publié le 10/10/2018 à 06:06

Bélier

Les négociations sont dans votre actualité, 1er décan jusqu'au 16. C'est le bon moment si vous avez quelque chose à vendre, ce sera plus rapide que prévu. En cause, l'opposition entre Mercure et Uranus qui vous mettra en contact avec quelqu'un de pressé, voire d'impatient ! Et si vous-même être pressé et impatient de vendre, surtout n'en montrez rien à vos éventuels acheteurs. Ayez l'air concerné, mais conservez une apparence un peu détachée.

Taureau

L'opposition entre Mercure et Uranus aura un côté très remuant pour le 1er décan, qui sentira souffler en lui un vent de révolte qu'il devra exprimer. Vous ressentirez des émotions qu'il ne faudra surtout pas garder pour vous parce que vous ne voulez pas de conflit. Plus vous garderez pour vous, moins ce sera bon pour votre rapport avec l'autre et surtout pour vous, pour votre bien-être intérieur. Attention, le stress peut faire du mal à votre santé !

Gémeaux

Avec Mercure en Scorpion, il va falloir vous occuper de votre forme. C'est le bon moment, natif de mai, pour consulter votre médecin et faire un petit bilan. Juste parce que ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas vu et qu'il est bon de vous faire prendre la tension ou de faire des examens de routine au moins une fois par an. Croyez-moi, mieux vaut être dans la prévention que dans le soin, n'importe quel médecin sensé vous le dira (1er décan, jusqu'au 16).

Cancer

Très bien placée pour votre signe, Mercure vous vaudra quelques compliments flatteurs qui vous remonteront un moral parfois en berne si vous êtes de juin. Tout ne va pas formidablement bien depuis décembre dernier, à cause de l'opposition que Saturne vous envoie. Elle n'est plus là pour très longtemps et, de plus, vous bénéficiez de bons influx d'Uranus qui sont activés aujourd'hui par Mercure. On pourrait vous faire une belle proposition.

Lion

Vous risquez d'être très stressé aujourd'hui, en tout cas si vous êtes de juillet. Une information ou une conversation risque de vous chambouler un peu. C'est dû à l'arrivée de Mercure en Scorpion, opposée à Uranus, et aux contraintes et imprévus qui accompagnent souvent cette conjoncture. Mais vous-même pouvez aussi avoir quelque chose d'important à dire à l'un de vos partenaires (affectif ou professionnel), quelqu'un que vous ne supportez plus.

Vierge

Vous aurez le pouvoir sur tous vos interlocuteurs, dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée ; vous serez d'une habileté diabolique. Vous aurez une petite lueur dans l'oeil qui, d'une certaine manière, fera de vos interlocuteurs vos complices. Vous serez donc excellent vendeur car vous donnerez envie à l'autre de vous faire plaisir. Mais vos relations avec votre entourage proche seront également excellentes et vous pourriez apprendre quelque chose d'amusant.

Balance

Mercure et Uranus s'opposent, vous risquez d'avoir une petite surprise concernant une somme d'argent que vous pourriez recevoir plus tôt que prévu. A moins que vous ne soyez dans l'espoir de la recevoir très vite, ou de pouvoir discuter avec votre hiérarchie d'une possible augmentation de votre salaire. Il se trouve qu'avec Mercure en Scorpion, vous serez aussi très malin, très perspicace dès qu'il s'agira de trouver une solution à un problème pratique.

Scorpion

L'arrivée de Mercure chez vous s'accompagne d'une dissonance avec Uranus qui vous donnera envie de contester tout ce qu'on vous dira, ou vous imposera. Cela concerne particulièrement le début du signe, toujours impacté par la planète du changement et des contraintes. 2e décan, vous recevez à votre tour la dissonance de Mars mais je vous rassure, elle ne durera pas aussi longtemps que pour le 1er décan. Vous serez irritable et têtu comme une mule jusqu'au 29 octobre.

Sagittaire

Vous vous inquiéterez plus facilement que d'habitude, 1er décan jusqu'au 17 octobre et vous laisserez trop influencer par le pessimisme de vos proches. Ceux qui vous entourent ne seront pas de gais lurons, ils seront un peu trop réalistes et déteindront sur vous, alors que votre vraie nature est d'être optimiste. Mais rassurez-vous, Mercure est rapide et vous ne ressentirez ses influx qu'une journée, voire une demi-journée.

Capricorne

Les états de Mercure vous servent, et surtout si vous êtes du 1er décan. Vous pourriez recevoir un appui auquel vous ne vous attendez pas du tout. Il peut s'agir des conseils d'un spécialiste, qui vous seront très utiles, ou d'un coup de main d'un ami, quelqu'un qui sera également de très bon conseil. Il y aura de l'espoir dans l'air, cela vous boostera et vous permettra de combattre Saturne qui n'aime pas du tout les nouveautés et vous tire en arrière.

Verseau

La conjoncture peut vous obliger à annuler un rendez-vous pris depuis longtemps, mais c'est aussi l'autre qui peut vous annuler au dernier moment. Vous ne serez pas content et vous y verrez un mauvais signe ou une mauvaise intention de la part de la personne. Mais n'interprétez pas les choses de travers, il est très possible que votre interlocuteur ait vraiment un imprévu. Et comme cela peut vous arriver aussi, ne faites pas de parano !

Poissons

Votre quotidien, jusque dans ses moindres détails, vous sera facilité et tout coulera de source, avec une bonne surprise à l'appui pour le 1er décan. On pourrait vous apprendre quelque chose qui fera " tilt " dans votre tête et votre imagination s'emballera. Peut-être qu'il s'agira de saisir une occasion rapidement ? En tout cas, vous avez jusqu'au 16 si vous êtes du 1er décan. Déplacements et démarches sont également favorisés.