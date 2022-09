Jardinage : des ardoises pour éviter que vos courges ne pourrissent

Les courges sortent de terre en cette saison. C'est donc le moment de faire quelques gestes pour les protéger et éviter leur pourrissement, mais pas encore de les récolter.

En raison de la pluie - qui induit une terre plus humide -, les courges sont victimes des ravageurs. On va donc vous recommander de placer entre la courge et la terre une ardoise (ou une tuile) pour éviter qu'elles ne pourrissent ou se fassent dévorer. Il faudra vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas de limaces entre la tuile et le légume. Et si c'est le cas, les retirer.

On peut aussi faire pousser des courges en hauteur, sur du grillage, pour éviter le pourrissement, mais aussi gagner de la place. Car le problème, ce sont les lianes des cucurbitacées qui s'étalent. Un conseil à appliquer dès l'année prochaine.

Pour savoir s'il est temps de récolter une courge, il faut regarder son pédoncule - la petite partie entre la courge et la tige. Dès qu'elle est sèche, on casse le légume, on le récolte et on le stocke.

