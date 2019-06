L'horoscope du 12 juin 2019

publié le 12/06/2019 à 04:30

Bélier

La vie vous impose d'être patient, de ne pas chercher à forcer l'allure, ce qui est contraire à votre tempérament. Du coup, vous être très perturbé 2ème décan. Cela dit, vous pouvez l'être pour des tas d'autres raisons, en fonction de votre thème natal. Vous pouvez avoir des ennuis avec votre hiérarchie, par exemple, ou vous faire du souci pour l'un de vos parents ou grands-parents. Heureusement, vous semblez être très bien et chaleureusement entouré.

Taureau

Je n'irais pas jusqu'à dire que tout va bien, mais le 2e décan peut tirer son épingle du jeu. En revanche, 1er décan l'avenir ne vous semble pas très prometteur ! A la date où j'écris ces prévisions (31 mars) je ne sais pas quelle est la situation mais on peut penser à une grève, à un blocage quelconque, qui ne devrait pas vous affecter, sauf si vous êtes du 1er décan. Vous vous retrouvez dans un climat de tension que vous connaissez bien depuis quelque temps.



Gémeaux

Aujourd'hui encore vous aurez le monopole du charme et de la chance aussi, avec Lune et Jupiter en phase. Juste un petit nuage dans un coin de votre tête, dont Saturne est responsable. Une méfiance vis-à-vis de quelqu'un dont vous pensez qu'il/elle pourrait vous trahir, ou une forme de rivalité avec cette personne et qui vous empoisonne un peu la vie. Essayez de lui tenir la dragée haute. Mais c'est quand même la douceur vénusienne qui primera.

Cancer

Ne laissez pas la nostalgie, les remords et autres regrets vous envahir 2e décan, laissez le passé à sa place et tournez-vous vers l'avenir, faites des projets. Même des projets à très court terme, l'important étant qu'ils captent votre attention et vous empêchent de penser à autre chose. Une petite baisse de moral donc, qui ne durera pas mais qui est assez fréquente en ce moment si vous êtes né autour des 11 et 12 juillet. Avez-vous songé à vous faire aider ?



Lion

La Lune, Mars et Saturne sont fâchées et vous aussi, mais votre colère sera plus dirigée vers un groupe, vers le collectif que vers quelqu'un de votre entourage. Quelque chose se passe peut-être dans le pays (prévisions écrites le 31 mars) et c'est ce qui provoque votre colère ; et comme vous ne pouvez rien faire à vous tout seul, cela accentue encore votre mauvaise humeur. 3e décan, vous aurez envie tout de même de vous exprimer et tant pis pour ce que les autres pensent de vous.

Vierge

Vous risquez d'être un peu contrarié, un client ou un ami vous faisant faux-bond au dernier moment, 2e décan. N'y voyez pas du rejet ou de l'indifférence ; essayez de ne pas donner de sens particulier à cet incident somme toute assez banal. Toutefois, il est possible que la conjoncture de ce jour ne s'adresse pas à vous mais à un proche qui vous confiera ses soucis ; et comme vous êtes généralement de bon conseil, vous pourrez être un soutien solide pour lui/elle.



Balance

Vous vous ferez beaucoup de mouron et plus pour ce que vous imaginerez que pour ce qui se passe dans la réalité, 2e décan. Sachez raison garder comme on dit. Certes vous pourriez être bloqué, soit par une douleur qui vous handicape, soit parce que quelque chose vous fait peur, en particulier né autour des 12, 13 octobre et vous aurez tendance à voir les choses pires qu'elles ne sont. En revanche, le 1er décan est toujours sur un petit nuage.



Scorpion

Ne vous repliez pas trop sur vous-même, ne vous isolez pas, vos énergies sont positives et votre analyse de la situation sera utile à ceux qui vous entourent. Ne vous dites pas " à quoi bon " parce que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe dans votre environnement, mais c'est sans compter sur le fait qu'on peut avoir besoin de vous, de votre sens critique et de votre capacité à sentir les choses de manière intuitive. Vous devez vous faire davantage confiance.



Sagittaire

Sauf si vous avez l'ascendant en Cancer, Balance, Capricorne ou Bélier, vous n'êtes pas sensible à la conjoncture, vous pourriez même l'utiliser à votre avantage, c'est-à-dire y trouver quelque chose de positif pour vous. Évidemment, tout dépend de la situation en question (prévisions écrites le 31 mars) et s'il s'agit de problèmes politiques, à moins d'en être vous-même un des acteurs, vous ne pourrez pas agir comme vous auriez envie de le faire, ce qui vous énervera beaucoup !



Capricorne

On ne peut pas dire que vous serez en phase avec les autres, natif du 2e décan, en particulier avec votre partenaire. Ses variations d'humeur vous exaspèreront. Cela dit, est-ce que vous n'êtes pas vous-même un peu trop replié sur vous, est-ce que vous communiquez ? Il y a certains indices qui sont parlants (opposition Mercure/Saturne) et qui indiquent un défaut de communication ; parler des problèmes en cours peut faire toute la différence.



Verseau

Encore une belle journée pour le 1er décan, mais le 2ème risque d'avoir quelques contrariétés à cause des humeurs d'un collègue ou d'un problème de logistique. Une mauvaise organisation pourrait vous donner du travail en plus, par exemple. Mais il se peut aussi que vous ayez un petit problème physique dû au stress, vous vous angoissez facilement ces jours-ci et votre corps pourrait réagir en se rappelant à vous d'une manière ou d'une autre.



Poisson

2e décan, vous n'êtes pas sensible à la conjoncture, en tout cas à ses mauvais côtés. Toutefois, elle peut vous demander, à travers Saturne, de vous poser des limites. Et je pense que vous le ferez de vous-même, sur les conseils de quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Il est possible, si vous êtes né autour du 9 mars, que vous vous fassiez un roman dans votre tête, qui ne correspond pas du tout à la réalité, et que celle-ci se rappelle à vous parce qu'on vous dira que vous rêvez.