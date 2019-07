L'horoscope du 8 juillet 2019

publié le 08/07/2019 à 05:37

Bélier

Vous serez sensible à la dissonance Soleil/Saturne de ce début de semaine si vous êtes du 2e décan. Elle vous invite à laisser tomber et à arrêter de vous en faire. Vous savez que c'est le chemin que vous devez prendre, mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Ce n'est qu'en fin d'année que vous pourrez effectuer ce lâcher-prise sans trop de douleur, notamment né entre le 3 et le 11 avril. Les affaires marchent mal ? Vous êtes victime d'une conjoncture, apparemment vous n'y êtes pour rien.

Taureau

Les pressions ressenties la semaine dernière par ceux d'avril seront de moins en moins fortes, mais malgré tout votre colère pourrait déborder mercredi. Toutefois, il semble que vous aurez le choix entre laisser l'orage éclater et le contenir. Mais le contenir signifie que vous garderez pour vous ces sentiments très remuants et je pense que ce n'est pas bon pour vous. Essayez de vous exprimer malgré tout, et tant pis si cela accentue le conflit ; il faut penser à vous et à votre bien-être.

Gémeaux

L'ambiance pourrait être bonne, mais malheureusement vous devrez supporter des disputes autour de vous et il vous est fortement déconseillé de vous en mêler. Vous vous retiendrez de toutes vos forces pour ne pas intervenir et parfois certains craqueront et mettront leur grain de sel, ce qui risque de leur revenir dans la figure. Maintenant, il est vrai qu'un proche peut vous chercher, vouloir vous faire sortir de vos gonds, surtout ne lui donnez pas la moindre prise.

Cancer

Mercredi et jeudi seront les meilleures journées de votre semaine, vous vous sentirez plus séduisant et peut-être même joyeux et amoureux, 1er décan surtout. Il faut dire que le reste de la semaine sera un peu mouvementé, toujours à cause de la dissonance entre Mercure, Mars et Uranus qui peut voir un virage à 180°, mais pas dans votre vie ; dans celle d'un proche. 2e décan, Saturne va vous faire des misères en début de semaine, surtout dans le domaine du couple, de la relation.

Lion

Né en juillet, vous continuez à enrager mais cela va se calmer ; cependant, la conjoncture est à rebondissements, vous aurez du mal à garder votre sang-froid. Néanmoins, c'était déjà le cas la semaine dernière, la différence c'est que Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui et que les choses seront peut-être plus intériorisées, que vous hésiterez à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il se peut aussi que vous ayez un problème avec l'un de vos ados, une crise à gérer.

Vierge

Aujourd'hui et demain, Vénus et Uranus vous envoient des influx qui parlent de coup de coeur, ou de relation amicale qui vous apporte un soutien inattendu. C'est quelque chose que vous espériez sans trop y croire ; cela concerne surtout ceux qui sont nés les derniers jours du mois d'août, et qui prennent de plus en plus de liberté, surtout intérieure. Vous vous imposez moins de contraintes, ce qui ne signifie pas que vous ne prenez pas les choses au sérieux.

Balance

Vous démarrez la semaine avec la Lune dans votre signe, un bon plan pour vos projets qui progressent, un moins bon plan côté coeur pour ceux du 1er décan. Mais rien de vraiment ennuyeux, c'est juste que Vénus en Cancer vous donne l'impression que votre famille, vos amis, tous ceux que vous aimez comptent sur vous et sont en demande, vous sollicitent pour de soi-disant importantes questions et ils vous prennent de votre temps, qui est précieux.

Scorpion

La Lune passera par chez vous mercredi et jeudi, attention vous serez d'une excessive sensibilité et votre ciel étant orageux, ça risque d'éclater 1er décan. Cela dit, ça vaut peut-être mieux que de vivre sous tension, comme c'était le cas la semaine dernière. Il se trouve que Mercure adopte une marche rétrograde aujourd'hui aussi si ça éclate ça ne sera peut-être pas aussi dramatique que vous le pensez. Parce que pour l'instant, dans votre tête, c'est un peu violent !

Sagittaire

Tout baigne pour le 1er décan, sauf un éventuel changement de dernière minute. Mais c'est moins bien pour le 2e décan, qui doit renoncer à certaines dépenses. Or, renoncer est un verbe qui ne fait pas souvent partie de votre vocabulaire, vous pensez que renoncer c'est un échec, alors que ce n'est vraiment pas le sens du mot renoncement. Renoncer c'est sacrifier quelque chose sur quoi vous butez mais que vous désirez quand même. C'est l'expression de la sagesse face à certaines situations.

Capricorne

Le problème pour vous, c'est l'opposition Soleil/Saturne de ce début de semaine. 2e décan, il vous faut beaucoup de sagesse et de maturité pour gérer une situation, et ce n'est généralement pas ce qui vous manque ! Né entre le 4 et le 11 janvier, Saturne est conjointe à votre Soleil depuis presque un an et ce n'est vraiment pas une situation confortable car elle parle de détachement, de renoncement. Cette situation étant activée en ce moment dans le domaine relationnel.

Verseau

Mercure a entamé une rétrogradation donc la situation devrait se calmer mais très progressivement ; elle risque de créer encore du stress ce mercredi, 1er décan. Mais a priori, en fin de semaine, l'atmosphère sera moins tendue. Et si vous êtes né après le 28 janvier, ce sera à vous de recevoir l'opposition de Mars, mais sans celle de Mercure. Il est possible qu'on vous ait proposé quelque chose qui vous excite beaucoup mais que ça ne soit pas pour tout de suite (interprétation la plus positive !).

Poissons

Vénus vous sourit toute la semaine, et en particulier ce mercredi si vous êtes né fin février. Un départ en vacances, ou des amours en fête sont au programme. Cela ne dure pas, ce sera juste un moment car Vénus est rapide. D'ailleurs, elle entrera jeudi dans le 2e décan du Cancer, en relation avec votre 2e décan et l'ambiance sera joyeuse pour vous aussi, mais jusqu'à un certain point. Nous en reparlerons. 3e décan, le meilleur ce sera entre jeudi et vendredi : une invitation, une amusante soirée ?