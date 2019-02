publié le 08/02/2019 à 10:09

Le journal Le Monde publie une enquête sur le bruit en Île-de-France. "Le bruit, un risque majeur pour la santé des Franciliens", titre le quotidien du soir. Chaque année, explique le journal, ce sont 107.766 années de vie en bonne santé qui sont perdues dans la région, tout cela à cause des nuisances sonores des transports. C’est l’un des chiffres contenu dans un rapport alarmant de 130 pages sur "les impacts sanitaires du bruit des transports" à paraître samedi 8 février, qui émane de Bruitparif.



107.766 années, c'est énorme et c'est même la "seconde cause de morbidité derrière la pollution de l'air". 90% de la population d'Île-de-France est concernée. Forcément, les populations à proximité des aéroports le sont bien plus que les autres. Le bruit perturbe le sommeil, ce qui a des incidences sur notre santé. Il favoriserait aussi les maladies cardiovasculaires notamment.

Le bruit a également un coût en Île-de-France : 5,4 milliards d'euros chaque année.