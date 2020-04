L'horoscope du 12 avril 2020

publié le 12/04/2020 à 08:35

Bélier

Entrée hier dans votre signe, Mercure se trouve aujourd'hui en phase avec Saturne. Je ne dis pas que vous serez raisonnable, mais malgré tout vous réfléchirez avant d'agir, alors que d'habitude vous faites le contraire. C'est probablement un proche qui vous tiendra un langage très sérieux, qui vous mettra face à vos responsabilités (1er décan) et cela tombera bien car vous êtes dans une période importante pour ce qui est de vos devoirs.



Taureau

Essayez de ne pas vous faire trop de souci pour un proche, même s'il n'est pas au top, attendez qu'il/elle demande de l'aide, ce sera une façon de lui montrer du respect. Parce que parfois, vous " sentez " que quelqu'un ne va pas bien et que vous pourriez faire quelque chose. Mais ça ne marche que si la personne veut être aidée, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors que si elle demande, c'est qu'elle veut réellement de l'aide.



Gémeaux

1er décan, né autour du 29 mai, Vénus et Mars vous envoient des influx excitants et qui accentuent la passion qui vous anime ; un amour fort et stable peut s'être installé. En effet, Saturne vous envoie également un bon aspect, nous en avons déjà parlé et il sert à vous poser, à vous stabiliser, à prendre vos responsabilités, même si ce n'est pas trop votre " truc ". Et vous n'aurez aucune dissonance en vue avant celle (pas trop ennuyeuse) de Jupiter en 2021.



Cancer

Pour vous, Mercure et Saturne indiquent que vous ferez des efforts notables pour vous contrôler et surtout pour canaliser vos sautes d'humeur, toujours imprévisibles. Et c'est quelque chose qui est aussi difficile à vivre pour vous que pour vos proches, parce qu'on ne sait jamais dans quel état d'esprit vous allez être. Or, Mercure est régulée par Saturne, et donc vous-même allez vous empêcher de changer d'humeur ou même d'avis trop souvent. Vous serez plus stable.



Lion

1er décan, vous la vivez comment l'opposition de Saturne ? Moi je dirais qu'elle vous incite à vous faire du mouron, parce que vous ne pouvez rien changer à la situation. Je parle là du domaine du coeur : vous êtes entier, vous adorez ou vous détestez et il est possible que les sentiments que vous aviez pour quelqu'un se soient en quelque sorte " retournés ". Mais attendez que l'aspect passe (Saturne rétrogradera le 11 mai), vous serez moins rigoureux vis-à-vis des autres.



Vierge

Ne vous énervez pas pour des riens, vous aurez l'impression que tout va de travers ce week-end, peut-être parce que vous auriez dû partir et que vous ne pouvez pas. C'est une question d'organisation, vous avez besoin d'être organisé pour vous sentir à l'aise. Essayez de faire des rangements chez vous, vous verrez que votre nervosité disparaîtra ; en principe vous serez au top à partir de demain.



Balance

L'association Mercure/Saturne est favorable à ceux du mois de septembre. Vous serez ferme dans vos échanges avec votre entourage, vos émotions n'interfèreront pas. Souvent vous êtes trop sensible et on peut facilement vous faire changer d'avis, ou vous faire croire que ce qu'on décide pour vous ou ce qu'on vous refuse c'est pour votre bien. Là, et pendant quelques jours, vous serez intraitable et l'idéal serait que vous conserviez cet état d'esprit.

Scorpion

Vous pouvez être de ceux qui vivent mal la situation et du coup vous somatisez. Vous imaginez que vous êtes malade 1er décan, alors que vous êtes simplement stressé. Vous avez très peur de la maladie mais vos craintes ne sont pas fondées, on vous a probablement mis en garde et si vous suivez scrupuleusement les conseils, il n'y aura aucun problème. Sauf que vous êtes un peu rebelle de nature et qu'au bout d'un certain temps, vous ne suivrez plus les consignes : cela vous est déconseillé.





Sagittaire

Dans votre signe toute la journée, la Lune accentue votre besoin de bouger, de changer d'horizon, aussi soyez créatif, essayez de vous évader d'une autre manière ! Mais vous n'aurez peut-être pas ce problème si vous êtes du 1er décan ! Vous recevez trois bons aspects, ceux de Saturne, Vénus et Mars. Ce qui signifie que vous êtes tout à fait conscient de vos devoirs et que vous ne vous sentiriez pas bien de transgresser les consignes.



Capricorne

Le bon aspect entre Mercure et Saturne ne peut qu'accentuer une forme de sévérité vis-à-vis de ceux qui vous entourent, et en particulier un membre de votre famille. Probablement l'un de vos enfants, un frère ou une soeur... Vous aurez tendance, sous cette conjoncture qui est exacte aujourd'hui et commence à se défaire demain, à ne rien laisser passer et à manquer un petit peu d'empathie...



Verseau

Je vous pose la même question qu'au Lion, que fait Saturne ? Elle est sur votre Soleil 1er décan mais en phase avec Vénus et Mars. Apprécieriez-vous le confinement ? On pourrait le croire... Êtes-vous en train de renoncer à une forme de liberté pour être dans le respect (Saturne) de la santé des autres et satisfaire ainsi la part très fraternelle et très solidaire de votre personnalité de Verseau et vous dire que vous participez à l'effort commun ?



Poissons

Montrez-vous raisonnable en ce qui concerne vos besoins personnels. Moins vous serez en demande, plus vous aurez l'agréable sentiment de ne dépendre de personne. C'est Saturne qui vous dit de vous restreindre et vous avez compris que c'était dans votre intérêt. Maintenant, il faut passer à l'application pratique et combler vos besoins vous-mêmes. En tout cas en grande partie. Cela soulagera l'autre de ses obligations envers vous et ce sera bon pour votre couple.