publié le 09/10/2018 à 06:09

Bélier

Face à vous, la nouvelle Lune éclaire votre relation à l'autre et, si vous êtes né entre le 6 et le 11 avril, une tendance à être trop ou pas assez autoritaire. Les extrêmes se côtoient avec Pluton et autant vous pouvez exercer une trop grande emprise sur votre conjoint ou sur les autres en général, autant vous pouvez être totalement désarmé face aux représentants de l'autorité, tels que votre patron, votre père ou encore votre conjoint si vous êtes une femme.

Taureau

La nouvelle Lune vous met sous les yeux les comportements qui se retournent contre vous, notamment votre besoin de contrôler ceux que vous aimez. Probablement par peur inconsciente qu'ils ne vous échappent, qu'ils ne s'en aillent et vous abandonnent... Mais, à trop vouloir éviter ce genre de problème vous finissez par créer les conditions contraires, c'est-à-dire que l'autre ne se sent pas libre et cherche, à la longue, à échapper à votre emprise.

Gémeaux

Né entre le 7 et le 12 juin, la nouvelle Lune et Pluton vous punissent encore une fois pour votre attitude souvent très insouciante vis-à-vis de votre argent. Vous dépensez même celui que vous n'avez pas, ou pas encore, et il arrive que vous ayez des ennuis avec votre banquier. A plusieurs reprises vous avez eu des signaux comme quoi il fallait changer votre comportement et si vous ne les avez pas écoutés, vous risquez d'avoir à le payer.

Cancer

Désordres, scandales, révélations, avec Pluton on est toujours bien servi dans ces domaines où ce qui était caché jusqu'à présent est soumis à la lumière du jour. Nous avons tous eu notre compte cette année avec pas mal " d'affaires " croustillantes, mais cela peut aussi se jouer en privé, pour ceux d'entre vous qui reçoivent l'opposition de Pluton (2e décan né après le 7 juillet et début du 3ème né avant le 14/7). Mais il n'y a pas toujours de scandale, c'est parfois du harcèlement.

Lion

Une intéressante nouvelle Lune pour votre signe, qui vous incite à la plus grande sincérité, quitte à ce que vous ayez à subir les foudres de votre interlocuteur. Essayez cependant de rester dans le juste milieu (ce que demande la Balance) et d'éviter de blesser en tenant des propos qui peuvent faire très mal. A priori, ce sera plus dans le travail que dans la vie privée, mais avec vous on ne sait jamais, si quelqu'un que vous aimez vous déçoit, vous pouvez être très dur.

Vierge

Il pourrait être questions d'argent et d'un emprunt que vous voulez faire, si vous êtes du 2e décan. Mais les banquiers ne sont pas pressés de vous en prêter. Ils posent des conditions qui sont extrêmes et même impossibles pour vous et pourtant vous avez besoin d'eux pour faire avancer l'un de vos projets, notamment si vous êtes né entre le 8 et le 14 septembre. Il est possible que vous ayez à trouver un autre moyen de financement.

Balance

Dans votre signe, la nouvelle Lune accentue l'effet Pluton dont nous parlions hier. Elle vous dit de dépasser de vieux schémas afin de vous reconstruire. L'épreuve par laquelle vous passez a pour but de vous faire renaître, en vous libérant des chaînes du passé et du pouvoir qu'il exerce sur vous à travers un parent, un conjoint et même parfois un supérieur. Certains souvenirs sont encore très présents et vous bloquent dans votre évolution.

Scorpion

La conjoncture fait ressurgir en vous quelques angoisses habituelles ainsi que toutes les questions que vous vous posez sur la vie, la mort, la transcendance. Vous êtes un éternel angoissé, qui aime paradoxalement s'exposer à ce qui l'angoisse, rien que pour " voir ". Vous êtes attiré aussi par tout ce qui est ésotérique car vous pensez que cela peut vous aider à y voir plus clair dans certains mystères. Vous êtes en perpétuelle recherche.

Sagittaire

Une nouvelle Lune positive, pour le 2e décan, car elle porte en elle pas mal d'espoirs, de projets, de besoin de vous lancer dans de nouvelles aventures. Vous en avez assez de stagner, de vous sentir parfois à la traîne, et il est vrai que vous aurez bientôt des occasions de vous bouger et de développer votre ou vos activités. Un petit job en plus ? Une extension de ce que vous faites déjà ? Ou alors, carrément, une expédition vers des pays inconnus ?

Capricorne

2e et début du 3ème décan, la nouvelle Lune s'affronte à Pluton, qui est chez vous et qui vous incite à jouer avec le pouvoir, ou au contraire à devoir le subir. Avec Pluton, c'est tout l'un ou tout l'autre : certains ont habilement grimpé les marches, ils ont construit du solide et ils ont aujourd'hui tout pouvoir sur leur entreprise ou sur leur service, leurs collègues, etc. Mais le savoir étant une forme de pouvoir, ils ont pu aussi en accumuler une bonne quantité !

Verseau

Une nouvelle Lune qui vous met en confiance si vous êtes du 2e décan, vous parvenez à lutter efficacement contre le doute qui vous envahit parfois. En effet, cette nouvelle Lune est en dissonance avec Pluton, planète qui crée justement le doute et incite à ne pas se faire confiance. Il se peut aussi que vous traversiez une ou des épreuves, mais elles ne sont pas inutiles : avec Pluton on peut aller très bas, mais on peut aussi remonter très haut !

Poissons

Vous avez eu des chances, de nombreuses chances cette année, aussi essayez de valoriser ce que vous avez réussi et non ce que vous pensez avoir raté. C'est une tendance un peu négative qui se manifeste et qui est liée à la nouvelle Lune et à sa dissonance avec Pluton. Cela crée une sorte de pessimisme qui vous incite à ignorer ce qui a bien marché et à ne considérer que ce qui a échoué. Essayez d'inverser la tendance, vous vous sentirez beaucoup mieux !