Jardinage : plants, arrosage, terreau... nos astuces pour cultiver du chou kale

Dans le chou kale ce sont les feuilles qui se mangent contrairement au chou rouge ou au chou-fleur. C'est une culture assez facile et c'est le bon moment de les planter au potager. À cette période de l'année, il faut acheter ses plants en jardinerie. Il est recommandé de baigner les plants et de les bassiner : mettre la motte dans une bassine avec de l'eau à température ambiante pour qu'elle puisse s'infiltrer.

Cette étape permet de retirer un peu de terreau, mais surtout de faciliter l'enracinement. Bassinez 15 à 20 minutes. Une fois fait, il est possible de les mettre en terre. Pour cela, on réalise un trou, on plante les plants de choux et on referme le trou avec du terreau. Il ne faut pas trop enfoncer les plants. On referme bien, on tapote avec ses mains pour qu'il n'y ait pas de poches d'air autour de la motte et ainsi éviter l'infiltration d'eau et le développement de maladies.

La prochaine étape est d'arroser, au pied et non sur les feuilles, pour que la terre puisse se tasser. Il est important de laisser à peu près 50 à 60 cm d'espace entre chaque plant. Ensuite, il faut patienter et au bout de deux ou trois semaines, on va pouvoir commencer à récolter nos premières feuilles. Pour la récolte, prenez un ciseau de jardinage ou un sécateur, coupez vos feuilles et dégustez-les après les avoir nettoyées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info