L'horoscope du 11 octobre 2018

publié le 11/10/2018 à 05:58

Bélier

Une petite crise dans votre couple, ou une petite crise personnelle parce que vous avez une prise de conscience dérangeante sur l'un de vos comportements. En général le Bélier ne se regarde pas, ne s'analyse pas, il avance, il agit, il réagit. Mais la conjoncture, tout en étant réactive, vous demande d'approfondir cette prise de conscience car elle pourrait vous aider à mieux comprendre l'un de vos schémas répétitifs dans le domaine amoureux ou financier.

Taureau

L'orage planétaire tombe sur vous, natif de début mai, ou plutôt sur votre partenaire qui montre soudain une facette désagréable de sa personnalité. Il/elle est prêt à rompre et c'est une forme de menace, semble-t-il, parce que vous refusez de faire ce qu'il/elle vous demande ou même ce qu'il cherche à vous imposer. Et un Taureau ne supporte pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Mais ce mauvais temps ne va pas durer plus de deux ou trois jours.

Gémeaux

Mars étant bien placée pour vous, sa dissonance avec Vénus vous affectera très peu 2e décan. Peut-être juste une petite échauffourée dans votre travail ; ou à propos d'un projet que vous défendez avec conviction mais qui n'a pas l'air de faire l'unanimité. De toute façon, ça ne va pas durer : prenez du recul et vous reviendrez à la charge la semaine prochaine, en tout cas si vous êtes né vers le 1er ou 2 juin. Vénus et Mars ne seront plus en bisbille après lundi prochain et les autres natifs ne seront pas concernés.

Cancer

Étant un des signes les plus sensibles et réceptifs du zodiaque, vous ne négligerez pas le conflit lié à Vénus/Mars et qui peut opposer vos enfants entre eux. Que ce soit récent ou plus ancien, la conjoncture remettra cette situation au premier plan de vos préoccupations. Toutefois, Vénus est en bonne position et il se peut que vous ayez une lueur d'espoir : le conflit pourrait bientôt s'apaiser, c'est en tout cas ce que vous souhaitez de tout votre coeur.

Lion

Vous aussi votre ciel est orageux si vous êtes né autour des 2 et 3 août, une ancienne histoire est en train de refaire surface et de beaucoup vous perturber. Cela va durer quelques jours, puis vous règlerez le problème car lundi prochain Vénus et Mars termineront leur dissonance. Cependant, Vénus étant rétrograde, il en restera quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être une nostalgie, un regret. Même chose pour ceux de juillet la semaine prochaine.

Vierge

Vous avez de sérieuses défenses contre ce qui pourrait vous contrarier, vous pourriez même vous montrer agressif avec ceux qui font mal leur travail. Cela concerne ceux d'entre vous qui sont nés autour des 2 et 3 septembre et qui ont une difficulté à gérer dans leur boulot, probablement à cause d'un collègue ou d'un employé que vous aimez bien, mais qui semble faire pas mal de bêtises, probablement par manque d'expérience.

Balance

Vénus et Mars sont en exacte dissonance, 2e décan il se pourrait que vous ayez à exprimer un fort mécontentement parce que vous n'avez pas reçu un paiement. Né autour du 3 octobre, vous êtes concerné aujourd'hui et demain en particulier, ainsi que peut-être ceux du 4. Il va falloir taper du poing sur la table pour récupérer ce qu'on vous doit. Par ailleurs, côté coeur, vous pouvez éprouver de la jalousie ou en être l'objet de la part de votre conjoint.

Scorpion

Vénus étant dans votre signe, sa dissonance avec Mars indique que votre coeur et votre corps ne sont pas d'accord, vous désirez sans aimer ou inversement. C'est évidemment très passager (2, 3 jours) et cela s'adresse surtout à ceux qui sont nés autour des 2 ou 3 novembre (pour aujourd'hui). Attention, pour certains natifs il sera question d'une grosse dispute, d'un désaccord de fond et vous ne cèderez en aucun cas, ce qui risque d'écorner votre relation.

Sagittaire

Rien de très ennuyeux pour vous, vous serez, comme souvent, prompt à vous emballer sur quelqu'un et tout aussi rapide à être déçu par cette personne et à lui tourner le dos. Vous jaugez rapidement les personnes que vous rencontrez et plus vous vous emballez, plus vous fuyez parfois rapidement quand vous découvrez que vous vous êtes trompé. Cela pourrait être votre cas aujourd'hui, surtout si vous êtes né autour des 2 et 3 décembre. On essaye de prendre du recul !

Capricorne

Né début janvier, vous étonnerez votre entourage en prenant une décision qui semblera impulsive et qui sera pourtant mûrement réfléchie et sans appel. Vous ne vous retournerez pas et déciderez d'avancer, quoi qu'il vous en coûte. Le problème peut concerner votre relation avec un/e ami/e qui, selon vous, agit de manière trop bizarre ou trop exclusive. Vous sentez que cette personne veut avoir une emprise sur vous et c'est un réel problème pour vous.

Verseau

Né autour du 1er février, Mars est en conjonction avec votre Soleil et en dissonance avec Vénus, vous aurez une forte envie de tout envoyer promener. Peut-être quelqu'un en particulier qui exerce des pressions sur vous, ou alors vous en aurez marre de votre tendance à vous mettre vous-même la pression, à vous stresser plus que de raison et à ne pas pouvoir profiter des petits succès qui, peu à peu, devraient vous donner plus de force et de volonté.

Poissons

Vous n'aurez pas à souffrir de la conjoncture, natif de début mars, il faudra juste éviter de fuir devant l'amour alors que, a priori, vous n'attendez que lui. C'est souvent le paradoxe du Poissons que d'avoir un énorme besoin d'amour et d'avoir peur quand il se présente et surtout quand c'est l'autre qui vous a choisi et pas vous. Si vous êtes en couple, votre partenaire pourrait être mal dans sa peau et vous ne saurez pas quoi faire pour qu'il/elle aille mieux.