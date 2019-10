L'horoscope du 8 octobre 2019

publié le 08/10/2019 à 06:17

Bélier

Vous serez un peu trop jaloux, un brin trop possessif voire excessif dans votre manière d'aimer et d'exiger implicitement de l'autre qu'il/elle soit parfait. Zéro défaut, ça n'existe pas et donc, fort de ce constat, vous ne serez pas toujours gentil avec votre partenaire/ami/e, qui ne comprendra pas ce que vous voulez exactement. Mais peut-être que vous projetterez sur votre chéri des choses que vous devriez reprocher à d'autres personnes, en fait vous vous tromperez de destinataire...

Taureau

Vénus s'oppose à vous et à Uranus, 1er décan, vous allez de nouveau être face à une situation qui peut vous être imposée et vous déstabilise intérieurement. Vous résistez depuis longtemps, mais que se passerait-il si vous cessiez de résister ? Vous devez vous poser la question, est-ce que ça ne serait pas un soulagement de cesser de résister et de ne plus vous angoisser ? Après, tout est une question d'adaptation : pouvez-vous vous adapter à cette nouvelle situation ?

Gémeaux

Vénus occupe votre secteur du travail où il risque d'y avoir des désaccords avec des collègues ou parfois avec l'un de vos supérieurs, manipulateur selon vous. Mais bien sûr, ce sera plus ou moins actif selon votre thème natal et surtout selon votre ascendant : Scorpion, Taureau, Verseau et Lion seront plus sensibles à cette Vénus que d'autres ascendants. Mon conseil : méfiez-vous de ceux qui cherchent à vous séduire pour mieux vous influencer.

Cancer

En ce qui vous concerne, Vénus en Scorpion est positive et donne du brillant à vos sentiments. De plus, vous avez soudain une meilleure image de vous-même. C'est peut-être dû à un bon reflet dans votre miroir ou à des compliments qu'on va vous faire et qui seront flatteurs. En outre, ceux qui sont amoureux entoureront l'objet de leur flamme de tendresse, de câlins et feront tout pour qu'il ou elle se sente la personne la plus aimée et désirée qui soit.

Lion

Ça se complique encore avec Vénus en Scorpion, surtout pour le 1er décan. Essayez de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre qui semble être déstructurant. Vous avez déjà assez souffert (pour certains) d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir, il ne faut pas vous laisser faire. Rejetez tout ce qui vous semble négatif venant des autres, et même s'il s'agit de votre conjoint ou d'un parent. Mais ça peut aussi venir du boulot...

Vierge

Vénus vous sourit et même son opposition à Uranus vous arrange, 1er décan. Vous pourriez tomber sur quelqu'un avec qui vous vous entendrez instantanément. Les affinités seront immédiatement au premier plan mais cela peut se passer au cours d'un rendez-vous professionnel, il ne s'agit donc peut-être pas d'une histoire d'amour... Certes, il pourra y avoir une forte complicité et cela se transformera éventuellement en sentiments plus profonds. Mais il se pourrait que la personne en question ne soit pas libre.

Balance

Vénus investit votre secteur d'argent, vous donnant autant envie de vous faire plaisir à vous qu'à ceux que vous aimez. Avant tout, en avez-vous les moyens ? C'est la question qu'il faudra vous poser, 1er décan jusqu'au 16 octobre, Vénus n'étant finalement active pour chacun qu'une journée. Mais ce sera une journée où vous aurez grand besoin de plaisir... Il se peut aussi, sous cette conjoncture, que vous receviez une somme que vous n'attendiez pas, ou pas de sitôt.

Scorpion

Chez vous, Vénus s'oppose à Uranus et si vous êtes né en octobre, début novembre, vous vous poserez beaucoup de questions sur vos sentiments, et surtout sur votre manière de les exprimer. Étant donné que certains sont en pleine crise, en pleine remise en question, c'est une bonne idée de vous poser des questions et peut-être aussi de demander à votre partenaire ce qu'il ou elle vous reproche ; vous n'avez probablement pas envie de savoir, mais il le faut !

Sagittaire

Vénus n'est pas idéalement placée, votre chéri/e risque de vous reprocher votre indifférence à son égard, ou au contraire de le ou la surveiller à outrance. Vénus étant en Scorpion, c'est le règne du " tout ou rien ", et vous pourriez passer facilement de l'un à l'autre. Cela dit, il est possible aussi qu'une autre relation vous préoccupe (un éventuel nouvel amour peut-être ?) et que vous vous focalisiez dessus, ce qui ne peut que vous éloigner des autres.

Capricorne

Pour vous, Vénus en Scorpion se fait amicale et elle risque même de vous surprendre à travers une rencontre peu banale. Ouvrez grand les yeux, 1er décan jusqu'au 16 - une journée pour chaque membre du décan... Mais vous pourriez aussi attendre de l'argent, un remboursement, ou avoir la surprise d'une rentrée que vous n'aviez pas prévue. Quoi qu'il en soit, Vénus étant opposée à Uranus, il se passera quelque chose de pas ordinaire.

Verseau

Vénus n'est pas très positive, vous pourriez vous sentir seul contre tous. Heureusement, Mars vous aidera à avoir la seule bonne réaction possible. Certains décideront de rester à distance, de ne pas s'angoisser pour des questions d'argent ou de sentiments ... Et vous aurez raison, seule la prise de distance (et non pas l'indifférence) vous aidera à mieux vivre une situation que vous connaissez bien et qui se répète, peut-être d'une autre manière.

Poissons

Pour vous Vénus revêt son habit de pourpre et d'or, il va y avoir de la passion dans l'air, de l'intensité, mais est-ce que ce sera un rêve ou une réalité ? Avec vous on ne sait jamais, vous avez l'art de vous inventer de belles histoires, de vous faire des films... Cela dit, il y a quand même des chances pour que Vénus rallume la flamme dans votre couple, le temps d'une soirée (elle est rapide) ou que vous flashiez sur quelqu'un de vraiment très séduisant.