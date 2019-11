L'horoscope du 10 novembre 2019

publié le 10/11/2019 à 05:55

Bélier

Dans votre 3ème décan, la Lune fraternise avec Jupiter et cela crée les conditions idéales pour que vous soyez content de votre vie, en dépit d'un choix à faire. Jupiter n'est pas loin de terminer le bon aspect qu'elle fait depuis quelque temps avec votre décan et vous avez peut-être encore une occasion chanceuse à saisir, à moins que vous ne fassiez parler de vous dans votre entreprise, ou même dans un cercle plus élargi. Vous avez la baraka, profitez-en !

Taureau

Vous allez devoir être patient, surtout 2ème décan, Mercure va stationner face à vous et vous aurez du mal à établir une bonne communication avec un proche. Cela va durer jusqu'au 21 et vous y serez particulièrement sensible si vous êtes né autour du 2 mai ; cependant, tout le signe peut en avoir de vagues échos. Mon conseil : ne vous engagez dans rien pour le moment, attendez que Mercure reprenne sa route, c'est-à-dire après le 21 ; et encore, elle sera lente jusqu'au 27.

Gémeaux

Vénus entame son parcours face à vous, 2ème décan, et sa dissonance avec Neptune indique que votre vie sentimentale risque d'être un peu trop forte en émotions. La semaine prochaine en particulier et jusqu'au dimanche 17. Mais vous connaissez déjà bien cette situation, surtout né autour du 7 juin, aussi saurez-vous vous en prémunir ; c'est pour ça que je vous préviens en amont... Méfiez-vous de ceux qui affichent une trop grande volonté de vous mettre dans leur poche.

Cancer

Né après le 16 juillet, il y a un conflit à affronter avec un membre de la famille, ou vous vous en voulez de quelque chose. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez indulgent avec ce que vous pensez être des défauts ou des faiblesses ; tout le monde est logé à la même enseigne, nous avons tous nos failles, même ceux qui ont l'art de les cacher soigneusement et de vous faire croire que leur vie est une vie de rêve. Personne n'a une vie de rêve, ça n'existe pas.

Lion

C'est top pour le 2ème décan, votre pouvoir de séduction sera décuplé la semaine prochaine et, selon votre année de naissance, vous pourriez tomber amoureux. Pour cela il faudrait que vous ayez Jupiter en Sagittaire, c'est-à-dire que vous soyez né (en gros) en 1960, 1972, 1984, 1996... Quand il se passe quelque chose d'important dans votre vie, plusieurs éléments célestes doivent y participer ; ne croyez pas les horoscopes qui se basent uniquement sur votre signe.

Vierge

Vous faites partie de ceux, 2e décan, qui devront gérer la mésentente Vénus/Neptune. Mais vous avez de bons atouts pour ne pas en être déstabilisé. Depuis le temps que cette dissonance (qui vous incite à ne pas faire de bons choix) est active, je pense que vous avez compris que peut-être il y avait en vous une petite faiblesse et qu'il fallait vous en occuper afin de ne pas retomber toujours dans le même schéma. Saturne vous aide à vous structurer plus solidement.

Balance

Une bonne journée pour ceux nés après le 17 octobre. Mars et Jupiter s'accordent et vous êtes tellement de positif que cela vous est renvoyé presque instantanément. Vous serez dans cette ambiance toute la semaine prochaine, il faut vraiment en profiter pour prendre des initiatives, sans vous demander ce qu'on va penser de vous ou si cela ne va pas être un échec. Plus vous visualiserez vos éventuels succès, plus vous avez de chances qu'ils se concrétisent. Les astres proposent, les hommes disposent.

Scorpion

Mercure recule chez vous et va quitter le 3ème décan pour le 2ème où elle sera stationnaire. Né vers le 14 novembre, vous aurez ce que vous attendez après le 21. Quoi que ce soit qui concerne la communication, les échanges, les déplacement, il y a un ralentissement, mais les choses reprendront leur cours normal donc après le 21. Un Mercure rétrograde peut également ralentir une de vos fonctions : digestion et surtout transit. Ne mangez pas trop gras et préférez les légumes.

Sagittaire

Vénus atteint aujourd'hui votre 2ème décan, né après le 2 décembre, gare aux illusions amoureuses, aux erreurs de lecture/écriture, aux excès d'idéalisation. Vénus va en effet vers une dissonance avec Neptune qui sera exacte entre jeudi et vendredi prochain, mais mieux vaut être prévenu en amont, de manière à rester vigilant et à avoir votre esprit critique en éveil. C'est également dans le domaine de la séduction que vous pourriez être déstabilisé (émotionnellement).

Capricorne

Ceux du 3ème décan sont un peu à la peine, face à un problème qui les tourmente et qui est lié à d'importantes mutations ; vos objectifs doivent changer, évoluer, vous êtes peut-être dans une structure difficile, où il y a des pressions, du harcèlement (Pluton) et vous avez peur d'y laisser votre santé. Ce sont bien sûr des cas extrêmes et il faut adapter ces prévisions à votre situation. Le changement peut également être familial ou même toucher votre couple.

Verseau

2ème décan, vous allez profiter de Vénus jusqu'au 17 novembre, c'est court mais c'est bon pour vos relations. Une amitié pourrait devenir ambiguë et cela vous plaira. Vous aimez bien flirter avec les limites et passer de l'amitié à l'amour, ou de l'un à l'autre, et parfois peu importe le sexe. Ce qui compte pour vous, c'est ce que vous ressentez et avec quelle intensité. Vénus pourrait également favoriser l'un de vos projets et c'est sa dimension financière qui serait alors au premier plan.

Poissons

2e décan, vous aussi vous devez surveiller la dissonance Vénus/Neptune, rapide mais qui peut vous inciter à constater que vous avez fait un mauvais choix. Il ne date certainement pas d'aujourd'hui et ne concerne pas tout le 2ème décan, seulement ceux qui sont nés après le 6 mars (a priori). Ce mauvais choix a encore des conséquences aujourd'hui, même si vous en avez pris conscience. Mais les temps changent, et vous aussi vous allez changer.