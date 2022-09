Jardinage : avant l'automne, il faut préparer sa parcelle

Dans huit jours, on plonge dans l'automne et ses températures plus fraîches. Et avant de faire ses semis de saison, il faut préparer ce potager du "petit printemps".

La première chose à faire est de délimiter sa parcelle et pour cela, prendre en compte le vent, le soleil et l'eau. Une fois délimitée, il faut aérer son sol, sans retourner la terre. Pour cela, il est recommandé d'utiliser la grelinette - qui préservera le dos des jardiniers. Cet outil permet de retirer les mauvaises herbes et de préparer le sol, sans pour autant détruire la vie du sol.

Si on avait déjà un potager de printemps et d'été, doit-on retirer ce qu'on avait planté ? Il faut laisser les racines des vieux pieds, couper à ras, voire laisser ce qui fane. Après le passage de la grelinette, vous pourrez utiliser le râteau pour émietter et casser les mottes afin d'obtenir la terre la plus fine possible - sans caillou et sans résistance pour permettre le développement des racines. Si on a une terre un peu compacte, une astuce : la mélanger avec du sable.

Une fois la parcelle terminée, il sera temps de réaliser les premiers semis. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus.

