L'enfant avale un objet dangereux, il s'en sort contre toute attente

publié le 04/03/2021 à 06:33

L'histoire aurait pu très mal finir et c’est ce que retient le professeur Nicolas Leboulanger aujourd’hui. Chirurgien à l'hôpital Necker, à Paris, il reçoit un jour des parents inquiets avec leur petit garçon âgé d'un an et demi. C’est un confrère médecin qui les envoie. Depuis quelques mois, l'enfant refuse d’avaler tout aliment solide, a le nez qui coule quasiment en permanence et dort mal à cause de son nez bouché.

Ces symptômes peuvent paraître assez classiques à tous les parents, sauf que ce petit garçon a perdu trois kilos en l’espace de quelques mois, ce qui est loin d’être anodin à cet âge-là. Le pédiatre consulté dans un premier temps a d'abord pensé à une hypertrophie des végétations, ces excroissances dans la gorge qui peuvent en effet gêner le sommeil, l’élocution ou même la déglutition. Pourtant, ce problème, assez banal chez les enfants, ne devrait pas l’empêcher de s'alimenter normalement. Le petit garçon a vraisemblablement quelque chose de plus grave.

Une radiographie pratiquée par un spécialiste montre alors ce que personne ne soupçonnait : l'enfant a un corps étranger bloqué dans l'œsophage. Mais quel objet a-t-il pu avaler ? C’est ce que découvrira le professeur Nicolas Leboulanger avant de réussir à guérir cet enfant avec son équipe de l’hôpital Necker.

"Quelque chose de potentiellement extrêmement grave"

"C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, de patients qui présentent quelque chose de potentiellement extrêmement grave et qui s'en sortent très bien. Donc, on est tout contents d'avoir de temps en temps des gens qui ont une pathologie qui pourrait les condamner et qui s'en sortent sans séquelles. C'est toujours une bonne surprise", souligne le professeur Leboulanger.

Si le chirurgien a choisi de confier cette histoire, c'est pour sensibiliser les parents et les pouvoirs publics sur les dangers de l’ingestion des corps étrangers et notamment des piles bouton, particulièrement dangereuses et de plus en plus nombreuses dans les objets électroniques de notre quotidien.

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcasts

Google Podcasts

>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.