L'horoscope du 10 juin 2019

publié le 10/06/2019 à 04:33

Bélier

Vous n'êtes pas épargné par les dissonances, 2e décan et vous qui aimez la vitesse, vous risquez de ne pas apprécier une semaine où tout sera un peu à l'arrêt. Cela peut vous toucher vous, individuellement, mais cela peut aussi toucher tout le monde car il y a d'autres aspects dans le ciel qui vont dans le sens d'une situation très incertaine, fortement houleuse et qui implique Neptune, planète universelle, qui représente le collectif, la foule, le peuple.

Taureau

Vous êtes presque totalement épargné par la conjoncture. Le seul domaine qui vous contrarie, c'est celui de l'économie et souvent de vos propres économies. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir conserver vos acquits, ou de ne pas avoir encore plus de taxes et d'impôts à payer et cela ne peut que vous inquiéter. Quant à l'aspect de ralentissement qui impacte tout le monde, il ne vous dérange pas, vous qui appréciez la lenteur ; vous la considérez comme une vertu !

Gémeaux

Une situation se délite et si vous êtes du 2e décan, ce n'est pas nouveau. Mais cette semaine pourrait être cruciale pour mieux comprendre ce qui se passe, et comment vous pouvez peut-être y remédier. Néanmoins, il y a bien d'autres aspects qui indiquent une semaine un peu pourrie pour tout le monde, surtout à cause du retour de la dissonance Jupiter/Neptune qui est marquante pour la France. Mais il se trouve que pour vous aussi (né autour du 9 juin).

Cancer

Vous c'est pareil, vous avez plusieurs dissonances qui indiquent un ralentissement ou l'impossibilité de faire un choix, notamment né vers les 11, 12 juillet. Mais vous ressentirez tous les influx de l'opposition entre Mars et Saturne qui vous donnera envie de forcer les choses, d'accélérer, alors que Saturne vous tire en arrière et vous dit qu'il vaut mieux tenir que courir. Et si vous sentez que la conjoncture a une influence sur vous, le mieux serait de ne pas chercher à lutter pour le moment.

Lion

Les aspects de Vénus vous voient plus optimiste que les autres, surtout né en juillet ; vous prendrez du recul et serez dans l'analyse plus que dans l'action. Vous exercerez votre sens critique cette semaine et vous aurez de quoi ! Le retour de la dissonance Jupiter/Neptune, activée par le Soleil ce lundi, plus l'opposition entre Mars et Saturne, puis entre Mars et Pluton dit que tout le monde pourrait être à l'arrêt. Cela évoque une grève ou des mouvements de masses, mais je peux me tromper (prévisions écrites le 29 mars).

Vierge

Vous êtes encore sous l'emprise de dissonances sur Neptune, 2e décan. Il est nécessaire que vous preniez conscience d'un mauvais choix que vous avez fait. Vous vous êtes peut-être associé avec une personne qui veut tout s'attribuer, ou vous avez noué une relation qui, de la même manière, veut avoir une emprise sur vous, ou vous a trahi... En tout cas, vous êtes exposé depuis des mois et probablement en pleine désillusion ; c'est une personne en qui vous aviez confiance... que vous aimiez peut-être.

Balance

Patience et longueur de temps, tout sera lent cette semaine et rien ne se fera dans la facilité jusqu'à dimanche mais ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine. Restez zen, soyez le plus philosophe possible (2ème décan surtout) et ne cherchez pas à accélérer le mouvement. Il se pourrait même que tout soit à l'arrêt pour le moment... 1er décan, a priori vous ne serez pas sensible à la conjoncture, vous disposez d'un aspect de Vénus qui est au contraire très agréable et convivial. Favorable aux voyages qui plus est.

Scorpion

Aucune des dissonances n'a vraiment de pouvoir sur vous, c'est plutôt vous qui avez le pouvoir d'ouvrir le dialogue et de parler vrai, sans langue de bois. Il y a probablement un climat de crise (j'écris cet horoscope le 29 mars) et on sait que le Scorpion y révèle le meilleur de lui-même car il comprend très rapidement les ressorts qui sous-tendent la situation. Et vous savez également empêcher que les choses ne dégénèrent, à moins que ça ne soit votre intérêt...

Sagittaire

2ème décan, les dissonances sur Neptune sont activées depuis quelques jours déjà et, dans votre intérêt, vous devez reconnaître que vous avez pu faire une erreur. Des mauvais choix successifs peut-être vous ont conduit à un constat que vous avez longtemps refusé de faire et que certains écartent encore parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Le Sagittaire est souvent construit sur des certitudes et il se peut que certaines se soient effritées petit à petit.

Capricorne

2ème décan, il se peut que vous ayez mal quelque part, une douleur osseuse, articulaire que rien ne soulage. Mais vous êtes endurant et cela passera la semaine prochaine... Toutefois, j'espère que vous avez consulté un médecin et que vous ne faites pas de l'auto-médication à l'aveugle... ça ne serait pas raisonnable. Il est aussi possible que vous ne parveniez pas à imposer une de vos volontés à un partenaire, professionnel ou affectif : certains pourraient en effet se heurter à un mur.

Verseau

Vous serez inquiet, nerveux, à cause d'une situation qui ne vous touche peut-être pas de près. Vous ne vous gênerez pas pour critiquer ceux qui sont responsables, selon vous. Votre vie quotidiennes, vos activités pourraient être impactées par cette situation qui évoque à la fois des blocages et des mouvements de foule ; il pourrait y avoir une grève et une grosse manifestation. Bref, quelque chose de très instable dont on ne sait pas comment ça va évoluer.

Poissons

Cela fait déjà quelques jours que vous êtes déstabilisé par la conjoncture, 2e décan. Il est possible que des promesses auxquelles vous croyiez ne soient pas tenues. Cela dit, la conjoncture est a priori ressentie par tous les signes car elle implique la planète universelle, Neptune (le peuple, la foule), ainsi que Jupiter maîtresse des lois, et le Soleil principe vital du zodiaque. La situation semble se déliter de plus en plus et les repères habituels disparaissent, ou ne servent plus à rien.