L'horoscope du 9 juillet 2019

Bélier

Il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à digérer, 2ème décan, cela concerne une vexation, ou une privation et vous enragez de ne pas pouvoir agir. Mais si vous agissez, vous ferez le contraire de ce qu'il faut faire, aussi laissez le temps apaiser les choses, ça ira beaucoup mieux en fin de semaine. 1er décan, tout semble aller pour le mieux, mais surveillez une tendance à faire de la vitesse ; ne prenez pas trop de risques, autant pour vous que pour les autres.

Taureau

Au contraire du 1er décan qui semble être beaucoup trop réactif, le 2ème décan est le pragmatisme et la raison incarnés. Vous prenez les choses avec philosophie, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous n'avez pas du tout les mêmes ennuis que ceux d'avril, vous êtes plutôt soucieux côté finances, parfois à cause d'un héritage qui traîne ou parce qu'on ne vous a pas encore remboursé ce qu'on vous devait. Il va falloir patienter, ça se décantera à partir de fin août.

Gémeaux

Comparé aux autres signes, vous n'avez pas trop à vous plaindre d'une conjoncture qui n'est peut-être pas joyeuse mais qui cherche malgré tout à vous faire plaisir. Quand je dis la conjoncture, il s'agit de ceux qui vous entourent (chaque astre représente quelqu'un de votre entourage personnel ou même professionnel). Seuls ceux qui sont nés autour des 6, 7, 8 juin pourraient éventuellement se plaindre de l'opposition de Jupiter et d'un problème administratif. Et encore...

Cancer

Prenez votre courage à deux mains, 2ème décan, Saturne ne veut pas que vous soyez content ou détendu aujourd'hui. Vous serez même un vrai paquet de nerfs. Cela dit, la planète étant rétrograde, on peut penser que " ça travaille " à l'intérieur de vous et que vous comprenez petit à petit ce que vous pourriez tirer de positif de la situation ; même si vous êtes en pleine séparation, que vous soyez du 2e décan et du début du 3ème (13, 14 juillet). Vous devez renoncer, pour avoir mieux après.

Lion

Ne prenez aucune décision, n'entamez aucune action que vous n'aurez pas mûrement réfléchies, 1er décan, il pourrait y avoir un effet boomerang. Vous êtes encore sous l'influence des fortes tensions que représente la dissonance entre Mercure, Mars et Uranus. En outre, vous risquez de dire des mots trop durs à quelqu'un à qui vous semblez beaucoup en vouloir. Cela dit, vous ne serez pas très stable aujourd'hui, vous changerez d'idée toutes les cinq minutes.

Vierge

La conjoncture vous dit que vous pourriez vivre quelque chose de spécial, 1er décan, que vous êtes peut-être en train de vous libérer de certaines de vos inhibitions. C'est aussi la mission du bon aspect que vous envoie Uranus, que de vous inciter à vous débarrasser de l'ancien au profit du nouveau. Et cela peut se produire dans plusieurs domaines, autant celui de l'amour et de l'amitié, que dans celui de votre attitude vis-à-vis des autres d'une manière générale.

Balance

Pour vous aussi, 2e décan, Saturne ne sera pas très sympa aujourd'hui, elle vous met sous le nez un ancien schéma relationnel, sans vous dire comment l'abandonner. Vous prenez conscience que vous répétez quelque chose de votre enfance mais vous n'avez pas les clés pour en sortir. Ne vous en faites pas et soyez patient, car le plus important c'est la prise de conscience, ce qui apparaît brusquement et provoque la surprise parce que vous savez que vous touchez un point sensible.

Scorpion

Ce n'est pas une semaine de rêve, 1er décan, vous avez l'impression que les autres sont très indifférents à ce qui vous arrive. Mais ce n'est qu'une impression. Vous avez même très certainement près de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous aime beaucoup et qui ne souhaite qu'une chose, vous aider à traverser cette passe difficile. Toutefois, selon votre thème natal, la conjoncture peut être plus ou moins ressentie parce que plus ou moins active.

Sagittaire

Vous êtes dans un période où les amis se font plus rares, 2e décan. Cela arrive, surtout quand on vit une situation qui suscite l'envie ou au contraire du rejet. On peut vous envier parce que certains, bien servis par Jupiter ont pu connaître des moments de succès, et il y a du rejet quand vous êtes dans une situation que vous acceptez alors que vos proches ne la comprennent pas. Et c'est pour cela qu'ils s'éloignent : ils n'arrivent plus à être sur la même longueur d'onde que vous.

Capricorne

Auriez-vous tendance à vous isoler aujourd'hui ? 2e décan, évitez de fuir le monde, même si vous ne le trouvez pas à votre goût. Tous ne méritent pas votre mépris. Et si c'est la situation politique, sociale qui vous donne envie de vous replier sur vous, dites-vous que ça peut changer, qu'une situation ne reste pas figée à jamais dans le temps : elle évolue, parfois difficilement, mais elle évolue. Vous trouviez que c'était mieux avant ? Peut-être, mais cet avant n'est plus, essayez de vous y faire.

Verseau

C'est encore très chaud pour ceux de janvier, en revanche quelque chose de bien se trame pour ceux du 2e décan. C'est en train de se décanter, rendez-vous en août. Plutôt en fin de mois et en septembre aussi : Jupiter sera alors en marche directe et les promesses qui vous ont été faites seront tenues. A moins que vous n'ayez trop rêvé, ou que vous n'ayez été utopique; dans ce cas, vous retrouverez la réalité et repartirez sur d'autres projets, sur d'autres idées.

Poissons

Les problèmes que certains du 2e décan rencontrent avec l'administration ou avec une autorité quelconque sont en sommeil, mais ne les oubliez surtout pas ! La relation à l'autorité est souvent difficile pour le Poissons et cela donne lieu à des situations où vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Dans tous les cas de figure, avant de réagir ou de prendre la moindre décision, il vaut mieux demander conseil. Surtout quand Jupiter occupe les positions qu'elle occupe cette année (en Sagittaire).