publié le 06/02/2019 à 10:22

Il s'appelle Joshua Trump. Rien à voir avec la famille du président américain, et pourtant il assistait mardi 5 février à l'un des plus prestigieux moments de la vie politique américaine, le discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump.



Si Melania Trump en a fait un symbole de sa lutte contre le harcèlement, c'est parce que depuis la fin de la campagne de Donald Trump, ce jeune garçon de Wilmington, dans le Delaware, portait comme une croix ce nom de famille capable aujourd'hui de déclencher une réaction physique chez certains Américains.

"On m'embêtait beaucoup", expliquait le garçon de 11 ans dans l'émission télévisée américaine "Inside Edition" en décembre. "Ils me disaient : tu es de la famille de Trump ? Et je leur répondais : vous croyez que je serais ici si j'étais de sa famille ?". Ses parents ont même décidé de le retirer de l'école en 2017 et de lui faire suivre un enseignement à domicile, avant qu'il réintègre le système scolaire pour démarrer l'équivalent du collège. Mais il a suffi que l'un de ses professeurs fasse l'appel, dès le premier jour, pour que le cauchemar recommence pour Joshua Albert Trump.

Changer de nom

"C'en est arrivé à un point où lui et l'école avaient décidé qu'il changerait de nom", pour prendre celui de son père, Berto, a expliqué Claudio Cerullo, fondateur du site TeachAntiBullying.org ("Apprendre à lutter contre le harcèlement"), qui a été en contact avec Joshua. "Mais nous l'avons encouragé à ne pas le faire". L'organisation de Claudio Cerullo lui a remis publiquement une médaille mi-décembre pour saluer son "courage", ce qui a valu à TeachAntiBullying.org d'être contacté mi-janvier par la Maison Blanche, à la recherche de Joshua.



Mardi, Joshua faisait partie des invités de Melania Trump au Congrès américain à Washington pour le discours solennel du président sur l'état de l'Union. La Première dame a fait du harcèlement chez les enfants l'une de ses grandes causes même si, au-delà de quelques apparitions publiques et tables rondes, son programme n'a produit que peu d'initiatives concrètes jusqu'ici.