publié le 08/10/2018 à 07:03

Bélier

La Balance est très forte cette semaine, à cause de la nouvelle Lune de demain. Elle vous invite à choisir le compromis et le partage en toute circonstance. Il faut dire que la conjoncture, qui donne l'avantage à Vénus (planète de la Balance) est un peu électrique car Vénus et Mars sont en bisbille ; en outre, Mercure et Uranus s'opposent et il pourrait bien y avoir encore quelques révélations croustillantes comme celles qui ont émaillé cette année.

Taureau

Né fin avril, début mai, il y a de l'orage dans l'air toute la semaine. Une crise de jalousie de votre part ou de celle de votre partenaire peut en être la cause. En particulier mercredi, quand la Lune passera par le Scorpion et activera la dissonance entre Vénus (en Scorpion précisément) et Mars. Si c'est vous qui êtes jaloux et soupçonneux, évitez si possible de poser mille questions à l'autre, il ou elle risque de vous accuser de manquer de confiance en lui/elle.

Gémeaux

Une semaine de nouvelle Lune, plutôt positive pour votre 2e décan qui pourrait s'emballer sur quelqu'un. Mais n'oubliez pas que Neptune fausse votre jugement. Nous en reparlerons demain, la nouvelle Lune sera exacte. Par ailleurs, votre planète, Mercure, changera de signe mercredi pour intégrer le Scorpion où elle retrouvera Vénus dès le week-end. Et, coup de chance pour vous, les deux planètes s'éloigneront alors de leur dissonance orageuse avec Mars.

Cancer

Saturne a presque terminé son opposition avec vous, surtout né autour des 24, 25 juin, mais elle ne vous aura pas épargné les ralentissements voire les blocages. Les choix et décisions ont également été au premier plan et se sont avérés particulièrement difficiles à faire ou à subir. Toutefois, Saturne avance plus vite à présent et elle est en train de vous lâcher. Mais pas si vous êtes né autour des 26, 27 ; cependant ne vous en faites pas trop, vous remonterez vite la pente.

Lion

Ne vous étonnez pas si l'ambiance est électrique ces jours-ci, natif du début du signe : Uranus fait encore des siennes et provoque de la contestation. Soit c'est vous qui contestez des décisions prises sans vous demander votre avis, soit ce sont les autres qui refusent l'une de vos décisions. Mais c'est un aspect rapide et qui peut aussi voir une information étonnante sortir, une sorte de révélation comme nous en avons eu quelques-unes cette année.

Vierge

Vous êtes peut-être le seul signe à être bien servi, surtout né en août et début septembre. Alors s'il vous plaît, ne vous créez pas d'inutiles inquiétudes. Je sais que vous avez besoin de vous inquiéter pour quelque chose, cela fait partie de votre fonctionnement, mais acceptez ces moments de détente que la vie vous propose et qui sont bons à prendre. Ne serait-ce que pour vos nerfs ! 3e décan, Jupiter veille toujours sur vos affaires - en progression.

Balance

Cette semaine est marquée par un aspect entre le Soleil et Pluton, planète qui vous donne souvent l'impression d'être dans une impasse, face à un mur. C'est-à-dire que les décisions que vous devez prendre, et il y en a, n'aboutissent à rien de positif quand vous vous projetez dans l'avenir. Mais vous pouvez aussi, nous l'avons déjà dit, retrouver une situation de votre enfance qui provoque en vous des angoisses que vous avez du mal à contrôler (né vers le 12/10 en ce moment).

Scorpion

De la haute tension pour ceux de début novembre, la passion, la jalousie, votre besoin d'exclusivité sont au premier plan et vous perturbent en profondeur. Même si, et surtout, vous êtes très amoureux : cela déclenche en vous des sentiments et des émotions fortes qui, selon votre histoire personnelle, peuvent effectivement prendre une teinte trop passionnelle et tourmentée. 1er décan, attendez-vous à de l'imprévu ou de la contestation.

Sagittaire

Le début et la fin de la semaine devraient être très agréables, mais son milieu peut vous voir contrarié par les problèmes de l'un de vos proches amis. Vénus (qui représente vos sentiments amicaux ou amoureux) se trouve toute la semaine en Scorpion et en dissonance avec Mars, ce qui est déjà le signe d'une sorte de crise. Puis, la Lune va passer par le Scorpion mercredi, activant cette dissonance Vénus/Mars, ce qui risque de vous faire douter de la sincérité de votre ami/e.

Capricorne

Les natifs de décembre retrouvent Vénus à la fin de la semaine, débarrassée de Mars, et sa conjonction avec Mercure vous vaudra un coup de main très utile. Vous le recevrez ou vous le donnerez, en tout cas vous serez très content. Par ailleurs, comme vous vous en doutez, Mercure entre en Scorpion dès demain, une bonne position céleste et terrestre pour vos relations amicales et sociales d'une manière générale. Vous serez très surpris qu'une certaine personne vous sollicite.

Verseau

Ce n'est pas une semaine de rêve, surtout né fin janvier, début février, vous serez trop exigeant, ou trop impatient, et vos relations en seront très perturbées. Vous pourriez vous mettre facilement en colère ou c'est un de vos proches qui vous en voudra beaucoup de votre attitude. Né au tout début du signe, 20 au 23 janvier, l'arrivée de Mercure en Scorpion (demain) dit que vous pourriez avoir une surprise, un rendez-vous qui ne se passe pas comme prévu ou qui est remis.

Poissons

Le meilleur de la semaine c'est encore Jupiter, active pour le 3e décan, qui peut s'attendre à une promotion ou à une amélioration de sa situation générale. Il y a toujours du " plus " avec Jupiter quand elle est bien placée, ce qui est votre cas, 3e décan. Elle peut aussi avoir une bonne influence sur vos voyages, réels ou imaginaires. Certains pourraient se préparer le périple dont ils rêvent depuis longtemps ; à faire, peut-être, quand Jupiter sera en Sagittaire (à partir du 8/11).

