre achat et, normalement, la dépense ne sera pas excessive. L'amitié et la solidarité sont au premier plan du week-end et certains d'entre vous se montreront généreux avec un proche ou un voisin ; vous aurez en tout cas l'agréable sensation de faire le bien autour de vous.

Lion

La Lune occupe votre 1er décan et sa dissonance avec Uranus vous donnera encore plus envie de vous libérer des contraintes qui vous pèsent depuis un an. Mais vous avez encore du chemin à faire (né au début du signe) et il se peut que vous soyez obligé (dans certains cas) de casser un engagement et de passer à autre chose, de tourner une page alors que ce n'était pas votre décision. Mais c'est une situation qui évolue et dont vous aurez des échos jusqu'à l'année prochaine.

Vierge

Vous ferez aujourd'hui ce que vous savez le mieux faire, vous observerez et analyserez avec humour les comportements de ceux qui vous entourent. Vous aurez parfois la dent dure et vos paroles ne seront pas toujours comprises comme étant drôles... C'est votre façon de faire de l'humour : on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon ! Attention, si vous êtes né après le 19 septembre, quelqu'un pourrait beaucoup vous contrarier, ou vous avoir déjà contrarié.

Balance

Un très sympathique week-end s'annonce, vous pourrez vous changer les idées, faire du nouveau, rencontrer du monde, bref avoir une vie qui bouge. Et c'est ce dont la plupart ont besoin ; 3e décan, il est même possible que vous fassiez une rencontre, ou que vous veniez d'en faire une et vous êtes sous le charme... Vénus et Jupiter sont toujours actives et certains pourraient donc vivre des moments plutôt heureux et même assez excitants.

Scorpion

Une discussion assez vive pourrait marquer votre journée, 1er décan, vous ne parviendrez pas à vous mettre d'accord avec l'un de vos partenaires, qu'il soit affectif ou professionnel. Nous en parlons depuis quelque temps, l'opposition d'Uranus vous demande de revoir tout votre système relationnel, votre façon d'être avec les autres. Mais il se peut aussi que la vie vous impose une sorte d'épreuve initiatique et que vous développiez une forme de superstition.

Sagittaire

A quelques exceptions près, vous êtes encore dans une séquence agréable et très favorable, pour certains, à un coup de cœur ou à un renouveau dans le couple. Cela peut cependant passer par une dispute (pour le 3e décan) qui vous permettra de mettre les choses au point et de repartir sur d'autres bases. Laissez votre partenaire s'exprimer et surtout acceptez qu'il ou elle ait des idées différentes des vôtres, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas en phase, bien au contraire.

Capricorne

Vous saurez faire ressortir votre élégance et votre classe naturelle. Elles peuvent beaucoup impressionner les autres et ce sera probablement le but recherché. Auriez-vous quelqu'un à séduire, que ce soit professionnel ou non ? En tout cas, vous mettrez tous les atouts dans votre poche et vous sentirez en phase avec vos interlocuteurs. 1er décan, vous aurez une sorte de radar dans la tête qui vous permettra presque de lire dans les pensées des autres.

Verseau

A part ceux de janvier, encore dans un climat tendu, vous passerez un excellent week-end et en bonne compagnie. Si vous êtes à deux, ce sera encore mieux ! Le couple pourrait être au premier plan et vous saurez vous montrer plus tendre, plus délicat que d'habitude. Vous avez rencontré quelqu'un récemment ? Vous pourrez apprendre à mieux vous connaître en vous montrant curieux de l'autre, en le ou la faisant parler de lui/elle... Vous parlerez de vous plus tard !

Poissons

3è décan, vous n'êtes pas encore tout à fait au bout de vos peines, la dissonance un peu déstabilisante de Mars ne se terminera pas avant jeudi prochain. Mais à présent cela ne concerne plus que ceux qui sont nés après le 15 mars : colère contre un membre de la famille, travaux chez vous voire déménagement peuvent être une source de stress. Alors que tout va bien pour ceux de février, qui pourraient avoir ou avoir eu une nouvelle un peu surprenante, voire étonnante.