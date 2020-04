L'horoscope du 10 avril 2020

publié le 10/04/2020 à 05:30

Bélier

Bien que cela vous démange, ce n'est pas ce week-end que vous allez pouvoir partir, alors laissez le pouvoir à votre imagination, elle peut vous emmener très loin ! Vous serez totalement en phase avec le ciel, et sûrement très content tout le week-end parce que vous trouverez malgré tout le moyen de vous évader. Le 1er décan est encore favorisé et aura de bons contacts, de bonnes nouvelles semble-t-il puisque Mercure entrera demain dans votre signe. C'est la planète des proches, des frères et soeurs, cousins, etc.



Taureau

3ème décan, né après le 12 mai, vous prenez peu à peu conscience des forces qui sont en vous. Vous avez acquis un pouvoir, probablement celui que donne la connaissance. L'interaction des deux permet d'utiliser intelligemment son pouvoir, mais il faut que la connaissance le domine. Vos expériences, apprentissages ou formations sont actuellement votre force et vous continuez à vous enrichir, à apprendre, à profiter de ce que vous avez acquis.



Gémeaux

Il se peut que vous parliez avec des amis au cours de ce week-end à propos de vos futures vacances. Et si vous êtes en couple, 1er décan, vous ferez des projets. C'est quelque chose qui vous rendra heureux, parce qu'en ce moment ce n'est pas le nirvana, les bons moments avec votre tendre moitié sont peut-être rares, et de vous projeter ainsi dans l'avenir vous fera du bien au moral.



Cancer

2ème décan, le Soleil vient de terminer son passage au zénith de votre ciel, vous avez peut-être eu le cran de supporter quelque chose dont vous ne vous pensiez pas capable. Surtout si vous êtes né autour des 9, 10, 11 juillet : Neptune était et est toujours en bon aspect avec vous (c'est une planète très lente) et elle indique que vous avez une totale foi en vous-même, une confiance en vous qui peut être à l'origine de vos succès.



Lion

Grâce à Vénus, et donc à un ou une amie, vous passerez un week-end plus détendu, 1er décan, même si vous êtes à distance l'un de l'autre, ça circulera bien entre vous. Né début août, un conflit vous perturbe encore, ça peut être entre vous et votre conjoint, mais ça peut aussi être entre vous et vous parce que vous avez un choix à faire, celui de résister ou de lâcher prise par exemple.



Vierge

Très logiquement, c'est en famille que vous allez passer ce week-end pascal, mais il est possible que vous vous retrouviez dans une ambiance qui ne sera pas très zen. Le Soleil en Bélier forme des dissonances, et surtout une avec Pluton, qui est traditionnellement symbole de crise. Selon votre thème natal, cela peut être une crise avec un des membres de la famille, mais vous pouvez aussi être vous-même en crise parce que vous avez un choix à faire.



Balance

1er et 2ème décan, ça aurait pu être un week-end de rêve si vous n'étiez pas confiné mais vous trouverez de bonnes idées pour changer d'ambiance, sans changer de lieu évidemment. Même si votre logement est exigu, vous aurez quand même l'impression d'être " ailleurs " et c'est ce qui comptera. Vous découvrirez peut-être une nouvelle série à la télé, un film qui vous emportera loin de la situation actuelle ?

Scorpion

La situation de crise que vous vivez, quel que soit votre décan, est non seulement liée au contexte qui est le nôtre, mais aussi à l'une de vos relations, à un partenaire affectif qui a beaucoup changé. Il semble malgré tout que cette crise personnelle sera un peu dépassée ce week-end, mais vous resterez sur une désagréable impression jusqu'à mardi ; et ça ne sera peut-être pas qu'une impression, le conflit pourrait être répétitif.





Sagittaire

La Lune sera dans votre signe à partir de ce soir et jusqu'à dimanche soir ça va être la fête ! La fête parce que vous déciderez de ne pas vous laisser aller à la morosité. Un ou deux verres de champagne avec vos proches feront l'affaire ! Du bon temps, un peu forcé, en perspective... Vous vous sentirez en phase avec votre entourage, votre nature conviviale étant accentuée. Les natifs du 1er décan sont encore les mieux servis pour l'instant.



Capricorne

Vous deviez partir mais ce n'est pas possible et dans le fond, vous serez content car vous n'en aviez pas vraiment envie mais vous ne vouliez pas le dire à vos proches. 3ème décan, vous avez d'autres choses en tête que les vacances et vous n'êtes pas le seul, certaines affaires requièrent toute votre attention et votre concentration, du coup cela n'aurait pas collé avec une ambiance de vacances. De toute manière, vous ne serez vraiment détendu qu'à partir de mardi.



Verseau

Si vous êtes aussi excité, natif de fin janvier, c'est peut-être parce que vous avez reçu un coup de téléphone auquel vous ne vous attendiez pas le moins du monde ; à tel point que vous ne tenez pas en place. Vous êtes content et en même temps vous vous demandez si vous allez pouvoir assumer à la fois l'obligation de confinement et cette nouvelle situation. Mais il suffit que vous vous organisiez... pour plus tard.



Poissons

Pas de repos pour les braves, vous aurez de toutes les manières une obligation à remplir ce week-end et il faudra y consacrer du temps, parfois plus que vous le voudriez. En réalité, vous aurez envie de fuir devant cette contrainte, mais votre sens du devoir vous rappellera à l'ordre. A priori, cela ne concerne que le 3ème décan, mais les autres pourraient avoir quand même des échos de cette conjoncture. Il faudra obéir à votre conscience !