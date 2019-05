L'horoscope du 9 mai 2019

publié le 09/05/2019 à 05:55

Bélier

Vous aurez de bons échos de l'harmonie entre Vénus et Jupiter, natif du 3e décan. Il se pourrait que quelqu'un vous séduise et que votre coeur batte plus fort. Mais ça a peut-être démarré un peu trop vite et cela risque de se terminer aussi vite ; l'histoire peut n'être qu'un petit coup de coeur, surtout que Saturne n'est pas très loin de vous et vous oblige à retrouver très vite la raison. C'est même ce qui vous ennuie le plus en ce moment, vous ne pouvez pas être vous-même.

Taureau

C'est la meilleure journée de la semaine pour le 2ème décan, en veine de confidences ou qui saura écouter et conseiller ceux qui ont besoin d'aide. Surtout si vous êtes né... aujourd'hui ! Vous êtes plus que jamais dans l'empathie et le besoin de vous dévouer à l'autre. 1er décan, Mercure est en train de s'éloigner d'Uranus, l'ambiance va être moins tendue et vos échanges ne seront plus des dialogues de sourds. Mais restez sur vos gardes encore aujourd'hui.

Gémeaux

Né après le 15 juin, il y a de la revendication dans l'air. Vous trouverez qu'on n'est pas assez attentionné à votre égard et vous ne ferez pas que ruminer vos griefs, vous les exprimerez avec une certaine brutalité pour certains, mais vous estimerez que c'est la seule manière de vous faire entendre. Toutefois, il est aussi possible que vous ayez à commencer un travail dans lequel vous allez devoir investir beaucoup d'énergie ; il faudra aussi être rapide et offensif.

Cancer

Si vous vous sentez agressé, surtout ne réagissez pas instantanément en étant encore plus agressif. Au contraire, demandez à l'autre ce qui ne va pas. En parlant, en échangeant, vous parviendrez à comprendre ce qu'il se passe et à régler la question en douceur et non dans la violence. Cela concerne surtout ceux du 3e décan. En revanche, le 1er décan est toujours en pleine progression, des discussions autour d'un projet pourraient avoir abouti, ou aboutir aujourd'hui.

Lion

Vénus et Jupiter s'allient et il se peut que vous soyez dans un des moments heureux de votre vie, quelle qu'en soit la raison ; notamment, 3e décan. Il peut se passer mille choses, comme il peut ne rien se passer mais vous serez content et contemplerez votre vie avec satisfaction. Au chapitre des bonnes choses, un accouchement, une création, ou la promesse d'une réussite avec une somme confortable à l'appui. Prenez le temps de savourer ce bon moment.

Vierge

On peut supposer que vous avez hâte de vous débarrasser d'un travail qui pèse sur vous comme une contrainte car vous devez vous y consacrer exclusivement, notamment si vous êtes du 3e décan. Mais il n'y a pas que cela : vous pouvez aussi être en désaccord avec l'un de vos supérieurs et le manifester ouvertement, ce qui ne manquera pas de créer un conflit que vous n'aurez pas peur d'affronter. Mais vous serez déterminé à imposer votre façon de voir ou de faire.

Balance

Vous aussi vous serez sous le charme de l'association Vénus/Jupiter, 3e décan. Vous pourriez avoir rencontré quelqu'un d'important pour faire avancer vos projets. Cela concerne un travail déjà entrepris, ou l'une de vos activités habituelles, et le fait que " ça plaise " vous rendra plus optimiste sur l'avenir, alors que vous ne l'êtes pas toujours en ce moment : pour certains natifs du 14 octobre, l'optimisme n'est pas au rendez-vous avec la dissonance que vous envoie Saturne.

Scorpion

Il vous est fortement conseillé d'opérer un changement dans vos choix amoureux et même dans vos comportements parfois trop possessifs et exclusifs. Si vous avez un problème de couple en ce moment (et depuis un certain temps), ne faites pas qu'incriminer l'autre et l'accuser de tous les maux, même si c'est lui/elle qui vous a quitté. Vous êtes en partie responsable et il est important que vous reconnaissiez cette part de responsabilité pour repartir sur de bonnes bases.

Sagittaire

Vénus et Jupiter agrémentent votre quotidien depuis quelques jours, 3e décan surtout. Aussi, né après le 17 décembre, évitez toute éventuelle querelle. Quelqu'un vous titillera, vous dira ce que vous devez faire (vous détestez cela) et vous n'avez pas intérêt à répliquer car peut-être que l'autre cherche justement le conflit, ou à vous mettre en rage. Ne lui faites pas le plaisir de tomber dans son piège et jouez votre jeu à vous : soyez indifférent si possible.

Capricorne

Né à la frontière du 3e décan, autour du 11 janvier, prenez le parti du détachement mais sans pour autant vous culpabiliser, ce serait totalement improductif. Vous avez déjà tendance à vous juger sévèrement sur plein de choses, inutile d'en rajouter une couche. Le Soleil va bientôt former un bon aspect avec vous (à partir de vendredi) : vous serez plus dans le plaisir, moins dans le devoir et la critique de soi. Vous vous aimerez davantage et ce sera un atout de taille pour plaire, au travail ou dans le privé.

Verseau

3e décan, une attitude très positive vous vaudra l'appréciation de tous et vos relations avec vos clients ou avec votre employeur y gagneront beaucoup. Cette journée pourrait même être top pour certains natifs, même si Jupiter est rétrograde ; c'est, pour beaucoup, une belle promesse qui les réjouira car un de leurs projets est sur le point de décoller. Encore quelques semaines et vous pourrez vous dire que c'est une vraie réussite : soyez fier de vous !

Poissons

Les escapades sont de rigueur aujourd'hui et si vous n'avez pas fait le pont, vous aurez malgré tout le plaisir de vous évader et de vous sentir en vacances. Il suffira peut-être d'une balade à l'heure du déjeuner ou d'un repas avec des amis en terrasse pour vous donner cette agréable impression et vous procurer du plaisir. Par ailleurs, certains pourraient être un peu trop gourmands en ce moment et si vous surveillez votre poids, vous serez obligé de vous priver.