INVITÉ RTL - Santé : Roland Lescure annonce le lancement de l'Agence innovation santé

La France veut combattre sa dépendance pharmaceutique. "On installe aujourd'hui l'agence innovation santé", évoquée par Jean Castex, a assuré au micro de RTL Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, vendredi 28 octobre. Une directrice, "une vraie capitaine de France de l'innovation santé", a été recrutée en coordination avec le ministère de la Santé et celui de la Recherche.

"Aujourd'hui, on importe 95% de nos bio-médicaments. Je veux changer ça, et on le fera par l'intelligence et l'innovation en coordonnant tous les efforts - recherche privée, public, laboratoires, universités." Le ministre espère ainsi être à la pointe de l'innovation, une manière de "réindustrialiser la France".

Cette agence, présentée par l'ex-premier ministre comme "un guichet unique des porteurs d’innovation pour accélérer le temps de mise sur le marché des nouveaux produits", sera financée par le plan de 7 milliards d'euros, annoncé en juin par Emmanuel Macron.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info