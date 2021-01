L'horoscope du 13 janvier 2021

publié le 13/01/2021 à 05:30

Bélier

Nous avons évoqué lundi la possibilité que cette NL soit synonyme de réussite, 1er et 2e décan. Mais le 3e peut encore avoir à supporter quelqu'un de négatif dans son environnement personnel ou professionnel. Si vous êtes né autour des 13 et 14 avril, vous êtes particulièrement concerné, mais tout le décan peut en avoir des échos. Il se peut aussi que vous ayez pris une lourde charge sur vos épaules, un parent âgé par exemple et qui ne vous simplifie pas la vie, loin de là apparemment. A moins que vous ne vous battiez pour conserver un contrôle.

Taureau

La nouvelle Lune s'adresse surtout à ceux du 3e décan et sa conjonction avec Pluton indique que vous êtes en train d'approfondir vos connaissances. Un sujet vous intéresse particulièrement (la politique ?) et vous vous documentez le plus possible, vous lisez tout ce qu'il y a à lire. Cependant, dans un autre registre, certains pourraient songer à se refaire une nouvelle vie " ailleurs ", éventuellement dans un autre département voire à l'étranger.

Gémeaux

La période autour de cette nouvelle Lune parle essentiellement d'argent, et pas seulement pour vous. Il pourrait être question de reprendre la réforme des retraites, par exemple, représentée par les trois planètes en Capricorne. Mais la nouvelle Lune étant conjointe à Pluton (la 3e planète), il se peut que les choses n'aboutissent pas - les gens n'en veulent pas. La voie prise semble même être en forme d'impasse et il serait peut-être bon de tout reprendre de zéro (thématique plutonienne).

Cancer

La nouvelle Lune vous fait face, notamment 3e décan. Comme nous l'avons vu lundi, vous semblez être dans une voie sans issue sur le plan relationnel, dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. Mais cette NL voir également Vénus s'opposer à vous, 1er décan, alors qu'elle est en harmonie avec Uranus et cela peut vous valoir une bonne nouvelle, à quoi vous ne vous attendiez pas. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre très inattendue, forte en émotions très contrastées.

Lion

C'est surtout votre 3e décan qui peut ressentir les effets de cette nouvelle Lune. Elle pointe votre autorité, votre besoin d'avoir le pouvoir sur vos collègues ou vos employés. Mais n'y allez pas trop fort, avec Pluton il arrive que nos comportements se retournent contre nous et qu'on obtienne le résultat inverse. Votre méthode pour y arriver est excessive et si vous êtes manager, par exemple, il serait bon que vous fassiez une formation pour apprendre un autre style de management.

Vierge

La conjoncture qui accompagne la nouvelle Lune semble plus problématique pour le 1er décan que pour les autres. Vous ne savez plus où vous en êtes, côté boulot, tant les ordres et contre-ordres vous perturbent. Apparemment, vos dirigeants ne savent pas ce qu'ils veulent et un grand désordre pourrait régner, ce qui ne plaît jamais aux Vierge, adeptes d'un ordre parfait. De plus, il peut y avoir des blocages à propos d'un travail dans lequel vous vous êtes beaucoup investi.

Balance

Lundi, nous avons parlé du 3e décan et aussi du fait que la roue va tourner pour le 1er décan. Vénus vous envoie en effet des influx qui indiquent que vous pourriez tomber sur une vieille connaissance, ou sur un/e ex. et que vous en serez tout ému. Des souvenirs oubliés pourraient vous revenir et vous sensibiliser encore davantage. Quant au 2e décan, il doit juste faire attention aux influences extérieures un peu manipulatrices et à une tendance à se faire des illusions.

Scorpion

C'est une sympathique nouvelle Lune pour le 3e décan, je vous l'ai dit lundi. Toutefois, c'est un peu moins bien pour le 1er décan, avec une conjonction Mars/Uranus en formation. Vous pourriez agir de manière beaucoup trop impulsive et faire une erreur que vous ne cesserez de regretter, surtout s'il est question de rupture. Vous êtes peut-être en colère, mais vous savez très bien que la colère n'a jamais été bonne conseillère. Ne faites pas ce qu'elle pourrait vous dicter.

Sagittaire

Si la nouvelle Lune parle d'argent bloqué pour le 3e décan, elle semble laisser le champ libre au 1e décan ; Mercure Jupiter et Saturne sont en phase avec vous et même si elles ne sont pas très bien disposées par rapport à d'autres planètes, vous saurez très bien vous débrouiller pour que la situation évolue en votre faveur. En particulier si vous attendez qu'on vous paye quelque chose : la somme espérée pourrait vous parvenir ces jours-ci.

Capricorne

Elle (la NL) vous appartient 3e décan, c'est le point de départ d'un nouveau cycle et vu qu'elle est conjointe à Pluton, ce cycle sera réparateur. Après une année 2020 vraiment difficile pour vous car la fameuse conjonction Saturne, Pluton, Jupiter qu'on n'avait jamais vue s'est faite dans votre décan, et vous a bouleversé. A partir de maintenant, vous allez être chouchouté par les astres, et surtout à partir du mois d'avril si vous êtes du début du signe : Jupiter sera généreuse avec vous.

Verseau

En attendant la prochaine NL, qui sera la vôtre et qui mettra l'accent sur une réussite, il semble nécessaire que vous fassiez le point sur vos projets, que vous éliminiez ceux qui volent trop haut, qui n'ont pas de bases solides et que vous vous concentriez sur les autres, ou plutôt sur l'un d'entre eux qui semble valoir vraiment le coup. Jupiter a pu et peut encore vous porter chance et vous valoir une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou une progression très rapide du projet en question.

Poissons

Cette nouvelle lune, exacte à 6h10, est très favorable à vos amitiés, à ce que vous pouvez leur apporter mais surtout à ce qu'elles peuvent vous apporter à vous. Et si vous avez besoin de quelque chose, 3e décan, il ne faudra pas hésiter à demander. Quelle que soit la réponse à cette demande, vous n'aurez pas à regretter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Après tout, vous êtes toujours là pour vos amis, pourquoi ne seraient-ils pas là pour vous ? Faites un effort, on sait que le Poissons a beaucoup de mal à demander...