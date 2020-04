L'horoscope du 9 avril 2020

publié le 09/04/2020 à 05:30

Bélier

Je vous l'ai déjà dit, quand la Lune est en Scorpion vous avez la rate qui se dilate, le foie qui n'est pas droit, le ventre qui se rentre, bref votre imagination est au pouvoir. Toutefois je vous le dis, avec la Lune ce ne sont toujours que des impressions, mais elles peuvent être fortes, la Lune du Scorpion étant intense. Vous pourriez aussi vous faire du souci pour ce qui cause du souci à tout le monde : quand tout cela va-t-il se terminer ?



Taureau

Les autres, et surtout votre conjoint seront la source de tous vos maux, 1er décan. Mais peut-être que vous attendez trop d'eux et que vous ne pouvez qu'être dépité. Il est vrai que vous êtes entier et que vous voudriez être aimé avec passion et de manière exclusive ; un voeu un peu infantile. En outre, tout le monde n'est pas capable d'être votre " personne " idéale, plus vous en prendrez conscience et mieux vos relations se porteront.



Gémeaux

C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule. (E. Rostand). Oui, vous aurez du nez aujourd'hui, du feeling, des intuitions à écouter. Ne les disséquez pas, ne les coupez pas en quatre, vous leur enlèveriez toute leur force, car l'intuition est une force supérieure à celle de l'intelligence, il faut juste savoir s'en servir. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de vos projets et de vos amitiés qu'elle vous sera utile.



Cancer

3ème décan, ça doit aller mieux car Jupiter a dépassé Pluton, c'est un soulagement pour beaucoup, d'autant plus que l'aspect ne se reformera que pour ceux du 22 juillet. Et encore, ce sera très rapide (en décembre), Saturne retournant rapidement en Verseau. Mais il y aura quand même des moments compliqués quand Mars sera en dissonance, vous aurez probablement à vous battre dès la rentrée pour vous détacher d'une relation toxique.



Lion

Ce n'est pas facile pour les natifs de juillet, je sais, mais ne voyez pas tout en noir et ne vous repliez pas sur vous-même. Le soleil finit toujours par briller de nouveau. Il est vrai que certains peuvent avoir l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête à plusieurs reprises ces derniers mois, mais d'abord la conjoncture n'a pas la même force pour tous et ensuite, elle est en train de se défaire et ne reviendra plus si vous êtes né avant le 28 juillet.



Vierge

Vous, vous l'aimez bien la Lune en Scorpion car elle vous permet de vous faire comprendre de manière implicite et en très peu de mots, mais des mots qui frappent. Dans certains cas, il suffira d'un regard, d'une expression sur votre visage, pour qu'on capte votre ressenti, ou votre désir... Par ailleurs, dans vos activités habituelles, vous serez plus pinailleur que d'habitude si vous êtes né autour du 29 août !



Balance

1er décan, né début octobre soyez patient ! Vous êtes sur le point d'entreprendre, de lancer quelque chose ou de vous lancer vous-même dans une activité à responsabilité. Cela n'est cependant qu'un projet pour l'instant, mais il va prendre de l'importance au fil du temps et sera sur des rails dans plusieurs semaines. Toutefois, dans certains cas, il peut être question d'une relation amoureuse qui ne serait pas au top ou d'une relation amicale à la limite entre amour et amitié.

Scorpion

La Lune étant chez vous, vous allez encore épater les autres avec votre sagacité, votre perspicacité et votre diabolique intuition. On pourrait être très jaloux de vous ! Sans le vouloir - ou juste un peu - vous pouvez créer de l'envie tant vous savez comment faire pour gérer certaines situations dites " de crise ". Or il y en a une en ce moment pour tout le monde et aussi perso, pour certains natifs du 1er décan, la Lune dans votre signe étant un activateur pour l'opposition d'Uranus (relations ?).





Sagittaire

Il vaudrait mieux que vous la mettiez en veilleuse, que vous ne soyez pas trop impatient, vous passeriez à côté de quelque chose ou feriez une erreur et vous vous en voudriez parce que vous ne la feriez pas en temps normal. Oui mais la Lune est en Scorpion, dans votre secteur 12 et il est possible, simplement, que vous vouliez vous dépêcher de terminer quelque chose et que le fait d'être pressé vous fasse faire des bêtises.



Capricorne

La solidarité et l'entraide seront parmi vos préoccupations, surtout né entre le 8 et le 14 janvier ; vous êtes entré dans un processus qui vise à vous rendre plus empathique. Ou, pour certains, à moins chercher à prendre toutes les responsabilités. Du coup, vous vous détendez, vous êtes moins rigoureux et cela ne peut que vous faire du bien. D'autant plus que vous en avez terminé avec les grosses planètes qui ont affecté votre Soleil, je parle de Saturne et Pluton.



Verseau

Si vous pouviez ne pas accorder trop d'importance à tout ce que votre imagination crée comme situations négatives, vous seriez moins anxieux, surtout né fin janvier. Il est vrai qu'Uranus est en bisbille avec votre décan et qu'aujourd'hui la Lune active Uranus en s'opposant à elle et en étant en dissonance avec Mars. Vous risquez de piquer une belle colère ou alors de vous faire mal sans le vouloir, parce que vous passerez votre rage sur vous-même.



Poissons

Vous aspirerez à prendre du recul, à voir d'autres paysages. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible, même si long week-end s'annonce pour ceux qui télé-travaillent. En effet, ça aurait dû être les vacances de printemps pour les zones B et C ! Et vous aviez certainement prévu de partir, vous avez besoin de changer d'air ! C'est quelque chose qui vous arrive souvent en ce moment et on vous comprend. Sauf peut-être ascendant Vierge, Taureau ou Capricorne, plus casaniers.