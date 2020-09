L'horoscope du 9 septembre 2020

publié le 09/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une bonne journée, surtout né en mars, pour vous faire entendre non seulement de vos proches, mais aussi de votre entourage professionnel ; peut-être aurez-vous des consignes à donner et vous sentirez qu'on vous entend et qu'on vous comprend. Vous en serez un peu flatté, ça fera du bien à votre ego. 2e décan, vous risquez d'être un peu débordé ces jours-ci, peut-être êtes-vous mal organisé ?

Taureau

Vous pourriez avoir envie de vous faire un petit cadeau ou d'en faire à l'un de vos proches. Cédez à votre envie, cela ne vous ruinera pas et ça vous fera du bien de vous montrer généreux. C'est parfois dans votre nature, certains donnent beaucoup, mais en même temps beaucoup ne détestent pas avoir le sens de l'économie. Une très bonne disposition mais qui ne doit pas vous empêcher d'être généreux avec ceux que vous aimez.

Gémeaux

La Lune étant chez vous, le Soleil en Vierge, attention à un risque de dispersion. De plus, vous promettrez beaucoup tout en sachant quelque part que vous ne pourrez pas tenir. Mais vous ne voulez pas que quoi que ce soit vous échappe, vous avez besoin de vous sentir occupé à cent pour cent, de manière à ne pas avoir le temps de penser aux problèmes, surtout né vers le 10 juin : ils s'accumulent.

Cancer

L'imagination sera au pouvoir et elle servira vos intérêts qui sont justement de trouver des idées, des solutions, des " trucs " pour améliorer votre productivité. Celle-ci semble être en baisse pour certains, mais c'est probablement la conjoncture générale qui produit cette situation. Toutefois, vous n'êtes pas sans ressources en ce moment et toutes vos idées vaudront la peine que vous les examiniez de près.

Lion

La meilleure journée de la semaine pour ceux de juillet, prenez le temps de la déguster et laissez la vie vous conduire où elle veut ; ne soyez pas dans le contrôle, ce serait dommage car vous pourriez être surpris par une rencontre, par une offre, par quelque chose qui vous réjouira. Si vous avez un rendez-vous pour du travail, il se peut que votre candidature intéresse et qu'elle soit retenue. Né autour des 27, 28 juillet, c'est vous qui serez le plus content.

Vierge

Vous vous sentirez responsable de tout, mais cela ne vous dérangera pas tant que ça. En fait, plus vous aurez de choses à faire, plus vous serez satisfait. Vous avez besoin d'avoir des tonnes de boulot, au bureau ou à la maison, cela vous permettra de vous débarrasser de ce qui vous encombre aussi dans votre tête et de trouver des solutions malignes aux problèmes qui se sont présentés. Mais rien d'important, c'est vous qui leur accorderez trop d'importance.

Balance

Une très bonne journée en perspective, surtout pour ceux de septembre. La conjoncture est toujours porteuse de bonnes nouvelles et de facilités sur le plan relationnel. Si vous avez un rendez-vous aujourd'hui, pas de doute, il se déroulera exactement comme vous l'avez prévu. En outre, vous aurez très probablement quelqu'un de votre côté, qui vous appuiera, vous soutiendra efficacement.

Scorpion

Vous vous montrerez très ironique, moqueur, railleur : est-ce que vous en voudriez à la personne à qui ça s'adressera et vous le lui ferez comprendre de cette manière ? Il est très possible que vous ne l'attaquiez pas frontalement mais de manière à ce qu'il ou elle comprenne très bien où vous voulez en venir. Vous êtes un peu le champion dans ce domaine, il faut souvent qu'on décode votre discours.

Sagittaire

Faites preuve de souplesse aujourd'hui, n'essayez pas de faire plier les autres mais plutôt de trouver des compromis entre ce qu'ils veulent et ce que vous voulez, vous. Cela dit, vous êtes ouvert à tout, mais c'est peut-être la façon dont on vous parlera qui vous déplaira : on peut vous mettre la pression pour que vous fassiez quelque chose rapidement, alors qu'en fait vous êtes toujours rapide !

Capricorne

Soyez en confiance, vous serez très compétent et ne risquez pas de faire d'erreur. Ne perdez pas votre temps à vérifier et à revérifier tout ce que vous faites. C'est probablement une journée où vous serez très travailleur, très appliqué parce que vous craindrez le jugement de votre boss ou d'un parent (selon votre âge). Si vous ne travaillez pas, vous vous trouverez de toute manière plusieurs tâches à accomplir ; et vous serez votre propre juge.

Verseau

C'est presque une journée de rêve pour ceux de janvier, trois planètes sont alignées avec vous et il serait étonnant que vous n'ayez pas une bonne nouvelle, ou un rendez-vous où vous pourrez faire valoir votre point de vue de manière à obtenir ce que vous voulez. Certains, nés vers les 27, 28 janvier auront de quoi se réjouir, peut-être aussi parce qu'on vous complimentera... A moins que vous n'ayez fait une rencontre qui vous laisse penser qu'il pourrait se passer quelque chose.

Poissons

Les histoires familiales ou de votre clan professionnel retiendront toute votre attention, vous serez très sensible à l'attitude de vos proches, probablement un peu trop. Ne vous racontez pas d'histoires, c'est une situation banale où les remarques qu'on peut vous faire ne sont peut-être pas des critiques mais de simples observations que vous risquez de prendre pour des critiques. Vous serez trop susceptible.