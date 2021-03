publié le 06/03/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Michel Cymes était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé ! Le 9 mars prochain à 21h, l'animateur sera au casting d'une nouvelle fiction sur France 3 intitulée La doc et le véto. L'histoire ? Un élevage de brebis en Auvergne est frappé par des morts suspectes. Michel Cymes, qui incarne un vétérinaire, va devoir mener l'enquête avec une jeune médecin parisienne et complètement déboussolée jouée par Dounia Coesens (Plus belle la vie).

Depuis sa sortie le 11 novembre dernier, le documentaire controversé Hold up crée la polémique et suscite énormément de réactions. Ce film de près de 3h évoque un complot mondial autour de l'épidémie de la Covid-19. Ce matin pendant l'émission, Michel Cymes a réagi à ce sujet. "J'ai vu des extraits, ça m'a tellement rendu dingue de voir ce qui s'y disait et surtout de voir certains y participer", affirme-t-il.

Eric Dussart évoque alors le fait que certaines personnalités, à l'instar de l'ancien Ministre de la santé Philippe Douste-Blazy, affirment avoir été piégées par le documentaire. Michel Cymes est catégorique : "Il faut arrêter ! Quand on participe à un documentaire on se renseigne. Quand on m'invite à participer à des trucs, je regarde". Et de continuer : "Philippe Doust-Blazy a dit qu'effectivement il avait été piégé. Je pense qu'il a aussi été piégé en signant une pétition pour qu'on puisse prescrire l’hydroxychloroquine [NDLR : un anti-inflammatoire censé diminuer les risques liés à la Covid-19 mais déconseillé par l'OMS]. Il y a un moment, on est responsable, on est médecin, on ne fait pas n'importe quoi (...) C'est pas possible, on ne peut pas laisser faire des choses pareilles", assure Michel Cymes.

Quid de ces rumeurs selon lesquelles Michel Cymes ne se serait pas vraiment fait vacciner le 6 janvier dernier ? Le médecin a pourtant reçu sa première dose devant des caméras de télévision ! Sa réponse : "Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Il y a des tarés qui ont grossi au maximum l'image pour montrer que l'aiguille disparaissait (...) Oui, je me suis fait vacciner avec le rappel aussi. Je suis vacciné et de toute façon je pourrais faire une sérologie et montrer les anticorps que j'ai dans le sang, on dirait 'Oui, c'est un faux, il est acoquiné avec le laboratoire' !", déplore le présentateur de Antidote (France 2) avant de conclure : "Les tarés, il faut les laisser à l'hôpital psychiatrique ou les laisser délirer, c'est tout". Voilà qui est dit !



Pendant l'émission, Michel Cymes a également évoqué ses regrets suite à certains de ses propos sur la Covid-19 au début de l'épidémie. Le médecin s'est confié sur son rapport à l'argent et la notoriété, mais aussi sur son éventuel retour dans Le magazine de la santé. Enfin, il a donné son avis sur l'autocensure à la télé... Des propos a retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



