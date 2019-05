L'horoscope du 7 mai 2019

publié le 07/05/2019 à 05:47

Bélier

Né après le 9 avril, Vénus et Saturne peuvent plomber votre journée, mais vous avez heureusement d'autres aspects pour vous booster. Ne vous attardez pas sur ce qui ne va pas, regardez devant vous et songez aux bons plans qui vous attendent ; et même s'ils prennent du temps à se concrétiser, in fine il n'y aura pas de problème. 1er décan, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en particulier dans le domaine financier. Vous anticipez une rentrée, mais êtes-vous vraiment sûr de l'avoir ?

Taureau

Le Soleil et Neptune s'entendent pour valoriser vos amitiés et on peut même dire que si vous vivez des moments intenses, 2e décan, ce sont vos amis qui vous les offrent. Ou alors vous vous êtes infiltré dans un réseau relationnel, ou même dans un réseau social sur le Net, où vous avez pris une certaine place. Vous vous y sentez bien accepté et ce que vous y faites, ce que vous apportez correspond pile à ce que vous avez besoin de donner et à ce que les autres ont besoin de recevoir.

Gémeaux

La dissonance Mars/Jupiter a la vie dure, elle est de nouveau active aujourd'hui et produit de la colère, de l'injustice, du ressentiment, mais c'est la dernière fois. Mars est en train, très lentement, de progresser et d'ailleurs elle sortira de votre signe la semaine prochaine ; mais ça n'aura pas été une sinécure pour le 3e décan. Cela dit, l'injustice dont il est question ne vous touche peut-être pas vous personnellement, mais l'un de vos proches que vous avez à coeur de défendre.

Cancer

Vous serez sensible à l'harmonie Soleil/Neptune qui va durer jusqu'en fin de semaine. Vous serez intuitif et réceptif, mais aussi très sensible à certaines influences, 2e décan. Attention à ne pas vous faire manipuler ! Mais vous pouvez aussi avoir l'art de manipuler l'autre dans le domaine des affaires, et vivre une période où tout vous réussit parce que vous avez trouvé la bonne façon de faire pour convaincre vos clients et les amener à accepter facilement ce que vous leur proposez.

Lion

3e décan, Vénus entame un bon aspect avec vous, qui vient s'ajouter à d'autres et qui vont faire de votre semaine une vraie réussite ; rien ne pourra vous arrêter. Le succès est là, pour beaucoup d'entre vous, alors que pour d'autres c'est l'amour qui sera au premier plan, votre couple vivant une séquence très positive où vous êtes en confiance et où vous exprimez davantage vos sentiments et votre désir. Un voyage pourrait également faire partie des événements qui vous réjouissent.

Vierge

Vous ne serez plus très longtemps sur les nerfs, 3e décan, la situation va se calmer progressivement. Mais un sentiment d'injustice risque de perdurer quelque temps. Vous vous dites que vous n'avez pas eu de chance, que la vie n'a pas été très sympa avec vous et c'est peut-être vrai. Toutefois, tout cela aboutira à quelque chose de positif, peut-être pas tout de suite, mais la fin de l'année et tout 2020 seront une des périodes les plus positives pour vos amours ou pour votre réputation.

Balance

La dissonance entre Vénus et Saturne est exacte, 3e décan, donc rien ne vous plaira aujourd'hui, vous trouverez que votre vie est morne et qu'elle manque d'amour. Ce sera évidemment votre ressenti, votre façon de voir les choses, et pas forcément la réalité. Toutefois, si vous êtes né autour du 14 octobre, il est vrai que Saturne vous fait des misères depuis quelque temps et que vous n'avez pas l'impression que vous évoluez vers quelque chose de positif. Prenez votre courage à deux mains et soyez patient.

Scorpion

2ème décan, vous aussi vous apprécierez l'association Soleil/Neptune, surtout né autour du 11 novembre. Peu à peu, vous vous laissez aller, vous apprenez à lâcher prise et cela ne peut que beaucoup vous apporter, autant à vous-même qu'à ceux que vous aimez. Les aspects les plus généreux et les plus humains de votre personnalité sont valorisés par cette conjoncture qui peut vous donner un côté " Mère Térésa ". Ou vous empêcher d'exprimer des sentiments négatifs, tels que la jalousie et la possessivité.

Sagittaire

Vénus vole à votre secours 3e décan, je vous promets que les moments difficiles que vous vivez seront vite jetés aux oubliettes parce qu'on va vous aider à les effacer. Vénus représente une personne aimante, ou en tout cas très amicale, et qui peut jouer les intermédiaires dans le conflit que vous vivez depuis plusieurs jours. Toutefois, si Mars passe à autre chose (la colère), Jupiter demeure chez vous et il va falloir veiller à ne pas chercher à tout prix à prouver que vous aviez raison.

Capricorne

Il ne faudra pas trop vous demander d'exprimer vos sentiments aujourd'hui, vous serez un peu coincé, peut-être parce qu'il y aura trop d'émotions et trop perturbantes. Cela ne concerne en principe que ceux qui sont nés entre le 7 et le 15 janvier, mais on ne peut pas exclure les autres, cela dépend de leur thème natal. En revanche, si vous êtes né vers le 9 janvier, cette tendance à ne pas exprimer est sérieusement combattue par Neptune qui vous incite au contraire à vous laisser aller ; mais est-ce côté sentiments ?

Verseau

Pour vous aussi, Vénus a de bons moments en réserve, 3e décan. La seule chose qu'il ne faut pas faire c'est de vous emballer à la moindre proposition, boulot ou coeur. Parce que Vénus en Bélier -chez Mars- a tendance à aller un peu trop vite, et comme vous n'êtes pas le dernier à vouloir accélérer le mouvement... A moins que vous ne soyez un Verseau plus saturnien (sérieux, renfermé) qu'uranien (non conventionnel). Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aujourd'hui que Vénus vous sera favorable, elle ne le sera à personne d'ailleurs car elle est en dissonance avec Saturne.

Poissons

Certains seront sensibles à la dissonance de Vénus et Saturne et se sentiront démunis sur le plan financier. Votre confort, moral ou physique peut aussi être diminué parce que vous aurez mal quelque part. D'une manière générale, si vous êtes du 3e décan, vous ne serez pas à l'aise à cause de Vénus, mais aussi à cause de la dissonance Mars/Jupiter qui commence à se défaire, certes, mais qui sera encore active aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle crée de l'injustice, de la colère.