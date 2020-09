L'horoscope du 7 septembre 2020

publié le 07/09/2020 à 05:30

Bélier

Une bonne semaine pour ceux du mois de mars. Vous pourrez trouver un accord avec un partenaire ou convaincre quelqu'un de vous aider à monter un projet. Les échanges avec les autres, les rendez-vous et les démarches seront très favorisés toute cette semaine, en particulier mercredi où vous vous exprimerez avec une grande facilité et où personne ne vous contredira. Choisissez ce jour pour vos rendez-vous et vos discussions en tout genre.

Taureau

Vos aurez droit, comme les autres signes de Terre, à l'harmonie Soleil/Jupiter si vous êtes du 2e décan. Vous avez su donner un nouvel élan à vos affaires, ou vous doter d'une formation qui va vous permettre de prétendre à un meilleur poste, avec une meilleure rémunération. Il est possible aussi que vous ayez fait gagner de l'argent à l'entreprise qui vous emploie et que vous en soyez récompensé. Pour certains, un voyage pourrait être au programme (si c'est possible).

Gémeaux

Vous aurez tout bon cette semaine si vous êtes né au mois de mai ! Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, ou obtenir un entretien avec un employeur. Si vous êtes de ceux qui sont entre deux boulots, celui qu'on vous proposera (éventuellement) pourrait vous plaire. Et il n'est pas exclu qu'on vous fasse une offre, surtout mercredi quand la Lune passera par votre signe et éclairera à la fois Vénus et Mercure qui sont en bon aspect avec vous.

Cancer

2e décan, si vous avez un procès sur le dos, à partir de cette semaine et jusqu'à début octobre, vous aurez la possibilité de plaider votre cause et de gagner. Il faut évidemment tenir compte du reste de votre thème et vous ne serez pas tous gagnants, malheureusement, mais une bonne partie d'entre vous le sera. Autre interprétation possible : vous pourriez décider de vous pacser ou de vous marier, à moins que le procès en question ne concerne votre divorce.

Lion

Vous êtes les gagnants de la semaine, surtout né en juillet. Il y aura probablement un rendez-vous professionnel ou amoureux qui risque de combler vos attentes. En particulier mercredi : choisissez ce jour pour vos contacts et rendez-vous. En revanche, si vous êtes né début août, je crains que la fin de la semaine et le début de la prochaine ne soit le siège de fortes tensions, sur le plan professionnel où vous vous sentez en instabilité ou sur le plan familial, instable lui aussi.

Vierge

Une semaine chanceuse pour ceux du 2e décan, l'harmonie Soleil/Jupiter est prometteuse, vous pourriez avoir une récompense, vous sentir sur un piédestal. Cela dit Jupiter ne sera directe (et donc vraiment active) qu'après dimanche, mais vous avez de toute façon jusqu'au 2 octobre pour concrétiser vos chances, surtout si vous êtes né autour des 9 et 10 septembre. Il se peut aussi que vous attendiez un enfant, ou que vous accouchiez réellement ou symboliquement.

Balance

Si vous êtes de septembre, début octobre, voilà une semaine qui va vous plaire, vous m'en donnerez des nouvelles ! Les amours ou les finances seront au top ! En effet, Vénus en Lion et Mercure en Balance sont évidemment des atouts de taille pour négocier quelque chose qui vous rapportera ou pour obtenir un rendez-vous qui vous tient à cœur. Mais on peut aussi vous faire une jolie déclaration d'amour qui vous fera frissonner de plaisir.

Scorpion

Né autour des 9, 10 novembre, c'est presque une semaine de rêve ! Et elle se prolongera jusqu'à début octobre. Vous avez une chance à saisir côté boulot. Vous pourriez ajouter une corde à votre arc grâce à un stage, une formation, par exemple. Mais il se peut aussi, si vous êtes un commercial, que vos affaires grimpent en flèche parce que tout d'un coup la clientèle vous sollicitera en masse. Mais la fin de la semaine sera tendue pour ceux de début novembre.

Sagittaire

Votre 1er décan aura la baraka dans les prochains jours, vous pourriez présenter un projet qui sera accepté, par exemple, ou alors préparer quelque chose d'important à vos yeux. Il peut s'agir d'une fête pour un anniversaire, d'une commémoration ou de quelque chose de religieux... 2e décan, préparez-vous à pouvoir peut-être régler un problème financier qui traîne depuis des mois, notamment si vous êtes né autour des 9 et 10 décembre.

Capricorne

Vous serez très satisfait du bon aspect entre le Soleil et Jupiter qui, si vous êtes du 2e décan, semble vous promettre une perspective élargie de vos pouvoirs. On pourrait vous confier plus de responsabilités, en particulier si vous êtes né après le 6 janvier. A moins que l'un de vos travaux ne connaisse le succès, que ce soit dans un cercle restreint ou plus large si ce que vous faites vous met au contact avec le public. En tout cas, vous serez content, on parlera de vous.

Verseau

Il sera question d'une proposition si vous êtes né en janvier, une proposition qui pourrait vous ravir, ou d'un rendez-vous avec quelqu'un d'important à vos yeux. De toutes les manières, vous obtiendrez quelque chose de satisfaisant ou entendrez des compliments, voire des flatteries qui vous feront du bien au moral. Cela dit, il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre qui fera battre votre cœur et cela ne vous est peut-être pas arrivé depuis longtemps.

Poissons

L'un de vos projets pourrait recevoir un coup de pouce, 2e décan, c'est probablement l'un de vos amis ou une relation qui sera à la manœuvre. Cette personne aura une idée, ou vous mettra en contact avec quelqu'un qui peut vous aider. Vous pourriez également trouver une réponse, ou un début de réponse à une question que vous vous posez sur votre couple, et plus précisément sur votre partenaire qui se révèle différent/e de ce que vous pensiez.