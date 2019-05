L'horoscope du 8 mai 2019

publié le 08/05/2019 à 05:55

Bélier

Ne laissez pas vos sautes d'humeur gâcher l'ambiance, surtout si vous êtes né en mars. Pour les autres, surtout 3e décan, c'est une journée débordante d'activités variées. Vous n'aurez vraiment pas l'occasion de vous ennuyer tant vous aurez à faire, ce sera même un peu trop ! Toutefois, Vénus étant " sur " votre Soleil et toujours en bisbille avec Saturne, vos amours ne seront pas au diapason, surtout né autour du 10 avril. A moins que vous ne vous sentiez pas bien, que vous ayez un petit souci de santé.

Taureau

C'est peut-être une journée de repos, mais ceux du 1er décan seront loin de se mettre les doigts de pied en éventail. Il y aura une solide dispute avec un proche. Quelque chose qui a à voir avec les libertés que vous voulez prendre ou que l'autre veut prendre. Vous serez face à quelqu'un qui aura des arguments pour vous contrer, mais vous ne serez pas en reste et le ton risque de monter, dans une ambiance électrique. Essayez de ne pas prononcer des paroles que vous regretterez par la suite.

Gémeaux

Vos besoins, vos appétits, vos désirs seront au premier plan, mais vous manquerez de limites et quelqu'un de votre entourage ne manquera pas de vous faire la leçon. 1er décan surtout, mais ce sera juste une phase dans la journée, qui durera deux ou trois heures et qui sera liée à la réapparition d'une insatisfaction de fond. Par ailleurs, 3e décan né autour des 15, 16 juin, Mars est en conjonction avec votre Soleil : vous donnerez de vous une image offensive et même agressive.

Cancer

La Lune atteint votre signe en milieu de journée et s'y installe jusqu'à vendredi. Vous serez à la fois émotif, sensible et très, trop protecteur avec ceux que vous aimez. Vous aurez peur de ce qu'il pourrait éventuellement leur arriver, votre imagination ayant pris les commandes. Toutefois, si vous faites un travail créatif, la configuration vous sera très utile car vous aurez une belle inspiration (1er décan aujourd'hui) ; il arrivera même que vos idées vous surprennent et surprennent les autres.

Lion

Étant donné que vous avez vraiment besoin de repos et de vous ressourcer, essayez de ne faire que ce qui vous plaît aujourd'hui. Mais c'est encore orageux pour le 1er décan. Mercure et Uranus sont conjointes et vous envoient des influx qui vous obligent à vous exprimer durement, ou à avaler une couleuvre... A moins que vous ne preniez une décision drastique et qui ne plaira pas à votre entourage. De toute façon c'est une ambiance que vous connaissez bien et qui dure depuis un certain temps.

Vierge

Tout baigne pour le 1er décan, en pleine évolution. Vous passerez une très agréable journée à imaginer tout ce que vous allez pouvoir développer prochainement. L'avenir semble vous sourire et ce n'est pas une illusion, il vous réserve en effet de bonnes surprises, et vous pourriez en avoir une justement ces jours-ci (né fin août surtout). Une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas, par exemple, ou une idée qui vous vient et vous incite à prendre une nouvelle direction.

Balance

Ça a beau être un jour férié, vous aurez du boulot, des responsabilités et vous n'aurez pas le temps de vous reposer. Vous serez d'ailleurs d'une redoutable efficacité. N'écoutez pas les remarques qu'on vous fait et si on vous en demande trop, si cela dépasse vos limites, restez très ferme et refusez d'en faire plus que ce que vous avez décidé. Car il semble évident qu'en famille on abusera de votre gentillesse et que vous n'aurez pas envie de vous laisser faire. Bravo !

Scorpion

Les influx sont excellents pour les 2e et 3e décan qui vont pouvoir se mettre au vert, réellement ou virtuellement. Mais c'est un climat toujours tendu pour le 1er décan. Un problème relationnel, qui s'est installé depuis plusieurs mois, revient au 1er plan à la faveur de la conjonction entre Mercure et Uranus, active jusqu'à vendredi. Il se pourrait qu'on vous dise vos quatre vérités et que vous tombiez des nues : si vous analysez beaucoup les comportements des autres, vous analysez peu les vôtres.

Sagittaire

Tout ce dont vous aurez besoin pour vous détendre aujourd'hui, c'est d'être dehors et de vous livrer à des activités très physiques pour dépenser votre surplus d'énergie. En même temps, il se peut qu'on vous fasse culpabiliser, qu'on vous dise : tu ne penses qu'à toi et pas assez à ta famille... Vous serez alors tiraillé entre vos besoins et vos devoirs mais je ne pense pas qu'il y ait à faire un choix ! Vous pouvez très bien vous occuper de vous, puis de vos proches : il suffit de vous organiser.

Capricorne

Vous ne vous êtes peut-être jamais senti aussi libre et détaché du problème que vous avez souvent avec votre image. 1er décan, on vous le dira que vous avez changé ! Vous commencez à ne plus vous préoccuper des stéréotypes et à vous dégager de certains principes qui vous enfermaient et empêchaient votre développement personnel. Tout cela vient peut-être d'un travail que vous avez fait sur vous-même, ou d'une épreuve que vous avez traversée et qui vous a changé.

Verseau

Certains seront pris d'une frénésie de rangement et mettront de l'ordre dans leur placard en y faisant le vide ! Mais vous prendrez soin de donner, pas de jeter. C'est dans votre ADN, vous préférez donner que recevoir... Vous pourriez aussi avoir à mettre de l'ordre dans votre paperasserie, ce qui est généralement très rasoir mais une fois que c'est terminé, vous le savez, vous vous sentez bien plus léger et content du devoir accompli. Aussi, ne remettez pas à demain...

Poissons

C'est encore très mouvementé pour le 3e décan, en revanche pour ceux de février ce n'est pas le nirvana, mais presque. Une nouvelle relation vous intéresse de près. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse, ça pourrait peut-être le devenir, mais pour l'instant ce qu'il faut faire c'est vous donner le temps de connaître l'autre. C'est la seule manière de savoir si c'est quelqu'un de bien et surtout s'il ou elle vous convient. L'enveloppe extérieure n'a parfois rien à voir avec l'intérieur.