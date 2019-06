L'horoscope du 11 juin 2019

publié le 11/06/2019 à 04:28

Bélier

Vos relations avec vos proches et votre relation de couple bénéficient de bons influx 1er décan ; vous serez d'une douceur et d'une gentillesse peu communes. L'été qui arrive devrait vous réussir, surtout 1er et 3e décan (août sera particulièrement " hot "), seuls ceux du 2ème décan seront moins gâtés par les astres et c'est encore une fois à cause de Saturne qui recule à présent et retrouve sa dissonance avec vous. Quelque chose vous travaillera dans votre tête...



Taureau

D'un côté le Soleil et Vénus mettent l'accent sur une acquisition que vous pourriez faire, de l'autre Mercure et Mars accentuent votre inflexibilité en affaires. Vous qui n'aimez pas les conflits, vous iriez malgré tout jusqu'à une discussion très vive (2e décan) pour ne pas perdre une affaire ou un client potentiel. Ce qu'il faudra faire, malgré tout, c'est de fermer la vanne de vos émotions car elles peuvent venir perturber des discussions où elles n'auront évidemment pas leur place.

Gémeaux

Vous serez très charmeur 1er décan et il en sera ainsi toute la semaine. Mais aujourd'hui c'est spécial, peut-être parce que vous aurez quelqu'un à séduire ? Vous serez bien dans votre peau, satisfait de votre physique, votre narcissisme sera en pleine forme ! Quant au 2e décan, le ciel est moins contrariant qu'hier, surtout né vers le 9 juin), il est possible que vous vous sentiez plus léger. 3e décan, vous accueillez le Soleil dans la journée : bon anniversaire : l'été sera chaud !

Cancer

Vous serez encore plus émotif et sensible que les autres jours et les discussions avec vous pourraient prendre une tournure orageuse, surtout 2ème décan. Dans l'état d'esprit où vous êtes, vous risquez de tout prendre de travers et de réagir à contresens. De toutes les façons il faudra canaliser votre réactivité et éviter de parler trop durement à vos proches. Ils ne seront peut-être pas responsables de vos états d'âme et s'ils le sont, discutez-en calmement.

Lion

Une bonne journée pour créer de nouveaux liens ou entretenir les anciens. En tout cas, proches ou clients, vous leur direz pile ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous serez peut-être un brin flatteur, mais vous le ferez avec plus de discrétion que d'habitude et on se sentira très à l'aise avec vous. C'est aussi une bonne journée pour discuter d'un éventuel accord, d'un contrat, de quelque chose qui vous lierait à une personne ou à une société (né les 25 ou 26 juillet surtout).

Vierge

Vous avez beaucoup de projets en cours, des prospects peut-être, mais vous êtes sans cesse sur les nerfs. Essayez de faire des pauses de temps en temps. Cela vous permettrait de recharger vos batteries, tant physiques qu'intellectuelles. D'habitude vous savez vous économiser, tout en restant très travailleur, mais ce n'est pas le cas en ce moment, vous vous dépensez beaucoup parce que vous ne voulez laisser passer aucune occasion de montrer votre valeur.

Balance

Dans votre signe, la Lune s'accorde avec Vénus, 1er décan, vous serez content de tout aujourd'hui et un événement agréable ajoutera à votre bonne humeur. Vous serez certainement parmi les plus satisfaits de la tournure des événements, mais seulement si vous êtes de septembre. Ceux qui sont nés autour des 11, 12, 13 octobre sont dans le collimateur de Mars et Saturne, aussi attention à ne pas vous faire mal parce que vous voudrez forcer quelque chose qui vous résiste.

Scorpions

Ne vous occupez surtout pas des problèmes des autres, vous avez mieux à faire surtout 2e décan. Vous êtes dans une phase de développement côté boulot, vous avez probablement plus de travail, plus de clients ou de dossiers à gérer et vous n'avez pas de temps à perdre à écouter les lamentations des uns et des autres. Cela dit, si vous êtes du 1er décan, il se peut que vous soyez soudain très attiré par quelqu'un ; mais attendez un peu, ça pourrait être juste un fantasme.

Sagittaire

Il se peut que quelqu'un vous ait tapé dans l'oeil, si vous êtes de novembre. En tout cas, la question est à creuser car vous ne seriez pas contre une petite aventure. Vous avez la semaine pour " conclure ", à moins que la conclusion ne soit que vous vous êtes trompé, que vous avez cru, imaginé que... 3e décan, le Soleil entame une opposition avec vous, mais ce n'est pas négatif : un travail en tandem ou en équipe, des réunions ou une fête pourraient être au programme (jusqu'au 22).

Capricorne

Quoi que vous ayez à dire aujourd'hui, essayez autant que possible de ménager votre ou vos interlocuteurs. Ils seront plus sensibles que vous ne le pensez... et en réalité vous ne réfléchirez même pas au fait qu'ils pourraient mal prendre ce que vous allez dire, ou en être égratignés. Prenez des précautions, même si vous pensez que l'autre sait se défendre ; à moins que vous ne recherchiez le conflit, mais avec la Lune en Balance, ce serait étonnant.

Verseau

Prévoyez une bonne journée, surtout né en janvier, vous aurez confiance en vous et inspirerez confiance aux autres. Il y aura du plaisir dans tous les domaines. Il faut dire que la Lune et Vénus seront en phase avec vous et que rien ne pourra ternir votre bonne humeur ; Uranus n'est pas activée aujourd'hui, aussi vous ne penserez pas à ce qui vous attend et que vous pourriez craindre. Mais peut-être que justement on vous rassurera par rapport à ces craintes...

Poisson

Un cadeau, une petite somme d'argent, en tout cas quelque chose dont vous avez besoin vous sera donné aujourd'hui, peut-être par un membre de la famille ? Ou alors il est possible aussi que vous songiez à acheter un meuble ou un objet quelconque pour la maison : nous avons vu avec Vénus que vous pourriez avoir envie d'en améliorer la déco afin de vous faire un plus agréable cocon. Autre éventualité, un proche que vous aimez pourrait passer quelques jours chez vous.