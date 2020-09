L'horoscope du 8 septembre 2020

publié le 08/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né après le 10 avril, les questions d'argent liées aux difficultés à trouver un emploi seront au 1er plan. Mais sachez que le 1er trimestre 2021 vous sera très favorable. Jupiter occupera alors un secteur d'espoir et vous aurez probablement d'excitants projets liés au fait que vous aurez du boulot, ou que vous aurez vous-même mis quelque chose sur pied et que vous serez dans l'attente que cela vous rapporte.

Taureau

Vous êtes bien servi par la conjoncture de ce mardi, surtout né après le 11 mai. Vous avez de plus en plus de pouvoir dans votre job ou de contrôle sur vous-même. Cela vient d'une harmonie entre votre Soleil et Pluton, une harmonie durable ! En outre, vous disposez aussi d'un bon aspect entre votre Soleil et Saturne qui accentue votre sérieux et votre sens des responsabilités. Du coup, vous vous sentez apprécié.

Gémeaux

Né après le 11 juin, vous avez probablement des problème trésorerie à cause de dépenses que vous ne pouviez éviter et vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Peut-être que le climat général sur le plan économique est en cause, ou peut-être que vous avez fait d'autres dépenses qui auraient pu attendre. Il n'est pas rare que les Gémeaux aient des problèmes d'argent : il rentre et il sort assez rapidement.

Cancer

C'est une année compliquée, plus pour le 3e décan que pour les autres. Aussi, si quelqu'un manifeste le désir de vous aider, ne l'envoyez pas promener sous prétexte que vous pouvez vous débrouiller tout seul. C'est probablement vrai, mais vous vous en sortirez plus vite si vous acceptez cette aide ou les conseils qu'on veut vous donner. Né autour du 11 juillet, vous pensez peut-être tout savoir, vous en avez l'impression, mais méfiez-vous de cette impression.

Lion

Né après le 11 août, c'est dans le domaine du travail et de la forme que ce n'est pas très réjouissant aujourd'hui, mais c'est la peur qui vous travaille, pas forcément la réalité. Vous craignez peut-être de perdre votre travail, ou de tomber malade, mais vous n'avez pas de vraie dissonance qui pourrait indiquer que vous allez subir quelque chose d'ennuyeux. Cela dit, cela ne dépend pas uniquement de votre décan solaire, il faudrait voir votre thème personnel pour avoir une idée précise.

Vierge

Lune et Saturne sont en phase aujourd'hui et vous ferez preuve d'encore plus de sérieux et de sens des responsabilités que d'habitude. Mais veillez à ne pas être rigide, ou trop froid et distant avec votre entourage parce que vous devez leur imposer votre autorité. Un sourire ne sera pas une preuve de faiblesse, au contraire. Vous serez aussi un peu trop dans le contrôle, et surtout par rapport à vous-même.

Balance

Vous vous retiendrez, vous prendrez sur vous afin de ne pas froisser la sensibilité d'un proche. Mais vous êtes beaucoup trop indulgent avec cette personne, il se peut que cela ne lui rende pas service et que votre sollicitude, très louable, l'empêche de trouver ses solutions lui (elle)-même. Essayez pour une fois de ne pas répondre à ses demandes, même si vous avez beaucoup de mal à l'idée que cela pourrait le ou la mettre en colère contre vous.

Scorpion

Né après le 11 novembre, c'est une bonne journée surtout du côté des relations avec les autres. Ils seront respectueux et vous proposeront volontiers leur aide. Il est vrai que la période Vierge est toujours celle de l'entraide, de la solidarité, et que cela peut autant venir des autres que de vous. Si on vous demande un coup de main, vous ne rechignerez pas parce que vous saurez qu'il y aura un retour.

Sagittaire

Il y a un problème financier à régler et il ne date pas d'aujourd'hui, une vieille dette dont vous ne voulez ou ne pouvez pas vous acquitter. Cela revient au premier plan à la faveur des influx de Jupiter ; elle stationne à l'heure actuelle, mais elle redevient directe dimanche et vous aurez probablement l'occasion d'examiner la question de plus près dès la semaine prochaine (né vers le 9/12 surtout).

Capricorne

Vous serez d'excellente humeur 3e décan, peut-être parce que vous aurez une idée pour mieux gérer une situation qui vous oblige à beaucoup prendre sur vous. Les planètes (Saturne et Pluton) étant rétrogrades, les menaces ne sont probablement pas concrètes, quoique... En tout cas, toutes vos énergies sont concentrées, soit pour éviter le problème, soit pour y trouver une solution.

Verseau

Vous serez sensible à un problème qui touche tout le monde, une question de politique dans notre pays ou à l'étranger. Mais pourquoi cela vous touche-t-il autant ? Posez-vous la question, vous ne devriez pas en être autant affecté... À moins que vous ne soyez très investi dans la vie sociale de notre pays et que vous preniez tout cela très à coeur. Un peu trop, peut-être, pour votre propre bien-être.

Poissons

Né après le 11 mars, vous avez les faveurs du ciel aujourd'hui, mais ce sera plus grâce à vous et à votre attitude très amicale qu'à la position des planètes. En fait, elles représentent les situations que vous vivez, plus qu'elles ne les influencent ; et là, elles occupent un secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, tout ce qui peut vous donner envie de vous investir dans des actions visant à apporter votre aide.