L'horoscope du 6 mai 2019

publié le 06/05/2019 à 05:55

Bélier

Débrouillard vous serez avec Mercure en Taureau, ce qui vous permettra de régler les questions d'argent en faisant preuve d'une certaine... créativité. Vous y trouverez une solution inédite et cela arrangera bien vos affaires. En particulier si vous avez un achat utile à faire et que vous ne voulez pas trop dépenser. Peut-être aurez-vous l'idée de prendre un objet reconditionné et que vous achèterez sur un site dont c'est la spécialité ? Surtout si c'est un objet pour communiquer.

Taureau

Votre sens pratique, votre facilité à trouver le maillon faible et la solution pour le remplacer, toutes vos aptitudes intellectuelles et manuelles aussi sont dopées. Toutefois, Mercure étant conjointe à Uranus il pourrait y avoir des ratés dans la communication : une information à laquelle vous ne vous attendiez pas, un rendez-vous remis, ou alors un échange qui ne se passe pas bien parce que l'autre est dans la contradiction et ne veut pas vous écouter.

Gémeaux

Vous serez probablement un peu plus lent que d'habitude mais ce n'est pas un mal, car vous ne survolerez pas les sujets et laisserez les autres s'exprimer. D'habitude vous êtes pressé de parler, vous coupez facilement la parole parce qu'il faut absolument que vous disiez ceci ou cela avant de l'oublier... Avec Mercure en Taureau, vous ne fonctionnerez pas de la même manière, probablement à cause d'un interlocuteur auquel il faudra vous adapter (1er décan jusqu'à samedi).

Cancer

Une conjoncture positive, Mercure en Taureau vous donnera des idées qui auront un côté avant-gardiste et vous disposerez d'un bon sens de l'anticipation. Tout cela pour améliorer l'un de vos projets, probablement déjà en marche, et qui nécessite quelques perfectionnements ou ajustements. Mercure rencontre en effet Uranus et cela met l'accent sur les différentes idées que vous avez pu mettre en place depuis un an, et pour votre plus grand plaisir.

Lion

1e décan, Mercure ne sera efficace que jusqu'à samedi, le temps pour vous de faire la morale à quelqu'un, un enfant peut-être, qui a besoin d'un peu de fermeté. Que ce soit à cet enfant, à un ado ou même à votre conjoint, vous pourriez aussi faire une annonce qui les surprendra, ou entendre vous-même une information étonnante. Mais perturbante dans certains cas, dans la mesure où vous l'aviez envisagée, mais vous n'y croyiez pas vraiment.

Vierge

Mercure en Taureau vous verra, un jour de cette semaine, être en phase avec quelqu'un d'important et qui pourrait détenir des clés pour votre avenir. Vous avez sûrement un projet qui peut vous emmener loin, au propre comme au figuré, et vous en aurez des nouvelles, ou vous pourrez lui donner un petit coup de pouce. A moins que la chance ne soit avec vous de manière un peu surprenante, Mercure étant en conjonction avec Uranus. Vous pouvez aussi changer d'idée, d'opinion sur quelqu'un ou quelque chose.

Balance

La conjoncture semble vous dire de mettre de l'ordre dans vos histoires d'argent, mais il ne faut pas que ce soit un voeu pieux, vous devez en avoir la volonté et ne pas faire les choses superficiellement. Prenez rendez-vous avec votre banquier par exemple ou même passez le voir aujourd'hui sans avoir pris de rendez-vous et soyez de bonne composition avec lui/elle ; si vous avez un problème de découvert, vous trouverez forcément une solution qui vous arrangera.

Scorpion

1er décan, préparez-vous à ce qu'une discussion n'évolue pas du tout comme vous l'avez prévu. Quoi que vous ayez à proposer ou à demander, prévoyez un plan B. Mercure et Uranus seront conjointes pendant quelques jours et se trouveront face à vous : vous aurez affaire à des interlocuteurs qui ne seront pas du tout sur la même longueur d'ondes que vous. De plus, on vous dira carrément le contraire de ce que vous pensiez... à moins que le rendez-vous ne soit annulé au dernier moment.

Sagittaire

Votre activité favorite, celle qui vous distraira le plus c'est d'ennuyer vos collaborateurs ou employés en leur déléguant une partie de votre boulot. Vous avez probablement l'intention de faire le pont du 8 mai, de vous envoler quelque part et vous avez beaucoup à faire avant de pouvoir partir... Mais vous ne voulez pas être le seul à travailler autant, aussi vous n'hésiterez pas à demander de l'aide aux uns et aux autres, en leur promettant que vous leur rendrez la pareille.

Capricorne

Mercure Taureau fusionne avec Uranus, une très intéressante conjoncture pour ceux de décembre. Vous êtes en train d'évoluer vers une belle indépendance, que ce soit avec les autres ou avec vous-même ! Vous vous accorderez plus de liberté, comme si vous n'aviez plus ce sévère surveillant qui vous accompagne toujours depuis l'enfance. Dans un autre registre, si vous cherchez à avoir un enfant, c'est le bon moment pour le mettre en route.

Verseau

Quelqu'un du passé pourrait ressurgir, à moins qu'une situation que vous connaissez bien ne se répète, 1er décan. Mais vous l'avez sûrement anticipée. Il s'agit d'une crainte que vous aviez et qui pourrait être confirmée ou au contraire infirmée, mais vous serez un peu tendu car ce qu'on vous dira peut avoir des conséquences sur la suite des événements, surtout si vous êtes né autour du 24 janvier. On dirait que les tensions sont nombreuses en ce moment.

Poissons

La conjonction qui est active entre Mercure et Uranus accentue une envie qui est là depuis un an pour le 1er décan, celle de se nourrir sur le plan intellectuel. Un nouveau centre d'intérêt a pu faire son apparition pour les uns, alors que les autres se sont lancés dans une formation ou même ont repris des études. Tout cela est très positif pour vous et peut vous ouvrir des horizons, ce que vous constatez chaque jour, mais ce sera encore plus visible en fin d'année.