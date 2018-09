Thierry Ardisson était "sommé de réussir", selon Christine Haas

publié le 15/09/2018 à 15:42

On reconnaît en Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949, un vrai Capricorne à mille lieues. Il n’y a pas plus sérieux et concentré que lui. Déjà tout bébé, il a cet air renfrogné qui fait qu’on ne peut pas le confondre avec le souriant Gémeaux ou le gourmand Taureau. On dirait qu’il sait déjà à quel point la vie peut être difficile !



Renfermé, froid, distant, parfois sec et tranchant, on peut tout dire du Capricorne, le taxer des pires défauts, il s’en fiche ! Car, même s’il manque de confiance en lui (mais la tête sur le billot il n’avouera jamais) lui sait ce qu’il vaut, il sait où il va et il sait aussi qu’il a tout son temps pour atteindre les sommets qu’il vise. Car jamais l’orgueilleux Capricorne ne se contente d’une réussite en demi-teinte et Thierry Ardisson n’échappe pas à la règle : dès le départ, il visait le haut de l’affiche et sa créativité aidant, il y est rapidement parvenu.

Le Capricorne l’a poussé, l’a défié, l’a sommé de réussir, mais deux autres éléments de son thème ont contribué à son succès, des éléments sans lesquels il serait resté ce journaliste plutôt doué de Façade, magazine underground des années 80 où il brilla par ses interviews originales et décalées. Il ne fait pas mieux aujourd’hui...

Adolescent et vieux sage en un seul thème

Comme tous ceux qui possèdent cette configuration, ce qui l’a aidé c’est d’abord la conjonction du Soleil et de Jupiter, planète qui donne le sens de l’opportunité, qui indique que vous savez saisir vos chances au vol, et même les provoquer. En vous faisant un bon carnet d’adresses, par exemple et en entretenant soigneusement vos relations.



Ensuite, et c’est également très important, Thierry Ardisson est ascendant Gémeaux ! Le signe de l’adolescence, de la mobilité et de la curiosité intellectuelle. En outre, l’ascendant est aussi important que le signe solaire car il façonne la personnalité dans son rapport au monde, autant que le monde la façonne.



C’est-à-dire qu’à côté du vieux sage, sérieux, hautement responsable et parfois bourru qu’est le Capricorne, vit un adolescent toujours ouvert à tout, toujours en mouvement, prêt à s’amuser de tout et surtout de tous en jouant les provocateurs. Car Uranus occupe son ascendant et il n’y a pas plus provocateur qu’un Uranien bon teint.

Avoir Uranus à l’ascendant, excusez-moi du peu, c’est vraiment ne pas appartenir à la même planète, au même univers que les autres. C’est être au-dessus, et certainement pas à côté et encore moins en-dessous. On peut tout se permettre quand on a Uranus à l’ascendant et il vous est beaucoup pardonné parce que vous savez défendre vos idées quand il le faut et comme il le faut (conjonction Mercure-Mars).



Le seul problème de Thierry Ardisson, c'est qu’en tant que Capricorne ascendant Gémeaux, le fait de vieillir lui donne des angoisses d’une profondeur que seul le Capricorne peut éprouver. Pour lui, vieillir est une injure, un manque de classe, ça ne devrait pas lui arriver. Mais la vie est bien faite : qu’on soit en haut et l’échelle, au milieu ou en bas, on passe tous par les mêmes phases.