L'horoscope du 11 novembre 2019

publié le 11/11/2019 à 05:50

Bélier

Méfiez-vous des trop bonnes intentions si vous êtes du 2ème décan, vous ferez un geste généreux mais apparemment la personne n'en sera pas reconnaissante. C'est tout juste s'il ou elle s'apercevra de ce que vous avez fait pour lui/elle. Cela dit, ne regrettez pas ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, c'est quelque chose de bien, de positif, et cela vous reviendra en positif également. Rien ne se perd dans l'univers, et ce qu'on envoie de bien et ce qu'on envoie de moins bien.

Taureau

La pleine Lune de demain s'adressera à vous, elle est déjà active aujourd'hui mais seul le 1er décan est concerné par un climat qui peut être légèrement stressant. C'est-à-dire qu'un problème que vous connaissez bien se rappellera à vous et que vous y penserez en boucle. Même si vous êtes de ceux qui sont dans un processus visant à prendre ou reprendre leur liberté. Toutefois, comme je vous l'ai dit, vous y penserez ou en parlerez, mais il ne se passera rien de concret.

Gémeaux

Ne cherchez pas à vous débarrasser de vos petits ou gros soucis en même temps. Une chose après l'autre et pour l'instant, le 3e décan a les moyens d'agir. C'est-à-dire que si l'opposition de Jupiter (né après le 15) vous place dans une situation un peu compliquée, ou même injuste, vous avez à présent des armes pour vous défendre et il faut absolument les utiliser. N'attendez pas qu'on règle la situation à votre place, vous pouvez le faire vous-même ça ira plus vite !

Cancer

Vous avez l'esprit de clan et vous montrez très protecteur avec ceux qui vous sont fidèles. Vous aurez plein de petites attentions vis-à-vis d'eux cette semaine, vous chouchouterez même certains de vos proches ou collègues qui se seront montrés fiables et qui, peut-être, vous auront rendu service. Ne soyez pas en reste et si on vous demande un geste, un coup de main, ne refusez pas. 3e décan, il y aura encore un peu de stress jusqu'au 19 novembre.

Lion

Si vous êtes du 2ème décan, quelqu'un ou une situation du passé pourrait se rappeler à vous et ça ne sera pas toujours agréable. Il faudrait pouvoir tourner la page sur la situation en question ou dire ses quatre vérités à la personne qui se rappelle à vous, peut-être pour vous réclamer quelque chose que vous estimez ne pas lui devoir. Il y a un peu trop d'émotions dans ces situations et cela peut fausser votre jugement et surtout provoquer des remous en vous.

Vierge

La pleine Lune de demain est conjointe à Mercure et vous invite à bien réfléchir avant de décider d'un choix. Essayez de le reporter à la semaine prochaine. Pour le moment, Mercure est toujours rétrograde et si vous êtes du 2ème décan, elle va faire comme Vénus, c'est-à-dire activer l'opposition que Neptune vous envoie. Et du coup, vous ne saurez pas quoi faire, quoi décider, vous serez perdu. Après le 21, vous aurez les idées plus claires et serez bien conseillé.

Balance

De bons aspects pour vous, 2ème décan pourraient vous mettre sur un petit nuage. Mais attention, veillez à bien garder les pieds sur terre, surtout côté argent. Vous allez peut-être en gagner plus que d'habitude, mais ne le dépensez pas. Saturne vous dit qu'il faut le garder, l'économiser, vous priver peut-être, mais dans un but particulier et vous pouvez être sûr qu'à terme vous serez satisfait, et content d'avoir été raisonnable. Qu'il s'agisse d'argent ou... d'amour !

Scorpion

Bonne fête au 3ème décan, d'ici peu vous aurez d'énormes atouts en main que vous garderez tout 2020 ; vous saurez développer vos affaires ou faire parler de vous. Plusieurs planètes, Saturne, Jupiter, Pluton occuperont un signe en harmonie avec le vôtre à partir du mois prochain et ce sera une aide considérable pour le 1er décan qui pourrait bénéficier d'un conseiller, de quelqu'un qui leur permettra d'apprendre une pratique ou d'apprendre à mieux se connaître.

Sagittaire

A part le 2ème décan, un peu désillusionné cette semaine, vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture, surtout si vous savez écouter vos intuitions. En revanche, si vous ne vous écoutez pas et si vous n'écoutez pas non plus les conseils de ceux qui vous entourent pour n'en faire qu'à votre tête, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous visez. Vous aurez l'impression de ramer dans le sable, de faire des efforts qui ne vous mènent à rien.

Capricorne

Nous en reparlerons, mais la pleine Lune de demain semble très favorable. En revanche, c'est encore un peu stressant cette semaine pour le 3ème décan. Trop de boulot, pas assez de temps pour décompresser, mais rassurez-vous cela ne durera que deux ou trois jours chacun, si vous êtes né après le 15 janvier. Côté coeur, vous pourriez vous préoccuper de votre partenaire qui ne vous semble pas être en pleine forme. Essayez de le/la faire parler...

Verseau

Né après le 4 février, Jupiter est encore à la tâche pour que vous développiez davantage l'un de vos projet, ou une relation qui peut vous être très utile. Vous avez peut-être pu créer des liens avec quelqu'un qui a du pouvoir et qui peut vous aider à grimper un échelon ou à aller plus loin. La conjoncture sera très active en début de semaine, il faut en profiter et faire feu de tout bois. Certains pourraient faire appel, avec succès, à un spécialiste.

Poissons

Ceux du 2ème décan devront se montrer le plus objectifs possible cette semaine et surtout ne pas se mettre des oeillères sur une relation professionnelle ou privée. Heureusement, Saturne vous envoie de bons aspects et la raison va dominer ; c'est quelqu'un de votre entourage amical qui vous donnera de bons conseils et vous évitera peut-être de faire une erreur de jugement ; ou d'en prolonger une que vous maintenez depuis longtemps.