L'horoscope du 12 janvier 2019

publié le 12/01/2019 à 08:12

Bélier

La Lune passe par chez vous, votre sensibilité sera excessive et vos émotions très contradictoires, frustrantes pour les uns, plutôt agressives pour d'autres. Cela vaut surtout pour le 2e décan qui reçoit un aspect de tension de Saturne, pour le 1er qui est l'hôte de Mars (agressivité, irritabilité). Le 3e décan semble épargné, mais il faut tout de même se méfier de Pluton, qui peut vous obliger à changer votre vision de la vie et parfois, à prendre un autre chemin professionnel.

Taureau

Tout se passera à l'intérieur, vous opposerez un visage serein qui trompera les autres, alors qu'en vous il n'est pas exclu que vous ayez des pics d'inquiétude. Fort heureusement, il y a une rencontre Mercure-Saturne dont nous avons parlé hier et qui vous aide à canaliser votre mental. Vous ne le laisserez pas exagérer, au contraire vous le canalisez de manière à ce que vous n'imaginiez pas n'importe quoi, juste parce que cela expliquerait vos inquiétudes.

Gémeaux

Du vif-argent aujourd'hui ! La journée sera bien remplie, vous courrez beaucoup, mais ce marathon aura des effets positifs sur vous et sur vos affaires. C'est-à-dire que vous serez efficace et c'est sous l'égide d'une conjonction Mercure-Saturne que cela se passera, ce qui signifie que vous irez au bout de ce que vous entreprenez et que vous vous méfierez autant de vous et de votre précipitation habituelle, que des autres et de ce qu'ils pourraient vous promettre. Bravo !

Cancer

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine pour les deux premiers décans, déjà hier ce n'était pas terrible ! C'est une période mouvementée jusqu'à lundi. La dissonance entre Mercure et Mars sera alors terminée, mais Mars continuera à stimuler votre agressivité jusqu'au 30 janvier si vous êtes du 2e décan. Toutefois, vous pourrez vous en servir positivement, pour vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous saurez alors dominer vos impulsions.

Lion

Un week-end dynamique pour tous, votre énergie sera décuplée par la rencontre Lune-Mars (1er décan) et vous aurez une vision positive de l'avenir, 2ème décan. Jupiter est en effet à l'oeuvre depuis quelque temps et vous avez bien dû sentir que tout vous réussissait. Mais peut-être que vous trouvez cela normal et que vous n'y voyez là rien d'exceptionnel... Le mieux, pour être objectif, c'est de comparer la situation présente avec des situations passées, 2012, 2013 par exemple.

Vierge

Vous aussi vous serez plus réceptif et plus sensible que les autres jours, certains seront même un peu nostalgiques et penseront que c'était mieux avant (1er décan). C'est le problème des souvenirs... La mémoire, souvent, nous fait effacer les éléments négatifs pour nous concentrer que sur ce qui était bien. Mais rien n'est jamais tout rose et la période à laquelle vous pensez, et que vous regrettez peut-être, n'était certainement pas exempte de problèmes.

Balance

Il ne sera pas facile de vous exprimer, non pas parce que vous serez intimidé, mais apparemment parce qu'on ne vous laissera pas en placer une, 2e décan. Et en plus, on cherchera à vous faire culpabiliser, on vous dira que tout est votre faute et vous serez tenté de le croire. Mais NON ! Ne vous laissez surtout pas faire, l'autre ne cherche qu'une chose, c'est à se débarrasser de ses responsabilités et à vous les mettre sur le dos ; c'est tellement plus pratique comme ça.

Scorpion

Quelques-unes de vos petites manies seront accentuées ce week-end, elles auront pour objectif de vous protéger du monde extérieur et de son agressivité. Vous trouverez en effet que les autres sont mal disposés en général, pas forcément vis-à-vis de vous, mais vous serez quand même tenté de tout critiquer et finalement de beaucoup vous énerver, ce qui n'est pas bon pour vous. Prenez du recul, vous avez peut-être trop le nez dans le guidon, comme on dit.

Sagittaire

En dépit du Soleil Capricorne qui vous oblige à rester dans un cercle vertueux, vous passerez un week-end plein de fantaisie et en terrain parfois inconnu. Votre plaisir sera de découvrir des choses nouvelles, des endroits peut-être, ou des livres, des auteurs pour certains. Chez le Sagittaire, représenté par le Centaure, mi-homme, mi-cheval, la culture et la nature sont étroitement liées, sauf si vous choisissez sciemment d'ignorer une partie de vous au profit de l'autre.

Capricorne

Vous serez mécontent et personne ne pourra vous faire changer d'humeur, cela vous plaira de ne pas sourire et de rester hermétique aux paroles des autres. Il faut dire que c'est du lourd aujourd'hui, autant pour le 1er décan (en bisbille avec quelqu'un) que pour le 2e qui affronte une rencontre entre Mercure et Saturne, active jusqu'à lundi et qui représente une forme de fermeture, ou de trop grand sérieux. Vous prenez trop les choses à coeur, surtout celles qui sont négatives.

Verseau

Ne vous laissez pas freiner par des proches qui seront plus timorés que vous et vous donneront des conseils de prudence. Néanmoins, n'agissez pas sans réfléchir, ne vous lancez pas dans n'importe quoi et n'importe comment. Il est vrai qu'on vous sentira prêt à partir au quart de tour et plus vous aurez quelque chose de risqué à faire, plus cela vous attirera. Mais il est vrai qu'avec Vénus et Mars en bon aspect entre elles et avec vous, tout vous paraîtra facile et sans danger.

Poissons

Vous vous sentirez obligé de canaliser vos émotions et de les transformer en pure énergie. Du coup, vous serez bien plus efficace pour apporter votre aide. Toutes les émotions ne sont pas bonnes à accueillir, et en tant que Poissons vous y êtes souvent plus soumis que les autres ; elles gèrent votre vie mais vous, vous avez du mal à les gérer car lorsqu'elles vous envahissent vous ne savez pas leur poser des limites. Mais aujourd'hui, vous vous y prendrez très bien !