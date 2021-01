L'horoscope du 11 janvier 2021

publié le 11/01/2021 à 05:30

Bélier

Grâce à la nouvelle Lune vous pourrez constater que vous avez atteint un but, c'est-à-dire que vous vous êtes sorti d'une situation compliquée, surtout 3ème décan. En effet, la NL est conjointe à Pluton et de ce fait elle a un aspect réparateur. Après avoir bien dégusté en 2020 et même avant, les choses vont aller de mieux en mieux, même si Pluton se comporte encore de manière négative pour certains, qui peuvent avoir l'impression que leur situation est sans issue.

Taureau

Vous êtes divisé en deux. Ceux du 3ème décan qui recevront les influx réparateurs de la nouvelle Lune et de Pluton, et puis ceux du 1er pour qui ça passe ou ça casse. En principe, cela concerne une situation très tendue au boulot ou en famille, et dans certains cas cela pourrait faire penser à un genre de burn-out, un grand ras-le-bol de toutes ces contraintes qui vous sont imposées. Vous n'avez pas les mains libres pour agir, pas de contrôle de la situation et c'est ce qui vous contrarie le plus.

Gémeaux

Si le 1er décan a su mettre toutes les chances de son côté, il le constatera cette semaine, le 3ème décan se trouve de nouveau avec un problème, peut-être financier. C'est en tout cas ce que dit la nouvelle Lune, qui est conjointe à Pluton, et avec Pluton il y a une notion de punition : vous avez peut-être trop dépensé et vous êtes à sec, ce que votre banquier n'apprécie pas. Ou alors, il est possible que certains d'entre vous aient eu un ou même plusieurs deuils à affronter.

Cancer

La nouvelle Lune s'opposera à vous et devrait vous éclairer sur la nature toxique de l'une de vos relations si vous êtes du 3ème décan. Au boulot ou dans votre vie privée. Cette NL (mercredi) sera conjointe à Pluton et éclairera fortement cette planète qui, sur le plan relationnel, peut créer du harcèlement et surtout une volonté d'emprise de l'autre sur vous. Le problème étant que l'on ne s'en rend pas compte sur le moment, on le constate seulement quand on est vraiment à bout.

Lion

Le 2ème décan semble avoir plus de liberté que les autres. En effet, le 3ème recevra une nouvelle Lune qui complique le domaine du boulot, et le 1er subit un fort stress. Surtout né autour du 29 juillet ; vous pensiez avoir réglé le problème lié à Uranus (qui vous regarde quand même depuis 2 ans), vous pensiez avoir réussi votre reconversion, et voilà qu'elle est remise en question et que peut-être, vous allez encore devoir changer votre fusil d'épaule. Cela dit, après le mois d'avril, vous ne serez plus du tout dans le même état d'esprit.

Vierge

Deux temps forts cette semaine, la nouvelle Lune de mercredi, favorable à votre 3ème décan, et tout de suite après l'activation d'une conjoncture productrice de stress, surtout pour le 1er décan. Cela dit, il se peut que tout le monde soit stressé, chacun à sa manière, parce que la situation actuelle semble être bloquée, ou tout du moins très freinée par une dissonance entre Mars et Saturne. Elle vous gêne, voire vous empêche d'entreprendre, de travailler et donc d'aller de l'avant.

Balance

Si vous êtes du 3ème décan, vous en avez bavé en 2020, mais la nouvelle Lune de mercredi vous dit que la roue va tourner et que vous allez vous en sortir par le haut. Même s'il y a encore des choses qui ne vont pas, si vous avez encore l'impression d'avoir un mur devant vous, ne désespérez pas car Jupiter sera très bientôt en phase et vous constaterez rapidement que des portes s'ouvrent, que les choses changent, surtout à partir du mois de mars (et même peut-être de février). Gardez confiance !

Scorpion

La nouvelle Lune de mercredi sera conjointe à votre planète maîtresse, Pluton. 3ème décan, plus que jamais vous aurez le désir d'approfondir vos connaissances. Peut-être êtes-vous en train de faire une formation ou des études dont vous profiterez pendant de longues années ? Mais il se peut aussi que cette configuration indique que vous avez besoin d'avoir une emprise sur votre entourage, voire sur vos enfants adolescents. Essayez d'être moins exigeant tout en demeurant ferme.

Sagittaire

Apparemment, 3ème décan du signe (et ascendant Sagittaire aussi) il y a de l'argent qui est bloqué et cela fait des années que vous tentez en vain de le récupérer. Il n'est pas impossible que vous puissiez régler cette affaire, c'est en tout cas une des interprétations que l'on peut faire de la nouvelle Lune de mercredi. Mais, malheureusement, il se peut aussi que vous soyez face à un mur et que cet argent soit impossible à récupérer. Mais pour l'instant : le temps est de votre côté.

Capricorne

C'est la semaine de votre nouvelle Lune, elle met en valeur Vénus qui occupe votre signe, et avec elle les plaisirs et parfois l'argent que le 1er décan peut en retirer. Certains pourraient tomber amoureux et ils en seront très surpris. 2ème décan, vous aurez des devoirs à remplir, une obligation professionnelle ou familiale, mais rien de vraiment ennuyeux. Enfin, 3ème décan, la NL a lieu chez vous, conjointe à Pluton et il se pourrait que vous preniez le pouvoir, le contrôle sur quelqu'un ou quelque chose.

Verseau

Trois planètes sont dans votre 1er décan cette semaine, en dissonance avec Uranus, il serait étonnant qu'il ne se passe pas quelque chose d'imprévu et de perturbant. Même si cela agit positivement ! Mais il se peut que la surprise ne soit pas celle que vous attendiez et que vous vous sentiez comme dépossédé de quelque chose. Cela ne touche que ceux du tout début du signe mais nous pourrions tous être sensibles à cette configuration qui parle de contraintes dont on veut se libérer.

Poissons

Votre bonté et votre détermination à aider les autres seront accentuées par la nouvelle Lune de mercredi. Vos amis et les autres en général auront besoin de vous. Vous serez de très bon conseil et un excellent soignant si besoin est. 1er décan, Vénus étant valorisée par cette NL, il se peut que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous aurez de nombreuses affinités. Il ou elle pourrait devenir un/e ami/e. 3ème décan, la NL est conjointe à Pluton et booste vos réseaux sociaux/amicaux.